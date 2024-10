Dropbox anuncia demissão de 20% dos funcionários em reestruturação focada em IA

A Dropbox anunciou o corte de 528 posições, cerca de 20% de seu quadro, em uma tentativa de simplificar sua estrutura e responder ao desempenho abaixo do esperado.

Segundo o CEO, Drew Houston, a empresa enfrenta uma desaceleração na demanda por seus serviços e dificuldades para acompanhar concorrentes como Google Drive e Box. Com crescimento de apenas 1,9% no segundo trimestre, a Dropbox também perdeu mais de 20% de valor de suas ações neste ano.

Ao mesmo tempo, a empresa intensifica sua aposta em inteligência artificial com o Dropbox Dash, um sistema de organização inteligente que, recentemente, recebeu atualizações para o mercado corporativo, incluindo controles de governança de dados.

Houston afirmou que o mercado de IA está em rápida expansão, reforçando a necessidade de ação urgente para manter a competitividade.

Com previsão de gastos entre US$ 63 e US$ 68 milhões em despesas com as demissões, a empresa pretende concluir os pagamentos de benefícios e compensações até o primeiro semestre de 2025.

O CEO sinalizou, por fim, que apresentará novas estratégias da empresa para 2025, destacando áreas de investimento prioritárias e mudanças estruturais.