Quanto juntar para ter uma renda de R$ 12 mil por mês com a Selic a 13,25%

Para garantir uma renda mensal de R$ 12 mil apenas com rendimentos financeiros, é preciso considerar a rentabilidade das diferentes opções de investimento disponíveis. Com a Selic a 13,25% ao ano, aplicações como poupança, Tesouro Selic e CDBs pós-fixados apresentam retornos variados, influenciando o valor necessário para alcançar essa meta.

Poupança: a opção menos rentável

A caderneta de poupança segue uma regra de rendimento atrelada à Selic: quando a taxa está acima de 8,5% ao ano, a poupança rende apenas 0,5% ao mês + Taxa Referencial (TR) , o que resulta em um rendimento anual próximo de 6,17%, sem considerar a TR.

Para alcançar R$ 12 mil mensais nessa modalidade, seria necessário um saldo de aproximadamente R$ 2,33 milhões. Esse valor elevado se deve à baixa rentabilidade da poupança em comparação a outras alternativas do mercado.

Tesouro Selic: segurança com melhor retorno

O Tesouro Selic acompanha a taxa básica de juros, garantindo rentabilidade próxima a 13,25% ao ano antes de impostos e taxas. Considerando o desconto do Imposto de Renda (15% para resgates acima de dois anos), o rendimento líquido seria de aproximadamente 11,26% ao ano.

Nesse cenário, para gerar R$ 12 mil mensais, o investidor precisaria de cerca de R$ 1,28 milhão investidos no Tesouro Selic.

CDBs: alternativa com rendimentos superiores

Os CDBs pós-fixados atrelados ao CDI, que acompanha a Selic, podem oferecer rentabilidade superior ao Tesouro Selic, dependendo da instituição financeira. Um CDB que pague 120% do CDI, por exemplo, renderia cerca de 14,28% ao ano antes de impostos, resultando em um rendimento líquido de 12,14% após o desconto do IR de 15%.

Com essa rentabilidade, o capital necessário para garantir R$ 12 mil mensais cairia para aproximadamente R$ 1,19 milhão.

Qual a melhor estratégia?

Para quem busca segurança, o Tesouro Selic é uma opção sólida, enquanto CDBs de bancos confiáveis podem oferecer melhor retorno. Já a poupança, mesmo isenta de IR, exige um patrimônio significativamente maior para gerar a mesma renda.

A escolha do investimento deve considerar o perfil do investidor, a necessidade de liquidez e a diversificação da carteira para mitigar riscos. Com a Selic elevada, alternativas pós-fixadas atreladas ao CDI tendem a ser mais vantajosas do que a poupança, permitindo atingir a renda desejada com um capital menor.