Presidente do Banco Central Europeu prevê retorno da inflação para 2% na zona do euro

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, expressou nesta segunda-feira, 30, sua confiança de que a inflação voltará a 2% na zona do euro. Durante uma audiência no Parlamento Europeu, ela sugeriu que pode haver uma nova redução nas taxas de juros em outubro.

Lagarde mencionou que os recentes desdobramentos nos preços na zona do euro "reforçam nossa confiança de que a inflação voltará à sua meta em seu devido tempo". A próxima reunião de política monetária, agendada para outubro, será "essencial para estabelecer o nível das taxas de juros", completou ela.

Tendência desinflacionária na zona do euro

Em setembro, a tendência desinflacionária acelerou nos principais países da zona do euro, como Alemanha (1,6%), França (1,2%), Itália (0,7%) e Espanha (1,5%), todos em termos de variação anual. Até o momento, o BCE prevê que a inflação voltará a 2% no final de 2025, mas as declarações de Lagarde sugerem que esse ajuste pode ocorrer mais cedo.

Expectativa de nova redução nas taxas de juros

As falas da presidente reforçam as expectativas dos observadores, que consideram provável uma nova redução nas taxas de juros quando os dirigentes do BCE se reunirem em 17 de outubro. Caso isso aconteça, será a terceira redução consecutiva, após as ocorridas em junho e setembro, com a de junho sendo a primeira em cinco anos.

O mercado aguarda com atenção os próximos passos do BCE, uma vez que a estabilização da inflação é fundamental para a recuperação econômica na região.