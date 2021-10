Casas Bahia estreia programa de vendas em transmissões ao vivo no Kwai

Aos moldes do que era o programa de vendas ao vivo da Shoptime, apresentado pelo bronzeado Ciro Bottini, na TV a cabo e antenas parabólicas, a rede de varejo Casas Bahia estreou na semana passada, na sexta-feira, 22, um canal de vendas em transmissões ao vivo na rede social Kwai, aplicativo que concorre diretamente com o TikTok.

Trata-se da primeira empresa brasileira investindo no formato, que até o momento só foi experimentado na China.

Por sinal, em 2020, mais de 1,7 bilhão de sessões de streaming ao vivo foram hospedadas no aplicativo da empresa. Com esse audiência, 50 bilhões de dólares em mercadorias foram movimentados na plataforma.

A lives funcionam da seguinte maneira: os usuários assistem a demonstrações de produtos e podem comprá-los direto do aplicativo. Ao clicar no ícone do carrinho de compras na parte inferior da tela é possível visualizar os produtos e acertar os detalhes da compra.

Ao anunciante, que pode ser um influenciador digital patrocinado, em alguns casos, caberá uma comissão pela venda.