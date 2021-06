Apple prepara iPad Pro com carregamento sem fio e novo iPad mini

A Apple trabalha em um novo iPad Pro com carregamento sem fio e na primeira atualização de design do iPad mini em seis anos, em uma estratégia para manter a demanda pela categoria cujas vendas aumentaram durante a pandemia.

A empresa com sede em Cupertino, na Califórnia, planeja colocar o novo iPad Pro no mercado em 2022 e lançar o iPad mini ainda este ano, de acordo com pessoas com conhecimento do assunto. A principal mudança de design nos testes do iPad Pro é a troca da atual parte traseira de alumínio por uma de vidro. O iPad mini atualizado deve ter bordas de tela mais estreitas, enquanto a remoção do botão home também foi testada.

O iPad se tornou parte cada vez mais importante do portfólio da Apple no último ano em meio à maior demanda por novas maneiras de trabalhar, estudar e se divertir em casa durante as restrições da pandemia de Covid-19. As vendas de iPads deram um salto de 43% nos últimos seis meses de 2020 em comparação com o ano anterior. Os ganhos continuaram nos primeiros três meses de 2021, quando os tablets geraram US$ 7,8 bilhões em receita, um aumento de 79% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior.

Para o novo modelo Pro, a nova parte traseira de vidro está sendo testada, em parte, para permitir o carregamento sem fio pela primeira vez. Com a mudança de material, os iPads ficariam mais parecidos com os iPhones, cuja transição da traseira de alumínio para a de vidro foi implementada nos últimos anos.

O desenvolvimento do novo iPad Pro ainda está nos estágios iniciais, e os planos da empresa podem mudar ou serem cancelados antes do lançamento no próximo ano, disseram as pessoas, que pediram anonimato. Uma porta-voz da Apple não quis comentar.

Além do iPad Pro e iPad mini da próxima geração, a Apple também trabalha em uma versão mais fina de seu iPad básico voltada para estudantes. Esse produto poderia ser lançado já no final do ano, quase na mesma época que o novo iPad mini.