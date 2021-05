Clubhouse para Android é lançado no Google Play Store

Após mais de um ano do lançamento para iPhones, o aplicativo de conversas em áudio Clubhouse estará disponível para usuários de Android a partir deste domingo, 9. O anúncio da novidade foi feito por meio do Twitter oficial da empresa. Nesse primeiro momento, a versão foi lançada apenas nos Estados Unidos e em fase de testes.

No Brasil, o aplicativo já está disponível na Google Play Store, mas apenas para pré-registro. "Ei! Estamos trabalhando muito para adicionar pessoas ao Clubhouse o mais rápido possível, mas agora você precisa de um convite para se inscrever. Qualquer pessoa pode obter um [convite] entrando na lista de espera ou solicitando a um usuário existente."

Segundo a empresa, a versão alcançará outros mercados de língua inglesa e, em seguida, o resto do mundo em alguns dias ou semanas.

“Nosso plano nas próximas semanas é coletar feedback da comunidade, corrigir quaisquer problemas que virmos e trabalhar para adicionar alguns recursos finais, como pagamentos e criação de clubes, antes de implementá-los de forma mais ampla”, disse a empresa em comunicado.

Android is finally here! You can download the Clubhouse beta right now in the US, & around the world in the coming days/weeks.

Before you ask...yes, still invite-only. We're managing growth so we can build more sustainable infrastructure before the floodgates open. Soon(ish)! pic.twitter.com/EdltTZS0hD

— Clubhouse (@Clubhouse) May 9, 2021