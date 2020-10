Alexa e Kindle: os melhores preços do Amazon Prime Day

Acontece entre esta segunda-feira, 13, e a terça-feira, 14, o primeiro Amazon Prime Day no Brasil. Os dias são repletos de descontos para os assinantes do pacote Prime da varejista americana, que sai por 9,90 ao mês.

Abaixo, confira as melhores ofertas para produtos da própria gigante, como o famoso leitor de livros eletrônico, Kindle, e também a assistente pessoal Alexa em suas mais variadas versões.

Confira os melhores descontos do Amazon Prime Day:

1. Echo Show 5

O aparelho da Amazon que tem a Alexa acoplada, além de uma tela de 5,5 polegadas, pode ser usado para assistir séries e filmes, ver vídeos no YouTube, além de ser capaz de fazer todas as outras funções que a assistente virtual da Amazon faz. O alto falante Echo Show 5, embora não seja um dos mais potentes, ainda assim é bastante alto e possui uma boa acústica. O desconto atual do Echo Show 5 é de 200 reais, sendo que, por enquanto, o dispositivo custa 399 reais. Leia nossa review completa clicando aqui.

2. Echo Dot (3ª Geração)

A versão mais simples da Alexa, sem telas ou grande alto falantes, está com um desconto de 150 reais, de 349 reais por 199 reais. Segundo a Amazon, o Echo Dot “é o smartspeaker de maior sucesso da gigante”, exatamente pelo seu valor mais baixo em relação às outras versões. Com ela é possível desempenhar quase todas as mesmas funções que a Echo Show, menos, é claro, assistir a vídeos, filmes e séries.

3. Echo (3ª geração)

Outra versão de alto falante inteligente da Amazon que está com desconto é o Echo da 3ª geração. Maior que o Dot, mas ainda sem tela como o Echo Show, ele tem “uma tecnologia Dolby para reproduzir áudio de 360°, com vocais nítidos e resposta dinâmica de graves”, segundo a varejista. O desconto, segundo a Amazon, é de 200 reais — antes, o valor era de 699 reais, agora sai por 499 reais.

4. Kindle Paperwhite

O Kindle Paperwhite 10ª geração, lançado no final de 2019, com 32 gigabytes de memória, está com um desconto de 100 reais, saindo por 549 reais no Prime Day. Enquanto a sua versão de 8 gigabytes está custando 399 reais, também com um desconto de 100 reais.