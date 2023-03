Beijo à distância? Aparelho chinês facilita a vida de 'webnamorados'

À medida que o mundo real se funde com o virtual, a humanidade experimenta nossas formas de sentir a vida. No mais recente destes movimentos, o beijo entre dois amantes não precisará mais da presença física. A junção íntima e carinho se faz por um aparelho, uma engenhoca, que ajuda 'webnamorados', por assim dizer.

É o que propõe o dispositivo chinês Kissinger, um tipo de tubo que possui lábios realísticos em silicone, móveis e que respondem ao toque e esquentam. A ideia é permitir que casais se beijem de longa distância, ao sintonizar, por um aplicativo, os movimentos que cada parceiro faz e deseja transmitir ao outro.

No entanto, nas redes sociais chinesas, enquanto muitos viram um lado engraçado no dispositivo, outros o criticaram como "vulgar" e "assustador". Alguns expressaram preocupação de que menores possam comprá-lo e usá-lo.

Mas de acordo com o Global Times, jornal estatal da China, a invenção surge de uma boa intenção e foi patenteada pelo Instituto Vocacional de Tecnologia Mecatrônica de Changzhou.

"Na universidade, eu tinha um relacionamento a distância com minha namorada, então só tínhamos contato um com o outro por telefone. Foi daí que surgiu a inspiração para este dispositivo", conta Jiang Zhongli, principal inventor do produtos, ao Global Times.

VEJA TAMBÉM: Sexo virtual seguro: empresa francesa lança app com criptografia dedicado ao sexting

Jiang havia solicitado uma patente em 2019, mas a patente terminou em janeiro de 2023 e Jiang agora esperava que outra pessoa pudesse expandir e aperfeiçoar o design.

Uma invenção semelhante foi lançada pelo Imagineering Institute na Malásia em 2016. Mas veio na forma de uma almofada de silicone sensível ao toque, em vez de lábios de aparência realista.

Além do webnamoro

Embora anunciado para relacionamentos de longa distância, o dispositivo chinês também permite que os usuários se unam anonimamente com estranhos. Se dois desconhecidos combinam e gostam um do outro, eles podem pedir para trocar beijos.

Os usuários também podem "carregar" seus beijos no aplicativo para que outras pessoas baixem e experimentem.

O produto pode ser encontrado no Taobao, o maior e-commerce da China, por US$ 41.