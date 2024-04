Android é melhor que Apple? Para o consumidor chinês, sim

No primeiro trimestre do ano, a Samsung ocupou o primeiro lugar em termos de vendas de smartphones pelo mundo, de acordo com análise do IDC. A Apple ficou em segundo, com 17,3% das vendas globais dos aparelhos no período, enquanto a Samsung ficou com 20,8%.

As vendas da Apple caíram quase 10% desde o começo do ano, o que pode se dever à queda nas vendas da marca na China, que se aproximou dos 20%. Dessa forma, a companhia perdeu o posto de maior vendedora de smartphones no país, sendo seguida pela Huawei, que tem visto sua participação no mercado crescer continuamente.

O movimento é, ao menos em parte resultado dos mecanismos repressivos implantados pelo governo chinês em relação à tecnologia estrangeira sendo usada em agências e empresas estatais.

Outra possibilidade que pode explicar a derrocada da Apple é a de que a preferência atual seja, por exemplo, por smartphones dobráveis, oferecidos pela Samsung. A marca também tem oferecido aparelhos com inteligência artificial, o que pode ser um atrativo para o consumidor.

Mas a situação pode se inverter em breve. Ainda neste ano, a Apple lançará o iPhone 16, que deve movimentar bastante o mercado. Pode ser a oportunidade perfeita para a empresa norte-americana retomar o primeiro lugar nas vendas globais.