Elon Musk, Jensen Huang e outros magnatas se encontram com Trump

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 05h47.
A Casa Branca sediou um jantar com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o príncipe saudita Mohammed bin Salman e um grupo seleto de executivos dos Estados Unidos. O evento, realizado na terça-feira, 18, reuniu 48 empresários e autoridades da Arábia Saudita.
Foi o primeiro compromisso público de Elon Musk com o governo Trump desde o rompimento entre ambos no começo do ano, quando o executivo deixou o comando do Departamento de Eficiência Governamental (DOGE, na sigla em inglês).
Entre os executivos presentes estavam:
Lisa Su, CEO da AMD
Tim Cook, CEO da Apple
Jensen Huang, CEO da Nvidia
Bill Ackman, CEO da Pershing Square
Greg Brockman, presidente da OpenAI
David Sacks, sócio da Craft Ventures e presidente do Conselho de Assessores em Ciência e Tecnologia
Brian Armstrong, CEO da Coinbase
O jogador Cristiano Ronaldo também participou. Os nomes de Marc Benioff (Salesforce), David Ellison (Paramount Skydance) e Vlad Tenev (Robinhood) estavam na lista de convidados, mas não há confirmação da presença.