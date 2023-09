MM 2023: a Petrobras se consolida como a maior empresa brasileira

O número geral foi bastante positivo. Juntas, as 1.000 empresas no ranking de MELHORES E MAIORES apresentaram 7,85 trilhões de reais em receita líquida, 23,8% mais do que o resultado somado registrado em 2021, 6,34 trilhões de reais. Pode-se dizer que foi uma continuidade de 2021, momento em que a economia voltou a crescer, após a queda esperada no primeiro ano da pandemia.

As empresas brasileiras conseguiram aproveitar as oportunidades, mesmo em um contexto econômico distante do ideal, marcado no cenário internacional pela guerra na Ucrânia, que elevou os preços de commodities, pressionou a inflação e mexeu no poder de compra da população. Apesar dos desafios, o PIB no ano passado registrou crescimento de 2,9%.

Como a Petrobras teve um ano histórico

Sem surpresas, a Petrobras se consolidou como a maior empresa brasileira, com receita líquida de mais de 651 bilhões de reais, ante os quase 453 bilhões de 2021. O lucro líquido de 190 bilhões de reais é um recorde na história da companhia. O resultado representa um crescimento de 77% em relação a 2021.

De acordo com a Petrobras, o desempenho se deve principalmente a fatores como a alta do preço do petróleo, maiores margens na venda de combustíveis, melhor resultado financeiro e ganhos com acordos de coparticipação em campos do pré-sal, que lhe renderam ressarcimentos por investimentos já feitos.

Acompanhe a seguir o desempenho das maiores companhias listadas em nosso ranking.

