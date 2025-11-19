Elon Musk, Jensen Huang e outros magnatas se encontram com Trump

A Casa Branca sediou um jantar com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o príncipe saudita Mohammed bin Salman e um grupo seleto de executivos dos Estados Unidos. O evento, realizado na terça-feira, 18, reuniu 48 empresários e autoridades da Arábia Saudita.

Foi o primeiro compromisso público de Elon Musk com o governo Trump desde o rompimento entre ambos no começo do ano, quando o executivo deixou o comando do Departamento de Eficiência Governamental (DOGE, na sigla em inglês).

Entre os executivos presentes estavam:

Lisa Su , CEO da AMD

Tim Cook , CEO da Apple

Jensen Huang , CEO da Nvidia

Bill Ackman , CEO da Pershing Square

Greg Brockman , presidente da OpenAI

David Sacks , sócio da Craft Ventures e presidente do Conselho de Assessores em Ciência e Tecnologia

Brian Armstrong, CEO da Coinbase

O jogador Cristiano Ronaldo também participou. Os nomes de Marc Benioff (Salesforce), David Ellison (Paramount Skydance) e Vlad Tenev (Robinhood) estavam na lista de convidados, mas não há confirmação da presença.