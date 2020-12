Como transferir fotos do iPhone para o computador

Não é preciso ter um MacBook para conseguir transferir as fotos do iPhone para um computador. A tarefa, na verdade, é mais simples do que parece. Não é mágica e nem é preciso instalar uma série de aplicativos (nem o iTunes é necessário para isso).

Confira abaixo como transferir suas fotos do iPhone para o computador:

Caso você tenha um computador com o sistema operacional Windows, basta inserir o cabo USB tanto no seu celular quanto em seu PC.

Após fazer isso, é necessário desbloquear o iPhone e permitir que o seu dispositivo se conecte ao outro.

Em seguida, vá na aba “Meu Computador” e clique na pasta que indica o iPhone

Dentro da pasta do iPhone, haverá uma ou mais pastas que indicam as fotos. Geralmente, as fotos do iPhone aparecem separadas em diversas pastas

Abra uma pasta por vez e arraste as fotos desejadas para o seu computador, uma vez que não é possível arrastar as pastas diretamente de seu aparelho sem arriscar perder alguma no caminho

Aguarde a transferência acabar e pronto! Suas fotos foram passadas de um iPhone para um Windows.

