Banco Inter lança conta kids com cartão de débito e acesso a investimentos

O Banco Inter lançou esta semana a Conta Kids, voltada para crianças e adolescentes. A conta é gratuita e dá acesso à plataforma de investimento do banco, possibilitando o investimento em modalidades como renda fixa (CDB, LCI e LCA), fundos de investimento, previdência privada, renda variável e ofertas públicas.

Para abrir a conta para os pequenos investidores é necessário que CPF e RG da criança/adolescente e os documentos do responsável. Caso não seja o pai ou a mãe, será preciso enviar junto com a foto do documento de identificação, algum documento que comprove a guarda.

Com a aprovação da conta e documentos, os adultos receberão um cartão de débito personalizado com o nome da criança. É possível bloquear o cartão, pelo aplicativo, em caso de perda, furto ou roubo. A função crédito, de acordo com a lei brasileira, só é permitida para maiores de 18 anos.

“Acreditamos que educação financeira é coisa séria, assim como garantir o futuro dos pequenos. Por isso, lançamos uma conta para que os jovens possam aprender a controlar seus gastos, ter mais responsabilidade e até mesmo começar a investir em seu futuro desde cedo”, afirma João Vitor Menin, presidente do Banco Inter.