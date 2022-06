Apple atualizará sistema do iPad para atender profissionais

A Apple anunciará mudanças significativas no sistema operacional do iPad nesta segunda-feira, 6, segundo pessoas com conhecimento do assunto, parte de um esforço para tornar o dispositivo mais parecido com um laptop e menos com um telefone.

A próxima grande atualização de software do iPad, o iPadOS 16, terá uma interface multitarefa redesenhada que tornará mais fácil ver quais aplicativos estão abertos e alternar entre tarefas, disseram as pessoas, que pediram para não serem identificadas porque as mudanças ainda não são públicas. O sistema também permitirá que os usuários redimensionem as janelas de aplicativos.

O iPad responde por quase 9% das vendas anuais da Apple, e essa porcentagem aumentou nos últimos anos. Mas os usuários profissionais do dispositivo clamam por uma interface que se pareça mais com uma experiência de laptop. O hardware do iPad, que agora inclui o mesmo processador M1 de alguns laptops da Apple, ficou cada vez mais poderoso e, de certa forma, o sistema operacional não acompanhou.

A nova interface do iPad será uma das maiores atualizações anunciadas na sua conferência anual, a Worldwide Developers Conference, que também incluirá atualizações de software para iPhone, Mac, Apple Watch e Apple TV.

Atualmente, os usuários do iPad podem executar aplicativos em tela cheia, como em um iPhone, ou executar dois aplicativos lado a lado. A empresa também permite que os usuários adicionem uma versão reduzida de um terceiro aplicativo deslizando-o lateralmente. As alterações vão expandir essa interface.

Estima-se que a Apple gere mais de US$ 20 bilhões por ano na App Store, e o evento WWDC ajuda a manter essa receita. Novos recursos de software ajudam a estimular os desenvolvedores a criar novos aplicativos que, por sua vez, aumentam a receita.

Para o iOS 16, a próxima versão do sistema operacional do iPhone, a Apple planeja várias mudanças, incluindo um novo bloqueio de tela com widgets, segundo informou a Bloomberg.

A empresa também atualizará o aplicativo de saúde e adicionará novos recursos de áudio e redes sociais ao app de mensagens. Aplicativos redesenhados para macOS também estão a caminho, incluindo uma reformulação nas Preferências do Sistema.

Para o Apple Watch, a empresa planeja mudanças nos mostradores do relógio, na navegação do sistema e em vários aplicativos do dispositivo, incluindo uma atualização notável nos recursos de rastreamento de condicionamento físico.

A empresa também planeja um novo modo de baixo consumo de energia que permitirá aos usuários operar o dispositivo quando a bateria estiver acabando. O modo de baixo consumo atual só mostra a hora.