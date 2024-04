Apple alerta usuários de 92 países sobre ataque hacker ultrasofisticado

Na última quarta-feira, 10, a Apple enviou notificações de ameaça a usuários do iPhone em 92 países os avisando sobre possíveis ataques hackers. "A Apple detectou que você está sendo alvo de um ataque de spyware que está tentando comprometer remotamente o iPhone associado com o seu Apple ID", dizia a mensagem.

A empresa acrescentou que o ataque se deve provavelmente devido a "quem você é ou o que você faz".

O mesmo tipo de aviso foi enviado a jornalistas e políticos na Índia em outubro do ano passado. A Anistia Internacional então revelou que haveria encontrado spyware de um grupo israelense nos iPhones de jornalistas proeminentes no país capaz de acessar mensagens e dados pessoais.

Em um documento da própria Apple, a empresa declarou que enviou notificações semelhantes a usuários de mais de 150 países desde 2021. "O custo, sofisticação e natureza extremos de ataques de spyware os tornam uma das ameaças digitais mais avançadas em existência hoje", afirmou.

A Apple indicou ainda que “a maioria das pessoas nunca foi alvo deste tipo de ataque".

"Tais ataques são muito mais complexos do que atividades criminais cibernéticas comuns e malware direcionado a consumidores, já que as pessoas por trás dos ataques de spyware usam recursos excepcionais para atingir um número muito pequeno de indivíduos", declarou.

Com a ameaça, a empresa publicou em seu site um tutorial de como proteger o seu dispositivo contra spyware - medida que só deve ser utilizada se você realmente acreditar que pode ter sido alvo de um ataque do tipo.

Entre as recomendações da companhia, estão a atualização do iPhone, a adoção da verificação em dois fatores, a proteção dos aparelhos com um código de segurança e a não repetição da senha em outros aparelhos.