Bancada do Bitcoin: setor cripto doa US$135 mi e elege 253 candidatos pró-cripto nos EUA

Em um movimento considerado uma das campanhas de influência corporativa mais agressivas da história recente, a criptoindústria alocou mais de US$ 135 milhões para impulsionar candidatos pró-cripto nas eleições norte-americanas de 2024.

Com recursos de gigantes como Coinbase, Ripple e do fundo investimentos Andreessen Horowitz, o setor financiou propagandas em estados como Ohio. Só Bernie Moreno, candidato republicano e entusiasta de criptomoedas, obteve US$ 40 milhões de apoio vindo setor .

A vitória de Moreno marca a derrota de Sherrod Brown, democrata e presidente do Comitê Bancário do Senado, crítico das moedas virtuais.

Na noite da apuração, o preço do bitcoin disparou, atingindo recorde acima de US$ 75.000 .

Com esse investimento, foram eleitos 253 candidatos favoráveis às criptomoedas na Câmara dos Deputados, contra 115 opositores, segundo dados do Stand With Crypto, grupo de monitoramento do setor.

No Senado, 16 candidatos pró-cripto venceram, enquanto 12 se posicionaram críticos à tecnologia.