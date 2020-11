Aluguel no centro de SP sobe 13,5% em um ano; veja aumento por região

Os imóveis da região central da cidade de São Paulo registraram o maior aumento nos preços nos últimos 12 meses. Uma pesquisa realizada pelo Imovelweb apontou que a região acumula alta de 13,5% no período. Desta maneira, o preço médio do aluguel de um imóvel no centro da capital paulista é de 2.828 reais.

A zona leste da cidade teve a segunda maior alta, de 12,6% em 12 meses. O preço médio do aluguel na região é de 1.775 reais por mês. Já na ponta oposta, a zona sul acumula o menor aumento em 12 meses, de 1,6%. Na região, o preço médio do aluguel é de 1.845 reais.. Veja tabela abaixo:

Região Variação em 12 meses Variação mensal Valor do Aluguel Centro 13,5% 0,4% R$ 2.828/mês Leste 12,6% 1,6% R$ 1.775/mês Nordeste 6,4% 1,0% R$ 1.671/mês Sudeste 5,9% 0,8% R$ 1.963/mês Centro-oeste 5,6% 0,5% R$ 2.976/mês Oeste 5,2% 0,3% R$ 2.718/mês Noroeste 4,3% 0,6% R$ 1.620/mês Sul 1,6% 1,3% R$ 1.845/mês

Acima da inflação

O levantamento apontou ainda que em 2020 o preço dos aluguéis na capital paulista acumula um aumento de 5,2%. Entre outubro de 2019 e outubro de 2020, o crescimento foi de 6,7%. O valor está acima da inflação (IPCA), que registra um aumento de 3,5% nos últimos 12 meses, mas está abaixo do Índice Geral de Preços do Mercado (IGPM), que subiu 20,8% durante o período. Vale lembrar que o IGPM é o mais utilizado para o reajuste do aluguel.

Somente em outubro, o valor do aluguel cresceu 0,9% em relação ao mês anterior. Os bairros que registraram os maiores aumentos no preço médio do aluguel nos últimos 12 meses foram Belém (24,7%), Jardim Fonte do Morumbi (23,9%) e Vila Cunha Bueno (23,9%). Por outro lado, as maiores desvalorizações foram registradas nos bairros Vila Santo Estéfano (-23,5%), Cidade Jardim (-20,7%) e Jardim Paraíso (-20,5%). Confira os bairros mais caros e baratos para a locação de imóveis em SP:

Mais baratos (mensal) Variação mensal Variação Anual Vila Sabrina (Vila Medeiros) R$ 1.033 1,20% -14,50% Jardim Miriam (Itaim Paulista) R$ 1.145 -1,10% -17,20% Guaianazes (Guaianazes) R$ 1.174 -2,20% -2,80% Mais caros (mensal) Variação mensal Variação Anual Itaim Bibi (Itaim Bibi) R$ 4.772 0,80% 4,40% Vila Olímpia (Itaim Bibi) R$ 4.775 -0,40% 2,60% Ibirapuera (Itaim Bibi) R$ 4.894 8,40% S/D

Metro quadrado

Por fim, o estudo apontou sobre o preço do metro quadrado na cidade de São Paulo. De acordo com os dados, para comprar um imóvel padrão em São Paulo é preciso, em média, R$ 405.600. Já um imóvel de 95 m², três quartos e uma vaga na garagem custa, em média, R$ 592.800. Em 2020, o preço do metro quadrado subiu 1,7% em São Paulo, sendo que esse também é o percentual de crescimento durante o período de outubro de 2019 e outubro 2020.

Os locais onde o metro quadrado mais se valorizaram entre outubro de 2019 e outubro de 2020 foram Jardim Centenário (R$ 5.337/m², alta de 19,9%), Vila Azevedo (R$ 8.155/m², crescimento de 19,7%) e Vila Sabrina (R$ 4.883/m², aumento de 18,6%).

Já as maiores desvalorizações foram registradas no Parque do Carmo (R$ 3.709/m²), Conjunto Habitacional Barro Branco II (R$ 2.561/m²) e Jardim Penha (R$ 4.356/m²), com queda de 18,8%, 17% e 16,4%, respectivamente.