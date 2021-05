Em meio a rumor de telas dobráveis, Apple investe US$ 45 mi em fabricante

A Apple investiu mais 45 milhões de dólares na fabricante de vidros Corning, empresa americana especializada na manufatura também de telas e cabos de fibra ótica. O aporta soma-se a outros 450 milhões de dólares que a gigante de tecnologia investiu na empresa nos últimos anos.

O novo aporte é parte de um programa da Apple chamado de Fundo para Avanço da Manufatura, e deve "expandir as capacidades de produção da Corning nos EUA e direcionar pesquisa e desenvolvimento em novas tecnologias que sejam duráveis e de longa duração".

O anúncio vem em meio a rumores de que a Apple estaria desenvolvendo um iPhone com tela dobrável, para concorrer com lançamentos recentes de concorrentes como a Samsung, que já lançou duas gerações do Galaxy Fold. Segundo as informações, a empresaria poderia anunciar um modelo do tipo em 2023.

A Corning é uma parceira antiga da Apple no desenvolvimento de telas para iPhones. A empresa trabalhou recentemente na fabricação do "escudo de cerâmica", uma tecnologia nova que deu até 4 vezes mais resistência aos vidros dos iPhone 12.

O Fundo de Avaço da Manufatura é uma iniciativa que a Apple lançou em 2017 para apoiar o desenvolvimento de inovação nos Estados Unidos e que pretende investir 5 bilhões de dólares em pesquisa de tecnologia no país.