Até o presidente da Netflix está mais estressado em meio ao coronavírus

Quem está mais estressado em meio à pandemia do novo coronavírus? Um professor de tecnologia da informação da Universidade de Wolverhampton, no Reino Unido, desenvolveu uma ferramenta capaz de analisar o quão estressados estão os grandes líderes de empresas e países com base em como eles têm tuitado. A inteligência artificial consegue analisar cerca de 150 mil publicações das pessoas no Twitter e, com isso, tenta apontar quem é o líder da lista.

O mais estressado, de acordo com a ferramenta, é o empresário Rupert Murdoch, do grupo midiático News Corporation. Em segundo lugar está o bilionário Bill Gates, fundador da Microsoft. Em terceiro, o presidente do eBay, Pierre Omidyar, seguido pelo presidente da Netflix, Reed Hastings, em quarto. Até o presidente da Apple, Tim Cook, está mais nervoso nos últimos tempos — parece que os 2 trilhões em valor de mercado de sua companhia ainda não foram o suficiente para deixá-lo mais calmo no Twitter.

Já Elon Musk, da Tesla, e Sundar Pichai, do Google, são indicados como dois dos líderes menos estressados.

Os níveis de estresse são apontados em uma escala de -1 a -5, sendo que -1 significa “nenhum estresse” e -5 representa um nível de estresse extremo. Segundo o site da ferramenta, os tuites das 22 contas analisadas foram classificados entre -3 (estresse moderado) e -5 como “estressado”. Segundo a análise, os líderes homens estão mais estressados do que as mulheres.

Os 10 líderes mais estressados

Rupert Murdoch, fundador da News Corp Bill Gates, fundador da Microsoft Pierre Omidyar, presidente do eBay Reed Hastings, presidente da Netflix Tim Cook, presidente da Apple David Einhorn, presidente da Greenlight Capital Ayah Bdeir, presidente da littleBits Evan Kirstel, co-fundador da eViRa Health Sarah Kunst, fundadora da Cleo Capital Richard Branson, fundador do Virgin Group

Os 10 líderes menos estressados