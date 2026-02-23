Tecnologia

Países investirão US$ 80 bilhões em nuvem para ter autonomia digital, diz pesquisa

Oriente Médio, África, Ásia-Pacífico e Europa dominarão avanços financeiros para garantir serviços de nuvem que garantam independência digital de governos

Maria Eduarda Cury
Maria Eduarda Cury

Colaboradora

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 12h26.

A empresa de pesquisa Gartner antecipou que os gastos mundiais com infraestrutura digital de nuvem devem chegar a US$ 80 bilhões ainda este ano. Em relatório recente, foi analisado que 20% das cargas de trabalho físicas serão transferidas para o digital, ampliando a tendência de infraestrutura em nuvem como serviço (IaaS) e registrando um aumento de 35,6% em comparação com todo o ano de 2025.

Entre as regiões que mais acelerarão o uso de nuvem, estão o Oriente Médio (89%), África (89%), Ásia-Pacífico (87%) e Europa (83%), com os países europeus possivelmente superando os gastos previstos da América do Norte em pouco menos de US$ 2 bilhões já em 2027. Conforme a pesquisa, grande parte do aumento da procura pela infraestrutura tem a ver com projetos de geopatriação de dados ao redor do mundo.

"Além disso, 80% dos gastos com IaaS em nuvem soberana virão de novas soluções digitais ou cargas de trabalho legadas que aguardam migração para um ambiente de nuvem", informou o relatório oficial. Provedores locais estarão em alta e empresas regionais de tecnologia terão que se adaptar a centros de processamento de dados em larga escala para atender a necessidades dos territórios, buscando rivalizar com empresas de alcance global em um curto período de tempo. 

De acordo com as previsões da Gartner, a América Latina gastará US$ 506 milhões em 2026 e US$ 946 milhões em 2027, permanecendo distante dos bilhões de dólares projetados em gastos para as regiões de destaque.

