Kindle, notebooks: as ofertas da reta final do Prime Day, da Amazon

A data mais importante para o e-commerce em geral é a Black Friday, realizada anualmente na última sexta-feira do mês de novembro (neste ano ocorre no dia 27/11). Para a Amazon, porém, o grande evento de vendas é o Prime Day. Trata-se de uma data em que a varejista oferece milhares de produtos com descontos agressivos em sua loja virtual. Adiado neste ano para outubro, o Prime Day dura até o fim desta quarta-feira (14).

Entre os dias 13 e 14 de outubro, a Amazon oferta milhares de produtos em seu site. As promoções são válidas apenas para clientes do Prime. Ou seja, que assinam o serviço que garante frete gratuito para determinados itens comprados na Amazon, além de acessos a serviços como a plataforma de streaming Prime Video, rival da Netflix.

Há ofertas para produtos eletrônicos como o Kindle, o próprio leitor digital da fabricante americana. O Kindle Paperwhite de 8 GB sai por 399 reais. Já o modelo Paperwhite de 32 GB está saindo por 549 reais. O desconto para ambos os produtos é de 100 reais em cima dos preços originais.

Em relação aos brinquedos, livros, acessórios de moda e eletrônicos, os destaques ficam com a Bolsa Praiana Farm Feminina, que está com desconto de 30% e sai por 90,30 reais, o Tênis Olympikus Drift 2 no modelo masculino, que está à venda por 69,90 reais e produtos da marca Aramis, com descontos de até 50%.

Nos computadores e notebooks, vale ficar de olho em modelos das marcas Dell, Asus, Acer e Positivo. Essas fabricantes tinham aparelhos com descontos de algumas centenas de reais até a publicação desta reportagem. É o caso do Chromebook Acer R721T-488H, que estava com desconto de 437,26 reais e era vendido por 2.099 reais à vista.

É importante destacar que as ofertas duram até a duração dos estoques. Depois disso, o preço pode de um determinado produto pode voltar ao normal já que ele poderá ser entregue por outro vendedor cadastrado no marketplace da varejista.