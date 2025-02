Receita Federal paga lote residual da restituição do Imposto de Renda; veja quem recebe

A Receita Federal paga nesta sexta-feira, 28 de fevereiro, o lote residual da restituição do Imposto de Renda (IR) referente ao mês de fevereiro. O crédito bancário será realizado ao longo do dia para 105.919 contribuintes, totalizando R$ 314.379.905,82.

Contribuintes com prioridade legal recebem maior parte do lote

Do montante total, R$ 211.848.027,86 serão destinados a contribuintes com prioridade legal, contemplando:

3.159 idosos acima de 80 anos ;

acima de ; 17.603 contribuintes entre 60 e 79 anos ;

entre ; 2.505 pessoas com deficiência física, mental ou moléstia grave ;

com ; 4.272 profissionais cuja maior fonte de renda é o magistério.

Além disso, 60.333 restituições foram destinadas a contribuintes que não possuem prioridade legal, mas receberam prioridade por terem utilizado a Declaração pré-preenchida ou optado pelo recebimento via PIX. Outros 18.047 contribuintes não prioritários também foram contemplados no lote.

Como consultar a restituição?

Os contribuintes devem acessar o site da Receita Federal, clicar em "Meu Imposto de Renda" e selecionar a opção "Consultar a Restituição". A página fornece orientações detalhadas, incluindo:

Consulta simplificada e completa ;

; Acesso ao extrato de processamento via e-CAC ;

via ; Opções para corrigir pendências na declaração, caso necessário.

Aplicativo e serviços adicionais

A Receita disponibiliza um aplicativo para tablets e smartphones, permitindo a consulta da situação da restituição e do CPF diretamente no dispositivo móvel.

Para evitar problemas no pagamento, a Receita reforça que as restituições são realizadas apenas em contas bancárias de titularidade do contribuinte. Caso haja erro nos dados bancários, o crédito pode ser reagendado por até um ano com o suporte do Banco do Brasil.

O contribuinte pode acessar o Portal BB ou entrar em contato pelos seguintes números:

4004-0001 (capitais)

(capitais) 0800-729-0001 (outras localidades)

(outras localidades) 0800-729-0088 (exclusivo para deficientes auditivos)

Se o valor não for resgatado dentro do prazo, é necessário solicitar a restituição no portal e-CAC, acessando "Meu Imposto de Renda" e clicando em "Solicitar restituição não resgatada na rede bancária".

Como é feito o pagamento da restituição do IR?

O pagamento da restituição é realizado na conta bancária informada na declaração do IR, de forma direta ou via PIX. O valor é atualizado pela taxa Selic, acumulada a partir do mês seguinte ao prazo final de entrega da declaração até o mês anterior ao pagamento, acrescido de 1% no mês do depósito.

Meus dados bancários estão errados. O que fazer?

Caso o contribuinte perceba erro nos dados bancários, é possível solicitar a correção do destino da restituição. Para isso, basta entrar em contato com o Banco do Brasil pelos telefones:

4004-0001 (capitais)

0800-729-0001 (outras localidades)

0800-729-0088 (exclusivo para deficientes auditivos)

Se o crédito não for realizado, os valores ficarão disponíveis para resgate por até um ano no Banco do Brasil. O contribuinte pode reagendar o recebimento no Portal BB ou pelos telefones mencionados. Caso o valor não seja resgatado nesse período, a solicitação deverá ser feita pelo Portal e-CAC, no site da Receita Federal.

Como saber se estou com alguma pendência no IR?

O contribuinte pode verificar possíveis pendências acessando o canal "Meu Imposto de Renda", disponível no Portal e-CAC ou nos aplicativos da Receita Federal.

O sistema permite consultar o extrato da declaração, entender sua situação e, se necessário, entregar uma declaração retificadora. Caso o resultado da retificação seja um valor de imposto a restituir, a devolução será feita na conta informada na própria declaração.