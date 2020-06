Auxílio emergencial: pagamento da 3ª parcela começa hoje. Veja calendário

A Caixa Econômica começa a pagar neste sábado, dia 27, a terceira parcela do auxílio emergencial de R$ 600. A partir de hoje, o dinheiro será depositado na

poupança digital Caixa Tem para quem nasceu em janeiro e fevereiro. Neste primeiro momento, a quantia não pode ser sacada ou transferida. O auxílio pode ser movimentado digitalmente, como no pagamentos de contas, boletos e compras por meio de cartão de débito virtual.

Os depósitos do auxílio no Caixa Tem vão até 4 de julho, de acordo com o mês de nascimento do beneficiário. Os saques e transferência seguem outro calendário, que começa a partir de 18 de julho.

A Caixa já está pagando a terceira parcela do auxílio para os beneficiários do Bolsa Família. Nesse caso, as pessoas não precisam esperar para sacar os recursos. O pagamento começou no dia 17 de junho e termina no dia 30 de junho, de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS).

Segundo números apresentados pelo presidente da Caixa, Pedro Guimarães, o auxílio emergencial chegou a 64,1 milhões de brasileiros. O valor total chega a R$ 90,8 bilhões, cerca de três vezes o valor anual do Bolsa Família.

Confira os calendários:

Calendário para depósito na poupança Caixa Tem

27 de junho: nascidos em janeiro e fevereiro

30 de junho: nascidos em março e abril

01 de julho: nascidos em maio e junho

02 de julho: nascidos em julho e agosto

03 de julho: nascidos em setembro e outubro

04 de julho: nascidos em novembro e dezembro

Calendário para saque e transferência da poupança social