Dois métodos simples para converter arquivos em PDF para ler no Kindle

Converter um livro em PDF para Mobi (o formato aceito pelo dispositivo da Amazon) para ler no Kindle não precisa ser uma tarefa tão complicada assim. E existem duas formas bastante simples de fazê-lo. A conversão pode ser útil para, por exemplo, estudantes que precisam ler artigos longos em PDF, pesquisadores que desejam ler artigos científicos ou executivos que querem ler relatórios na ela do Kindle, que usa menos luz do que uma tela convencional de notebook, tablet ou celular. Confira a seguir.

Converter PDF em .mobi por e-mail

A primeira, e mais fácil, forma de fazer a conversão de um livro em PDF para Mobi é por e-mail. Sim, exatamente, por e-mail. Mas não um e-mail comum. Para isso, é preciso que você descubra primeiro qual é o e-mail do seu Kindle.

Para isso, acesse sua conta na Amazon, desça até o rodapé da página e clique na opção “Gerencie seus conteúdos e dispositivos”. Uma vez dentro dessa aba, procure o seu Kindle, clique nos três pontinhos que aparecem ao lado dele e copie o endereço de e-mail que aparece.

Depois disso, você pode enviar até 25 livros para o seu dispositivo por vez. Para convertê-los para o formato aceito pelo Kindle, basta escrever “Convert” no assunto do e-mail. E pronto.

Converter PDF em .mobi com um conversor

Uma outra opção é usar um site capaz de converter os livros em diversos formatos. Entre os principais sites estão este e este. Basta fazer o upload do PDF e convertê-lo para Mobi.