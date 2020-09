Crise derruba Tesouro Selic. O que fazer com a reserva de emergência?

Com os juros a 2% ao ano quem tem ou deseja montar uma reserva de emergência vem enfrentando um problema: aplicações tradicionalmente recomendadas, como o Tesouro Selic e fundos DI, vêm registrando retornos cada vez menores, e até negativos. Enquanto o Tesouro Selic está pagando o CDI mais 0,13%, cotas dos fundos de renda fixa indexados estão rodando abaixo do CDI no acumulado do mês. O que fazer?

A volatilidade do Tesouro Selic, e seu retorno negativo, não são incomuns: apenas ganham mais destaque em um momento de juros muito baixos e maior necessidade de financiamento do governo. É o que analisam Renato Mimica e Juliana Machado, analistas da EXAME Research, em relatório. O movimento acontece porque os títulos sofrem a marcação a mercado. Por isso, esse desempenho não deve espantar os investidores.

Mas isso significa que se você comprar os títulos terá prejuízo? Só se vendê-lo antes do vencimento. Para quem carregar o título até a data, a rentabilidade será a da Selic mais um valor adicional. Contudo, quem vender agora, outros investidores atualmente só estão aceitando comprar o título por um prêmio maior. O mesmo acontece com os fundos DI, que registram desvalorização de suas cotas.

Isso acontece porque a crise aumentou e o governo precisa gastar mais. Como consequência, o Tesouro emite mais títulos no mercado em um cenário de maior risco. Resultado: os investidores passam a exigir um maior retorno no título ou cota para compensar esse risco.

Títulos com prazo menor sofrem menos com a desvalorização nesse cenário. Isso porque, em horizontes mais curtos, é mais fácil prever o que irá acontecer. Em fundos, o desempenho fica mais difícil de prever: vai depender do que carregam na carteira e eventuais ajustes.

E aí? Onde investir agora?

Então, nesse cenário, o que vale mais a pena para fazer frente a gastos imprevistos? O Tesouro Selic, fundos DI, a poupança ou contas de bancos digitais que pagam 100% do CDI?

É importante ressaltar que todas as alternativas, com exceção da poupança, sofrem o efeito da marcação a mercado. Apesar de prometerem 100% do CDI, as contas de bancos como podem comprar Tesouro Selic com o dinheiro aplicado. Ou seja, também podem expostas aos altos e baixos do mercado.

Portanto, o indicado é que o cliente verifique as regras do banco digital para saber onde o dinheiro está aplicado. Algumas podem aplicar o dinheiro em CDBs ou RDBs, que são títulos com maior risco. Como consequência, a rentabilidade será maior. Vai depender, portanto, do risco que o investidor quer tomar. Caso a conta invista em Tesouro Selic, não há grandes diferenças do que aplicar no título diretamente.

E a poupança? Continua sendo desaconselhável para montar a reserva de emergência porque continua a render, no cenário atual, apenas 70% da taxa Selic. Além disso, seu risco é maior do que o risco soberano dos títulos públicos. A poupança tem o risco de crédito da instituição financeira onde está aplicada, ainda que seja coberta pelo FGC, assim como CDBs. Por fim, falta liquidez na aplicação para que ela seja indicada para a reserva de emergência: seu rendimento é estável apenas no aniversário do investimento. Fora dele, a rentabilidade é comprometida.

Portanto, os analistas seguem recomendando fundos DI que tenham taxa zero de administração como escolha para a reserva de emergência, caso os valores aplicados ultrapassem R$ 10 mil. Se o montante for menor, tanto investir em um fundo com taxa zero quanto aplicar diretamente no Tesouro Selic são as melhores alternativas para montar ou reforçar a reserva de emergência. Isso porque, abaixo de R$ 10 mil, as taxas de custódia para quem aplica no Tesouro Selic foram zeradas desde o início de agosto.

Mesmo sendo aconselhável, o investidor deve entender que, caso precise do dinheiro no atual cenário, diante de um imprevisto, pode ter prejuízo ao resgatá-lo, diz Juliana Machado, especialista em fundos da EXAME Research. “Quem começou a dar os primeiros passos na hora de investir deve aproveitar essa volatilidade para aprender algo importante no mundo financeiro: não há como neutralizar todo o risco.”

A recomendação de Machado é que, mais do que tentar fugir de todos eles, o investidor entenda quais são os riscos adequados e quais são desproporcionais ou inadequados no momento.