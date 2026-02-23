Países investirão US$ 80 bilhões em nuvem para ter autonomia digital, diz pesquisa

A empresa de pesquisa Gartner antecipou que os gastos mundiais com infraestrutura digital de nuvem devem chegar a US$ 80 bilhões ainda este ano. Em relatório recente, foi analisado que 20% das cargas de trabalho físicas serão transferidas para o digital, ampliando a tendência de infraestrutura em nuvem como serviço (IaaS) e registrando um aumento de 35,6% em comparação com todo o ano de 2025.

Entre as regiões que mais acelerarão o uso de nuvem, estão o Oriente Médio (89%), África (89%), Ásia-Pacífico (87%) e Europa (83%), com os países europeus possivelmente superando os gastos previstos da América do Norte em pouco menos de US$ 2 bilhões já em 2027. Conforme a pesquisa, grande parte do aumento da procura pela infraestrutura tem a ver com projetos de geopatriação de dados ao redor do mundo.

"Além disso, 80% dos gastos com IaaS em nuvem soberana virão de novas soluções digitais ou cargas de trabalho legadas que aguardam migração para um ambiente de nuvem", informou o relatório oficial. Provedores locais estarão em alta e empresas regionais de tecnologia terão que se adaptar a centros de processamento de dados em larga escala para atender a necessidades dos territórios, buscando rivalizar com empresas de alcance global em um curto período de tempo.

De acordo com as previsões da Gartner, a América Latina gastará US$ 506 milhões em 2026 e US$ 946 milhões em 2027, permanecendo distante dos bilhões de dólares projetados em gastos para as regiões de destaque.