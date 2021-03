Elon Musk produz música sobre NFT — e coloca a faixa à venda como NFT

O mercado de tokens não fungíveis em blockchain (NFTs) está a todo vapor, e agora com uma presença ilustre: Elon Musk. O bilionário presidente da Tesla não só produziu uma faixa de música eletrônica sobre as NFTs como também está vendendo a música.

Inovação abre um mundo de oportunidades para empresas dos mais variados setores. Veja como, no curso Inovação na Prática

Os NFTs são tokens únicos cujas informações são registradas na blockchain. Diferentemente do bitcoin ou de criptoativos "comuns", não existem NFTs iguais — é daí que vem o termo "não-fungível".

Assim, eles têm sido utilizados como forma de garantir exclusividade e autenticidade de itens digitalizados, sejam fotos, vídeos, áudios ou desenhos. Mesmo que um artista crie vários NFTs de uma mesma obra, cada token continuará sendo único, já que cada um deles terá números de série diferentes.

É possível escutar à faixa produzida por Musk no tweet abaixo. Apesar disso, ainda não foi encontrado um canal em que a música esteja à venda.

I’m selling this song about NFTs as an NFT pic.twitter.com/B4EZLlesPx — Elon Musk (@elonmusk) March 15, 2021

A música repete algumas palavras, como a sigla NFT, "for your vanity" (por sua vaidade) e "computers never sleep" (computadores nunca dormem). Esta última frase também está no curto vídeo exibido junto da música, além de pequenos cachorros dourados e a sigla HODL — um meme da comunidade de investidores online de bitcoin, como uma expressão para segurar a posição no crypto (uma corruptela de Hold).

A música de Musk, embora à venda, ainda não teve preço estabelecido. Apesar disso, há milhões envoltos nos negócios por trás das NFTs. Recentemente, um NFT com uma obra de Beeple, principal artista desse novo universo de arte digital, foi arrematada por incríveis 70 milhões de dólares no primeiro leilão de arte digital realizada nos mais de 250 anos de história da casa de leilões britânica Christie's.

Embora dessa vez o movimento esteja relacionado à defesa de Musk da tecnologia e das criptomoedas, não é a primeira vez que o bilionário se coloca a vender polêmicas. Em 2018, Musk anunciou que começaria a vender lança-chamas, um novo produto de sua empresa de fabricação de túneis, a Boring Company.

Os itens foram totalmente vendidos e estão esgotados atualmente no site da empresa. Musk vendeu 20.000 lança-chamas, por 500 dólares cada.