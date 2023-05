Presidente da Microsoft pede ao governo dos EUA que faça a regulamentação das IAs

A Microsoft fez um pedido para o Governo Federal dos Estados Unidos para que seja criada uma agência reguladora de inteligência artificial. A solicitação foi feita por Brad Smith, presidente da gigante de tecnologia.

No discurso, relatado pela Bloomberg, Smith enfatizou o papel essencial da regulamentação para os robôs generativos, defendendo que "o estado de direito e o compromisso com a democracia mantiveram a tecnologia em seu devido lugar e devem fazê-lo novamente com a IA".

Além disso, o presidente da Microsoft aconselhou que o presidente Joe Biden estabeleça e autorize uma ordem executiva obrigando qualquer agência federal que empregue IA a seguir o Risk Management Framework (RMF) do National Institute of Standards and Technology (NIST).

Este framework é um conjunto de diretrizes que orientam as organizações em aspectos de privacidade, risco e segurança da informação.

Smith acrescentou ainda que a Microsoft está disposta a seguir as diretrizes do NIST, comprometendo-se a publicar um relatório de IA anualmente para promover transparência.

Brasil se movimenta

Um projeto de lei, de número 2.338/23, foi apresentado ao Senado Brasileiro no início de maio, propondo a regulamentação da inteligência artificial no país.

Este projeto está fundamentado em duas metas principais: assegurar direitos aos cidadãos impactados pela tecnologia e estabelecer mecanismos para sua fiscalização e supervisão.

O presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, aparentou o documento, que surgiu para definir fundamentos e princípios gerais para o desenvolvimento e utilização dos sistemas de IA.