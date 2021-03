Disney+ chega a 100 milhões de assinantes, 16 meses após lançamento

O streaming Disney+, do gigante global de entretenimento, alcançou a marca de 100 milhões de assinantes nesta terça-feira, 9. O número foi revelado pelo CEO da Disney, Bob Chapek, em um pronunciamento.

A marca foi alcançada 16 meses depois do lançamento oficial da plataforma. Em comparação, a Netflix, uma das principais concorrentes da Disney no segmento, só chegou à marca em 2017, depois de anos no mercado — ainda que se possa argumentar que o setor e o consumidor estejam mais maduros atualmente.

"O enorme sucesso do Disney+, que agora ultrapassou os 100 milhões de assinantes, nos inspirou a ser ainda mais ambiciosos, e a significativamente aumentar nosso investimento no desenvolvimento de conteúdo de alta qualidade", disse Chapek à rede americana CNBC.

Até o momento a Disney lançou duas séries de absoluto sucesso na plataforma: duas temporadas de O Mandaloriano, da franquia Star Wars, e Wandavision, do Universo Marvel. Ambos foram conteúdos apreciados pela audiência e motivadores para novas assinaturas.

O alcance da marca também acontece alguns meses depois de a Disney anunciar um foco maior no streaming, reestruturando seus estúdios para ter maior foco nesse segmento.

O plano inicial da Disney+ era ter entre 60 e 90 milhões de assinantes até 2024, meta que foi batida com anos de antecedência. Agora, a empresa espera ter entre 230 e 260 milhões de assinantes até o mesmo ano.