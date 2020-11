Buscas por Disney+ crescem 1600% no Google antes de lançamento

O que acontece quando uma das maiores empresas de entretenimento lança um serviço streaming? As pesquisas por ele aumentam Não, esse não é o começo de uma piada, mas sim uma realidade. Às vésperas do lançamento do Disney+, que aconteceu nesta terça-feira, 17, o número de buscas pelo termo cresceu 1600% no Google entre janeiro de 2019 e setembro de 2020 — ao menos é o que aponta a empresa de marketing digital SEMrush.

Nesta terça-feira, 17, estreia o Disney+, o serviço online de filmes e séries da Disney. Ele trará conteúdos como todos os filmes da saga Star Wars, da Marvel, da Pixar, entre outros exclusivos que serão lançados ao longo dos meses. Agora, com o Dinsey+ no Brasil, a batalha pelo mercado de streaming fica ainda mais aquecida, e envolve nomes importantes como Amazon Prime Video, Netflix, Globoplay e HBO Go. O Disney+ chega em um momento oportuno — e tem expectativas altas para o país.

Aprenda a investir melhor para assinar vários serviços de streaming. Conheça a Estratégia IronCaps

A SEMrush afirma que, apesar do crescimento “explosivo” do novo streaming, a Netflix ainda é a líder quando o assunto é volume de buscas — bem como assinantes, com 195 milhões globais, enquanto o novato Disney+ tem mais de 73 milhões. Depois da Netflix, vem o Globoplay, líder de assinantes no Brasil, em seguida, o Amazon Prime Video.

Confira, abaixo, a lista dos streamings mais pesquisados no Google:

Netflix: 13,1 milhões Globoplay: 3,6 milhões Amazon Prime: 1,4 milhão Telecine Play: 366 mil Crunchyroll: 315 mil HBO Go: 288 mil Disney+: 81 mil Playplus: 61 mil Hulu: 38 mil Looke: 33 mil

Quanto custa a assinatura dos principais streamings disponíveis no Brasil: