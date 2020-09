5 bons televisores abaixo de 2 mil reais na Black Friday brasileira

Da última quinta-feira até o dia 12 de setembro acontece a segunda edição da chamada “semana Brasil”, quando o comércio brasileiro investe na “Black Friday verde e amarela“, oferecendo descontos em diversos produtos a fim de aquecer (ainda mais) o e-commerce.

Na quinta, a EXAME deu opções de smartphones, televisões e notebooks. Agora vamos além nas recomendações com um desafio adicional: encontrar TVs boas e de qualidade abaixo de 2 mil reais, a fim de se tornar mais acessível para um público maior. Confira:

1. Smart TV LED 32″ Samsung HDR UN32T4300AGXZD 2 HDMI

A televisão da sul-coreana Samsung, líder do mercado global, é uma boa opção para quem busca praticidade por um bom preço. A oferta mais barata encontrada por EXAME foi no Ponto Frio, por 1.249 reais à vista — 22% mais barata do que seu valor fora da semana de descontos.

2. Smart TV TCL LED Full HD 43″

A segunda indicação é da novata TCL, que consegue, por um preço mais baixo, oferecer diferenciais como o uso do Google Assistant e controle remoto por controle de voz. Na FastShop, o aparelho sai por 1.581,56 reais à vista. Segundo a loja, o valor anterior era de 1.799 reais.

3. Smart TV AOC ROKU LED Full HD 43″

Uma opção mais barata para as Smart TVs da Roku, a versão em full HD de 43 polegadas pode ser uma boa pedida para quem busca qualidade de tela, mas por um preço menos pesado. No Shoptime, valor mais em conta encontrado, a televisão sai por 1.785,90 reais à vista, um desconto de 5% segundo a loja.

4. Smart TV LED 32″ LG ThinQ AI HDR 32LM625BPSB 3 HDMI

Segundo um levamento da OLX Brasil, a a LG vendeu mais em julho, e fechou 24,8% mais vendas. A recomendação da LG ThinQ AI de 32 polegadas tem um preço de 1.280,99 reais à vista nas Lojas Americanas, site no qual encontramos a melhor oferta, com 5% de desconto.

5. Smart TV LED 32″ TCL HDR 32S6500 2 HDMI

A nossa última recomendação também é da TCL, uma marca jovem, mas que em julho viu suas vendas aumentarem em 103,8%. A oferta mais barata encontrada foi de 1.292,53 reais, nas Lojas Americanas — sem nenhum desconto, mas, ainda assim, com um bom preço.