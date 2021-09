CBLoL 2021: Final da competição promovida pela Riot será presencial

Esta reportagem faz parte da newsletter EXAME Desperta. Assine gratuitamente e receba todas as manhãs um resumo dos assuntos que serão notícia

Afinal da 2º fase do CBLoL 2021, o campeonato eletrônico do jogo League of Legends, da Riot, acontecerá de forma presencial no Rio de Janeiro, no sábado, 4, a partir de 13h (no horário de Brasília).

Até então, todas as partidas da atual edição vêm sendo realizadas online, com os jogadores atuando de seus domicílios ou dos centros de treinamento das equipes.

Para o derradeiro momento da competição, os finalistas RED Canids e Rensga se enfrentaram em uma arena especialmente montada no Morro da Urca, um dos pontos turísticos mais famosos do Rio de Janeiro. E, diferente do futebol que já liberou os fãs para irem aos estádios, no CBLol o público ainda fica de fora.

O time campeão do CBLOL 2021 representará o Brasil no Worlds 2021, o Campeonato Mundial de LoL, que ocorrerá na Europa, no final do ano.

A Riot e outras desenvolvedoras de games surfam em um momento de pico na audiência dos seus títulos, que garanham atenção durante o isolamento social. Segundo um levantamento da Pesquisa Game Brasil (PGB), 75% do público gamer passou a jogar mais durante a pandemia, principalmente, jogos competitivos como League of Legends.

