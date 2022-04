Como assistir o novo TED Talk gratuito de Elon Musk

Após Elon Musk apresentar nesta quinta-feira, 15, uma proposta formal para adquirir 100% das ações do Twitter (TWTR34) por US$ 54,2 por ação, surpreendentemente, o bilionário também apresentou um TED Talk, que os organizadores do TED decidiram tornar público e gratuito.

Para assistir a recém-publicada transmissão ao vivo de Elon Musk basta clicar no link.