Apple começa a rentabilizar Siri com plano de músicas acionadas por voz

A Apple começou a rentabilizar a assistente de voz Siri com um novo plano de assinatura do seu serviço de transmissão de músicas via internet, o Apple Music.

A empresa terá um plano que custa metade do preço da assinatura individual. Chamado Voice Plan, ele oferece acesso a listas de reprodução e estações musicais do Apple Music apenas por meio do acionamento por voz, por meio da Siri.

A Siri não está apenas nos iPhones. Ela também funciona nos MacBooks, iPads, Apple Watches e nos HomePods, as caixas de som inteligentes da Apple.

Essa é a primeira vez que uma empresa de tecnologia anuncia um serviço de assinatura acionado apenas com a voz. Google, Samsung e Amazon também possuem assistentes de voz, mas nenhuma dessas empresas possui um plano de assinatura dedicado a interações por voz.

O novo Voice Plan da Apple custará 4,99 dólares, mas ainda não tem previsão de lançamento anunciada para o mercado brasileiro.