Fundo híbrido e contrato atípico: conheça a estratégia do “Alzirão”

O fundo imobiliário Alianza Trust Renda Imobiliária (ALZR11), conhecido como “Alzirão” no mercado, completará 3 anos de listagem no final de 2020 e tem cerca de 70 mil cotistas. Trata-se de um fundo híbrido, ou seja com imóveis de diferentes segmentos, como galpões, escritórios, universidade. Em setembro deste ano, o fundo anunciou a compra de dois novos ativos.

A primeira foi a aquisição do principal imóvel comercial da rede varejista Decathlon, situado no Morumbi, em SP. A transação estimada do negócio foi de 71,1 milhões de reais com a vinculação à formalização de um contrato “Sale e LeaseBack” com a vendedora pelo período mínimo de 10 anos. Neste tipo de contrato, o vendedor negocia a propriedade e, na mesma transação, aluga do comprador. Ou seja, o antigo dono já não tem a posse do terreno ou imóvel, mas mantém residência e/ou uso durante o período de vigência do contrato de locação.

A segunda aquisição foi realizada no dia 30 de setembro, com dois imóveis nas regiões do Ibirapuera e de Perdizes, na capital paulista, onde funcionam unidades de atendimento a clientes da DASA, empresa de medicina diagnóstica. O negócio foi fechado por 88,9 milhões de reais e a transação também foi vinculada à celebração de operações de“Sale e LeaseBack”, com a vendedora, pelo período mínimo de 15 anos. Estes contratos longos, chamados também de contratos atípicos de locação, fazem parte da estratégia do fundo.

Sobre este assunto e para entender os próximos passos do fundo, o professor Arthur Vieira de Moraes, da EXAME Research (a divisão de análise de investimentos da EXAME), recebeu no programa FIIs em Exame, Fabio Carvalho, gestor e sócio da Alianza. O programa vai ao ar toda sexta-feira às 15h, no canal do Youtube da Exame Research. Confira a entrevista na íntegra abaixo: