Acordo entre Sony e Epay Brasil expande vendas de serviços do PlayStation

Um novo acordo entre a processadora de transações Epay Brasil e a Sony promete aumentar, em todo o território, a venda de cartões digitais da rede PlayStation Network. As empresas começaram, nesta semana, a distribuir os cartões e códigos pré-pagos em mais de 150 mil pontos de venda espalhados pelo país.

Os cartões digitais e códigos pré-pagos são serviços que possibilitam que o usuário insira dinheiro para adquirir conteúdos específicos para os jogos; O usuário pode escolher entre comprar o cartão que lhe dá direito ao serviço de assinatura PlayStation Plus ou comprar cartões de crédito pré-pagos, que lhe dá direito a itens dentro dos games.

A ação entrou em vigor meses antes do lançamento do PlayStation 5, que está programado para novembro deste ano. Com a parceria, a Sony pretende aumentar o número de assinaturas brasileiras do serviço PlayStation Plus e também facilitar a venda de cartões digitais da PlayStation Store, loja digital de conteúdos para os consoles.

Além de aumentar a distribuição de cartões digitais em mais de 150 mil estabelecimentos físicos, a Sony e a Epay Brasil também estão inserindo os serviços em plataformas virtuais como PicPay, Banco Inter Recarga Pay e mais. Com base no sistema “Pin-on-Receipt”, os usuários que adquirirem os serviços digitalmente poderão imprimir os códigos digitais.

Após a compra, o usuário pode resgatar os créditos por meio do site do produto escolhido. Rogério Lima, diretor de Marketing e Vendas da Epay Brasil, disse em nota que a motivação para a expansão foi a explosão do consumo de jogos no Brasil: “O consumo de games e entretenimento online utilizando cartões pré-pagos é um grande sucesso no Brasil e vem crescendo muito. […] o formato de venda dos créditos digitais através dos terminais de recarga tem se mostrado um excelente canal de vendas que chega a praticamente todas as cidades do Brasil”

Sobre a presença nos bancos digitais, Lima comentou que o formato é muito mais ágil. “Através das e-wallets, a experiência de compra é muito mais prática para o consumidor. Ele usa o saldo disponível na carteira digital, acessa o conteúdo de seu interesse e usa imediatamente”, disse o executivo.

PlayStation Plus e PlayStation Store

O consumidor pode escolher entre dois cartões virtuais: o do PlayStation Plus, que é a assinatura mensal do PlayStation para jogos gratuitos e experiência online; e o PlayStation Store, que são cartões com valores específicos para serem utilizados dentro dos jogos. As compras são válidas para usuários dos consoles PS4, PS3 e PS Vita.

Confira, abaixo, os valores para cada cartão:

PS Store:

PlayStation Store 30 – R$ 30,00

PlayStation Store 60 – R$ 60,00

PlayStation Store 100 – R$ 100,00

PlayStation Store 250 – R$ 250,00

PS Plus: