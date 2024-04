Samsung espera ter lucro operacional 931% maior no primeiro trimestre

A Samsung informou na sexta-feira que espera registrar um aumento expressivo no lucro operacional do primeiro trimestre de 2024, principalmente por causa da recuperação dos preços dos chips. As informações são da CNBC.

O lucro operacional no primeiro trimestre deve chegar a US$ 4,89 bilhões, um aumento de 931% em relação ao ano anterior. A receita do primeiro trimestre provavelmente aumentou 11,4% em relação ao mesmo período do ano anterior.

A Samsung é a maior fabricante de chips de memória dinâmica do mundo, que são encontrados em dispositivos como smartphones e computadores.

Os preços dos chips caíram drasticamente no ano passado devido ao excesso de estoques pós-Covid e à fraca demanda por produtos finais.

Nas chamadas de lucros do terceiro trimestre, tanto a Samsung quanto a segunda maior fabricante de chips DRAM do mundo, a SK Hynix, sinalizaram que fraqueza da demanda por chips havia finalmente chegado ao fundo do poço após os cortes de produção.

A Samsung deve divulgar seus lucros detalhados até o final deste mês.

EUA pode conceder US$ 6 bilhões à Samsung

Os Estados Unidos planejam conceder mais de US$ 6 bilhões à Samsung para expandir um projeto no Texas de fabricação de chips. As informações são da Bloomberg.

O dinheiro da Lei de Chips e Ciência de 2022 seria um dos vários anúncios que devem acontecer nas próximas semanas, incluindo uma concessão de mais de US$ 5 bilhões para a rival asiática da Samsung, a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC).

O financiamento federal para a Samsung, a principal fabricante de chips da Coreia do Sul, seria um investimento adicional significativo da empresa nos EUA. Em 2021, a empresa anunciou um projeto de US$ 17 bilhões em Taylor, Texas, próximo a uma fábrica já existente da companhia em em Austin.