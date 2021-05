Clickbus troca de CEO para acelerar vendas na retomada após a pandemia

A companhia de venda de passagens de ônibus via internet Clickbus tem um novo CEO a partir de hoje. Quem assume a liderança executiva da empresa é Phillip Klien, que tem passagens por empresas como PicPay, Uber, OLX e Twitter. Fernando Prado, fundador e CEO da Clickbus nos últimos sete anos, passará a integrar o conselho administrativo da companhia.

A troca de comando vem para que a Clickbus possa acelerar as vendas de passagens de ônibus por site e aplicativo na retomada das viagens após a pandemia.

“A empresa passa por um momento especial e entendemos que era hora de reforçar ainda mais o time. Sofremos na pandemia, mas a conclusão final sobre ela é que ela acelerou a mudança do hábito os consumidores que viajam de ônibus, que estão se tornando mais online. Queremos aproveitar o momento de crescimento da forma correta”, afirmou Prado, em entrevista para a EXAME.

Klien irá liderar a empresa diante de uma expectativa do mercado de explosão de viagens nacionais, uma vez que a pandemia de covid-19 esteja controlada no Brasil. “O Brasil vai ser o destino do brasileiro para matar a saudade das viagens e o ônibus e o digital serão os aliados nessa jornada”, diz Prado.

Para lidar com esse cenário esperado, o novo CEO contará com sua experiência em startups que passaram por etapas de crescimento acelerado.

“Somos uma empresa de tecnologia e queremos cada vez mais melhorar a experiência dos clientes cada vez mais. Para lidar com uma fase de crescimento acelerado, é preciso estar confortável em estar desconfortável. Para citar exemplos, a Uber cresceu a uma velocidade impressionante e o mesmo aconteceu com o PicPay. A aceleração digital de pagamentos foi muito grande no PicPay, enfrentamos dores de crescimento e aprendi com isso”, disse Klien para a EXAME.

Para enfrentar a falta de profissionais de tecnologia especializados, Klien acredita que a empresa ofereça algo que esse perfil de colaborador gosta de ter na rotina: grandes desafios.

A Clickbus passou por uma fase de queda que chegou a derrubar cerca de 90% sua receita no início da pandemia de covid-19 no Brasil, em 2020. Agora, o plano da companhia é triplicar o faturamento e o foco total será nas vendas de passagens de ônibus online. Para isso, a companhia oferece possibilidades de pagamento variadas, incluindo parcelamento e transferências via Pix.