POSIÇÃO POR RECEITA EMPRESA SETOR PRIMÁRIO Receita 2022(1) Receita 2021(1) Lucro Líq. 2022(1) Patrim. Líq. 2022(1) Ativo Total 2022(1) Cidade-Sede Estado 1 Petrobras Petróleo e Químico 651.256.000 452.668.000 189.005.000 364.385.000 976.709.000 Rio de Janeiro RJ 2 JBS Alimentos e Bebidas 374.851.600 350.695.561 16.201.254 49.808.931 208.110.628 São Paulo SP 3 Grupo Raízen Energia 245.831.800 191.269.900 2.503.200 22.904.200 111.551.500 Rio de Janeiro RJ 4 Banco do Brasil Bancos 241.270.905 133.055.578 31.011.487 163.588.214 2.028.958.136 Brasília DF 5 Vale Siderurgia, Mineração e Metalurgia 226.508.000 293.524.000 96.337.000 194.894.000 453.387.000 Rio de Janeiro RJ 6 Raízen Combustíveis Energia 191.269.874 89.415.311 3.249.018 22.258.908 100.344.344 Rio de Janeiro RJ 7 Vibra Energia Energia 181.446.000 130.121.000 1.537.000 12.613.000 41.110.000 Rio de Janeiro RJ 8 Cosan Energia 162.253.367 113.128.000 1.176.032 49.955.973 178.030.347 São Paulo SP 9 Bradesco Bancos 161.576.000 119.550.564 20.732.172 154.263.223 1.503.520.714 Osasco SP 10 Caixa Bancos 155.384.554 97.211.779 9.774.203 122.607.674 1.589.308.100 Brasília DF 11 Itaú Unibanco Bancos 154.613.569 95.726.445 27.405.408 129.498.547 1.795.934.293 São Paulo SP 12 Ultrapar Energia 146.902.241 109.732.842 1.840.069 12.174.967 36.441.003 São Paulo SP 13 Itaú Unibanco Holding Bancos 144.857.000 126.374.000 30.737.000 177.343.000 2.323.440.000 São Paulo SP 14 Marfrig Alimentos e Bebidas 130.631.692 85.388.468 4.171.260 26.449.609 136.104.323 São Paulo SP 15 Cargill Agronegócio 123.267.387 101.092.387 1.140.150 10.358.425 36.800.337 São Paulo SP 16 Atacadão Atacado e Varejo 102.890.000 77.751.000 1.998.000 21.772.000 92.295.000 São Paulo SP 17 Santander Bancos 99.768.622 99.112.242 12.570.191 83.415.233 1.048.517.957 São Paulo SP 18 Braskem Petróleo e Químico 96.519.000 105.625.000 105.625.000 88.049.000 820.000 São Paulo SP 19 Gerdau Siderurgia, Mineração e Metalurgia 82.412.210 78.345.081 11.479.552 46.298.193 42.541.230 São Paulo SP 20 Ambev Alimentos e Bebidas 79.708.800 72.854.300 14.891.300 83.327.800 137.958.000 São Paulo SP 21 Bunge Agronegócio 78.750.491 68.360.403 966.948 9.580.813 25.765.517 São Paulo SP 22 ArcelorMittal Siderurgia, Mineração e Metalurgia 71.700.000 69.002.322 9.100.000 21.800.000 65.100.000 Belo Horizonte MG 23 BTG Pactual Bancos 71.405.669 28.392.509 7.841.837 46.613.311 450.612.088 Rio de Janeiro RJ 24 Assaí Atacadista Atacado e Varejo 54.520.000 41.898.000 1.220.000 3.896.000 40.618.000 São Paulo SP 25 BRF Alimentos e Bebidas 53.805.028 48.343.305 -3.141.626 11.822.869 57.854.447 São Paulo SP 26 Brasilprev Seguradoras 52.816.022 45.668.826 45.668.826 6.048.025 1.489.147 São Paulo SP 27 Emater-MG Agronegócio 52.497.317 8.458.411 22.725.346 87.309.892 225.646.769 Belo Horizonte MG 28 Raízen Energia 50.371.140 32.090.805 1.158.036 13.595.854 58.575.598 São Paulo SP 29 Suzano Papel e Celulose 49.830.946 40.965.431 23.394.887 33.166.365 133.197.968 Salvador BA 30 Enel Brasil Energia 49.520.551 51.123.742 -1.067.549 44.142.836 106.180.765 São Paulo SP 31 Vivo Tecnologia e Telecomunicações 48.041.162 44.032.613 4.057.902 68.455.847 119.121.483 São Paulo SP 32 Amaggi Agronegócio 47.369.575 38.725.404 1.790.697 12.160.021 38.089.366 Cuiabá MT 33 CSN Siderurgia, Mineração e Metalurgia 44.362.120 47.912.039 2.167.698 21.816.044 85.354.359 Volta Redonda RJ 34 CPFL Energia 39.354.237 39.210.148 5.218.813 17.539.944 71.146.081 Campinas SP 35 State Grid Energia 39.354.000 39.214.342 3.992.046 37.279.366 87.048.390 Campinas SP 36 BNDESPar Participações e Mídia 38.611.398 16.264.883 