Caça F-35 "Frankenstein" voa após ser reconstruído com pedaços de dois jatos

A força aérea dos Estados Unidos completou um projeto notável que visava restaurar um avião a partir de outras duas aeronaves danificadas. Uma das aeronaves utilizadas no reparo foi danificada em 2020 por mau funcionamento no trem de pouso e outra sofreu um incêndio no motor em 2014.

Internamente, o projeto é conhecido como “Franken-bird”, que faz menção ao mostro ficcional criado usando partes de vários corpos, e conta com parceria entre o Escritório do Programa Conjunto F-35, Complexo Logístico Aéreo de Ogden, 388ª Ala de Caça e a fabricante de produtos para aeronaves Lockheed Martin.

O projeto precisou reconfigurar a fiação da aeronave, reconstruir o cockpit, os computadores de controle e instalar componentes que não costumam ser vistos em oficinas de manutenção de linha de voo. No entanto, saiu mais barato do que comprar uma nova aeronave F-35, já que a restauração custou menos de US$ 6 milhões, enquanto um novo vale mais de US$ 80 milhões.

No último ano, a aeronave esteve hangarada no 4º Esquadrão de Geração de Caças, em Utah, onde ocorreram as etapas finais de sua restauração. Agora, a espaçonave irá para o Texas com o intuito de receber as certificações finais. Depois, irá voltar para Utah e ser utilizado pelo 4º esquadrão da força aérea dos EUA.