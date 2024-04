Como fazer a bateria do seu iPhone durar mais

Muito frequentemente, a bateria do celular dura menos do que gostaríamos. Se você tem um iPhone, existem algumas dicas que podem ajudar a sua bateria a durar mais.

Primeiramente, desligue a atualização em segundo plano. O mecanismo serve para atualizar os aplicativos mesmo quando você não está com eles abertos na página principal. Para desligar a função, basta ir em 'ajustes', 'atualização em segundo plano', 'atualização em segundo plano' (novamente) e então desativar.

Outro serviço que gasta bastante bateria está ligado à localização do iPhone. Para escolher quando o celular é rastreado, basta clicar em 'ajustes', 'privacidade e segurança', 'serviços de localização' e então escolher quais aplicativos podem contar com a localização ativada e com que frequência.

Um cuidado que pode poupar bastante bateria é ficar de olho na temperatura do iPhone. De acordo com a Apple, o celular deve funcionar entre 0° C e 35° C. Otimizar o funcionamento do aparelho, portanto, implica monitorar sua temperatura.

Ainda é possível, em 'ajustes' e 'bateria', ligar o modo pouca energia, que reduz a atividade do celular de forma que o usuário mal nota e é beneficiado pelo gasto menor de bateria.

Desligar o Wi-Fi e o Bluetooth também ajuda a poupar a bateria do aparelho. Outros pontos importantes são diminuir o brilho do iPhone e manter o iOS sempre atualizado. Mais uma possibilidade é evitar que o celular fique muito tempo com a tela ligada e sem uso.

