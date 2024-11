Como saber se o seu WhatsApp foi clonado? Veja 4 sinais de que estão usando sua conta

Usado por mais de 90% dos brasileiros, o WhatsApp se consolidou como a rede social mais popular no Brasil nos últimos tempos. Os dados da pesquisa Digital 2024: Brazil mostram que, ao menos, 147 milhões de pessoas no país utilizam o mensageiro. Por isso, ter a conta no aplicativo clonada pode significar um problema para muitas pessoas.

Alguns indícios simples ajudam o usuário a identificar se sua conta foi duplicada. Veja:

1- Mensagens sem nexo

Quando o aplicativo é clonado, é comum que os hackers enviem mensagem pedindo dinheiro aos amigos e familiares da vítima. Também acontece de mensagens novas aparecerem como lidas ou serem apagadas rapidamente.

2- Edições no perfil

Os invasores também podem reconfigurar a conta da vítima, adicionando ou removendo fotos de perfil, mudando o nome e criando grupos com seus contatos.

3- Aviso de conta sendo usada em outro dispositivo

Outra forma de saber se seu WhatsApp foi clonado é por meio das notificações que indicam que sua conta está sendo utilizada em outros dispositivos. Caso você não tenha autorizado esse acesso, é provável que uma terceira pessoa esteja utilizando-a.

Para garantir a sua segurança, acesse as configurações do aplicativo e verifique a lista de dispositivos conectados. Em seguida, encerre todas as sessões que você não reconhece.

Para evitar que essa situação aconteça, não conecte sua conta em computadores e redes compartilhadas, como de uma biblioteca pública ou da faculdade, por exemplo.

4- O WhatsApp não permite acessar à conta

Devido às suas ferramentas de segurança, o WhatsApp não permite que o usuário utilize a mesma conta em dois celulares ao mesmo tempo. Por isso, se a sua conta deslogar repentinamente e você não conseguir acessá-la de novo, pode ser sinal de que o golpista conseguiu clonar o seu número e agora está utilizando-o.

Felizmente, para situações como essas a Meta oferece uma solução simples. Basta enviar um e-mail para support@whatsapp.com e pedir que desativem seu WhatsApp temporariamente. Para isso, é necessário enviar os detalhes do pedido e um número de telefone para contato.

Quando o WhatsApp é clonado, o que acontece?

As clonagens de contas do WhatsApp geralmente acontecem por meio de engenharia social, uma técnica usada para obter informações que as pessoas compartilham na web. Em geral, o objetivo dos invasores é usar tais informações para aplicarem golpes de estelionato.

Apesar de ter acesso a todas as conversas antigas não deletadas, se o hacker estiver usando um outro dispositivo, ele não consegue ter acesso às fotos e vídeos da galeria da vítima, mas poderá ver os grupos e contatos nas mensagens abertas.

A situação se complica, caso o invasor consiga fazer um backup e acesse conversas e mídias antigas. Isso pode acontecer, se o mesmo tiver as credenciais do Google Drive ou iCloud da vítima.

Uma das formas de evitar isso é ativar a verificação em dois fatores no aplicativo e a criptografia de ponta a ponta no backup, que também ajuda a impedir que o hacker acesse suas conversas deletadas.

Qual a diferença de clonagem de WhatsApp e roubo de conta?

Apesar destes dois termos serem muitas vezes usados como sinônimos, o roubo e a clonagem de conta são diferentes. A principal discrepância entre eles é que enquanto o primeiro diz respeito ao acesso não autorizado à uma conta existente, o segundo diz respeito a uma cópia feita em outro chip.

Nos dois casos, para evitar que golpistas tenham acesso à sua conta, o indicado é:

Não instalar apps de fontes desconhecidas ou não autorizadas;

Evitar se conectar em conexões Wi-Fis desconhecidas;

Bloquear e denunciar usuários suspeitos;

Não clicar em links suspeitos;

Só baixar aplicativos de lojas oficiais;

Cuidado com aplicativos espiões.

É possível recuperar um WhatsApp clonado?

Sim! Para recuperar um WhatsApp clonado, reinstale o aplicativo, faça login com seu número e confirme o código de verificação.

Já se você foi vítima de um SIM swap, ou troca de cartão SIM (quando o golpista se passa pelo cliente, entra em contato com a operadora e rouba o número da vítima), será necessário entrar em contato com a sua empresa de telefonia para bloquear o chip antigo, adquirir um novo e transferir seu número. Em seguida, basta configurar o WhatsApp novamente.