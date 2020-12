Como impedir que fotos e vídeos do WhatsApp apareçam na galeria do celular

Se você luta diariamente contra a falta de espaço no smartphone, uma boa saída é impedir que o WhatsApp salve imagens e vídeos na galeria do aparelho. Há duas maneiras de fazer isso: impedindo que todas as mídias recebidas do WhatsApp não apareçam ou apenas que algumas conversas permitam o salvamento das fotos e vídeos na memória do celular. Veja abaixo como realizar os dois procedimentos.

Impedir todos as fotos e vídeos de aparecerem na galeria:

Pressione o botão de três pontos, no canto superior direito da tela e aperte Configurações; Em Conversas, desative o item Visibilidade de mídia.

Selecionar de quais conversas as mídias podem ser salvas na galeria:

Na conversa individual ou em grupo, pressione o nome da conversa ou do contato; Em Visibilidade de mídia, selecione Não.

Impedir todos os downloads de mídias pelo WhatsApp:

Pressione o botão de três pontos, no canto superior direito da tela e aperte Configurações; Em Armazenamento e dados, desative o download automático por Wi-Fi e redes móveis.

Confira mais tutoriais: