Após corte da Selic para 2,25%, bancos reduzem juros de empréstimos

Seguindo o corte de 0.75 ponto porcentual da Selic nesta quarta-feira (17), reduzida para 2,25% ao ano, bancos anaunciaram reduções de juros em empréstimos para pessoas físicas e empresas.

O Itaú afirma que irá repassar integralmente o corte da taxa básica de juros para linhas de crédito pessoal e capital de giro. Os novos valores valem a partir de segunda (22), e variam de acordo com o perfil do cliente e de seu relacionamento com o banco.

Já o Banco do Brasil vai reduzir as taxas de juros para linhas de crédito de pessoas físicas e jurídicas. As novas condições começarão a valer a partir da segunda (22).

O BB vai reduzir os juros da linha que financia a compra de veículos novos e seminovos, que passará a ter taxa a partir de 0,48% ao mês, ante 0,54% ao mês cobrados atualmente.

Para o home equity (empréstimo com garantia de imóvel) e a linha de crédito estruturado (com garantias), as taxas serão alteradas para patamares a partir de 0,82% e de 0,77% ao mês, respectivamente, em lugar dos 0,88% e 0,83% ao mês praticados até agora.

Já as linhas de crédito não consignado, destinadas ao público pessoa física em geral, passarão a contar com taxas a partir de 2,81% ao mês, ante os 2,87% ao mês cobrados até então, a depender do nível de relacionamento do cliente com o BB.

As linhas de recebíveis – descontos de cheques e de títulos, além da antecipação de crédito ao lojista (ACL) – passarão a contar com taxas a partir de 1,07%, 0,76% e 0,74% ao mês, em substituição aos atuais 1,15%, 0,82% e 0,82% ao mês, respectivamente.

Para o crédito rotativo, a taxa mínima será reduzida de 2,05% para 1,93% ao mês. Já para o capital de giro, a taxa cobrada pelo BB passará dos atuais 1,18% ao mês para 1,10% ao mês.

As novas condições de taxas anunciadas hoje estarão disponíveis para todos os canais de relacionamento do banco, inclusive no app e internet banking.

O Bradesco reduzirá as taxas de juros de suas principais linhas de crédito a partir de segunda (22), acompanhando a decisão do Copom. Porém, não dá mais detalhes.