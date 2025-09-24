Alibaba Cloud expande infraestrutura global com novos data centers no Brasil, França e Holanda

A Alibaba Cloud anunciou, nesta quarta-feira, 24, durante a Conferência Yunqi, um plano de expansão de sua infraestrutura global. Pela primeira vez, a empresa estabelecerá regiões de computação em nuvem no Brasil, França e Holanda.

Além disso, a companhia também ampliará seus data centers em locais estratégicos, como México, Japão, Coreia do Sul, Malásia e Dubai, conforme reportado pelo portal Time Finance.

Antes deste anúncio, a Alibaba Cloud já havia colocado em operação, em 2025, oito novos data centers e zonas de disponibilidade focadas em inteligência artificial e computação em nuvem em várias cidades, incluindo Pequim, Xangai, Hangzhou, além de outras localidades internacionais como Tailândia, Coreia do Sul, Malásia, Dubai e México.

Ambição de desenvolver IA superinteligente (ASI)

Durante o evento, Wu Yongming, CEO do Grupo Alibaba e presidente da Alibaba Cloud Intelligence, destacou que o desenvolvimento de inteligência artificial geral (AGI) é inevitável.

No entanto, o executivo afirmou que o objetivo final é criar uma inteligência artificial superinteligente (ASI), uma tecnologia capaz de se auto-iterar e superar a inteligência humana em diversas áreas. A ASI, segundo Wu, deverá se concentrar em resolver desafios globais complexos, como questões climáticas, energéticas e até viagens interestelares.

Wu também revelou que a Alibaba está implementando um plano de três anos, com um investimento de RMB 380 bilhões em infraestrutura de inteligência artificial. A companhia planeja aumentar esses investimentos no futuro para se preparar para a chegada da era da ASI, reforçando seu compromisso com a inovação tecnológica.

Crescimento do consumo energético dos data centers

O executivo ainda apontou que o consumo energético dos data centers globais da Alibaba Cloud deverá crescer dez vezes até 2032, em comparação com 2022, ano em que a inteligência artificial generativa teve seu início. Esse dado sublinha a estratégia de longo prazo da empresa para sustentar o avanço e a expansão contínua das tecnologias emergentes.