China constrói 1.200 fábricas inteligentes avançadas e instala mais de 4 milhões de estações base 5G

De acordo com informações divulgadas pelo Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação da China, o país consolidou sua posição como líder global em manufatura inteligente, com a construção de mais de 1.200 fábricas inteligentes avançadas e mais de 230 fábricas inteligentes de excelência. Esses avanços refletem os esforços contínuos da China em modernizar e digitalizar sua indústria.

O progresso também é evidente na criação de padrões para a manufatura inteligente, com a China acumulando até o momento 469 normas nacionais e 50 normas internacionais nesse campo.

Além disso, mais de 6.500 fornecedores de soluções de sistemas de manufatura inteligente atuam atualmente no país, atendendo a uma ampla gama de setores industriais.

No âmbito da conectividade, a infraestrutura de redes 5G desempenha um papel essencial no suporte às operações de fábricas inteligentes e na transformação digital do setor industrial.

O número total de estações base 5G na China ultrapassou 4,14 milhões, cumprindo a meta de 26 estações base 5G por 10.000 pessoas estabelecida no Plano de Desenvolvimento da Indústria de Informação e Comunicações durante o 14º Plano Quinquenal.

Integração industrial

O Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação da China anunciou medidas para intensificar os esforços no desenvolvimento da manufatura inteligente, com enfoque na orientação pelas necessidades da indústria.

Entre as iniciativas, está a promoção de projetos especiais de ciência e tecnologia voltados para o setor, priorizando a inovação integrada de processos avançados, equipamentos inteligentes e software industrial.

O governo pretende acelerar a aplicação de inovações tecnológicas e implementar a iniciativa “Inteligência Artificial +” na fabricação.

Esse projeto busca fomentar a criação gradual de fábricas inteligentes, promovendo a adoção de sistemas que integram inteligência artificial e conectividade para aumentar a eficiência e a competitividade da indústria.

Além disso, será dado apoio à formação de fornecedores de soluções em manufatura inteligente, com foco em empresas que dominam tecnologias essenciais e atuam de forma especializada em segmentos específicos da indústria. O objetivo é fortalecer a cadeia de valor industrial e garantir que a China mantenha sua liderança global no setor.

O plano também prevê a melhoria do sistema de normas para a manufatura inteligente, proporcionando um quadro regulamentar e técnico mais sólido.

Paralelamente, será aprofundada a aplicação em larga escala da tecnologia 5G na indústria, potencializando a transformação digital e conectividade avançada nos processos de fabricação.