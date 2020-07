Bicicleta feita com motor de máquina de lavar “voa” a 110 km

Peças de uma máquina de lavar foram usadas para criar uma bicicleta elétrica com ao menos 20 anos de uso. Apelidada de “The Spin Cycle”, ou, “bike centrífuga”, ela foi construída com um motor de máquina de lavar de 1.100 Watts, acoplado ao centro do quadro da bicicleta. A corrente é acoplada em uma das engrenagens do motor, que quando acionada, impulsiona a roda traseira da bike.

Segundo o criador identificado como @Jimminecraftguy, sua e-bike é capaz de alcançar até 110 km/h. Com o motor que pode receber até 48 V, o veículo poderia alcançar uma velocidade de até150 km/h, diz. Porém, alcançar esse marco não é o seu foco, mas sim, criar uma bateria robusta que forneça autonomia para a bike centrífuga.

Ms a criação não foi a primeira da história. O britânico Graeme Obree foi o primeiro a realizar o feito ainda na década de 90. Ele quebrou muitos recordes de velocidade com sua bike elétrica que até hoje está em exibição no Museu Nacional da Escócia, em Edimburgo.