25.306.003 58.516.000 71.935.296 Rio de Janeiro RJ 37 Magazine Luiza Atacado e Varejo 37.299.000 35.278.150 -499.000 10.648.000 37.765.800 São Paulo SP 38 Cemig Energia 34.462.808 33.646.118 4.094.367 21.783.266 53.670.837 Belo Horizonte MG 39 Eletrobras Energia 34.074.233 34.626.834 3.638.382 111.028.636 270.217.462 Rio de Janeiro RJ 40 Usiminas Siderurgia, Mineração e Metalurgia 32.470.510 33.736.964 2.092.889 25.887.750 40.000.451 Belo Horizonte MG 41 Minerva Alimentos e Bebidas 30.977.769 26.965.360 655.064 1.062.495 21.400.128 Barretos SP 42 Via Atacado e Varejo 30.898.000 30.899.000 -342.000 5.284.000 35.574.000 São Paulo SP 43 WEG Bens de Capital e Eletroeletrônicos 29.904.722 23.563.338 4.208.084 15.248.355 28.134.660 Jaraguá do Sul SC 44 Yara Brasil Agronegócio 29.780.716 23.857.996 124.542 4.244.401 14.257.093 Porto Alegre RS 45 RaiaDrogasil Saúde e Serviços de Saúde 29.067.380 24.127.005 1.029.198 5.402.941 17.185.306 São Paulo SP 46 Bradesco Saúde Operadoras de Planos de Saúde 28.136.907 29.939.150 24.160.491 26.044.220 869.774 Rio de Janeiro RJ 47 Porto Seguradoras 27.963.989 21.601.634 1.152.290 10.641.057 50.490.921 São Paulo SP 48 Equatorial Energia Energia 27.132.507 24.240.886 1.922.003 18.566.980 90.617.397 Brasília DF 49 Coamo Cooperativas 26.711.790 23.715.985 2.258.450 9.035.699 19.106.560 Campo Mourão PR 50 Energisa Energia 26.503.100 26.475.500 2.428.000 12.483.753 62.354.303 Cataguases MG 51 Votorantim Cimentos Imobiliário e Construção Civil 25.800.000 22.300.000 1.100.000 17.405.575 42.533.209 São Paulo SP 52 Basf Petróleo e Químico 24.457.959 20.914.334 1.417.782 7.191.057 20.691.580 São Paulo SP 53 Simpar Transporte, Logística e Serviços Logísticos 24.381.791 13.866.219 940.707 5.581.753 61.659.514 São Paulo SP 54 Hapvida Operadoras de Planos de Saúde 23.748.803 9.883.385 -775.890 4.538.944 73.213.731 Fortaleza CE 55 Embraer Bens de Capital e Eletroeletrônicos 23.448.771 22.669.705 -1.047.213 14.736.781 52.918.325 Botucatu SP 56 Rede D’Or Saúde e Serviços de Saúde 22.987.443 20.381.883 1.194.966 23.076.970 92.490.681 São Paulo SP 57 Sabesp Saneamento e Meio Ambiente 22.055.720 19.491.061 3.121.267 27.333.533 57.207.765 São Paulo SP 58 Copel Energia 21.927.721 23.984.287 1.149.321 21.131.225 49.703.700 Curitiba PR 59 TAM Transporte, Logística e Serviços Logísticos 21.896.916 10.753.510 -186.317 -6.281.501 15.625.279 São Paulo SP 60 Grupo Mateus Atacado e Varejo 21.768.477 15.876.857 1.064.795 7.541.985 13.263.938 São Luís MA 61 TIM Tecnologia e Telecomunicações 21.530.801 18.058.027 1.670.755 25.397.365 56.408.367 Rio de Janeiro RJ 62 SulAmérica Seguros Seguradoras 21.017.229 19.033.043 485.914 8.196.305 14.918.825 Rio de Janeiro RJ 63 Natura Farmacêutico e Beleza 20.207.176 20.735.341 123.717 5.992.009 24.648.800 São Paulo SP 64 Compass Energia 20.133.787 12.330.209 1.977.298 8.606.784 25.122.186 São Paulo SP 65 Klabin Papel e Celulose 20.032.699 16.481.388 4.688.902 11.568.266 47.577.359 São Paulo SP 66 Bradesco Seguros Seguradoras 19.370.882 15.820.885 15.820.885 328.723.728 4.332.092 Barueri SP 67 CCR Transporte, Logística e Serviços Logísticos 19.181.691 12.244.247 4.212.180 51.822.750 50.547.300 São Paulo SP 68 Amil Operadoras de Planos de Saúde 18.380.021 19.605.536 -1.640.707 16.293.571 25.803.997 São Paulo SP 69 Sicoob Serviços Financeiros 18.227.956 13.956.696 7.874.134 37.989.759 237.650.342 Brasília DF 70 Petrogal Petróleo e Químico 17.714.314 14.332.897 4.234.117 11.450.105 28.359.856 Rio de Janeiro RJ 71 EDP Brasil Energia 17.287.655 18.874.154 1.212.727 11.895.759 37.001.192 São Paulo SP 72 CBD Atacado e Varejo 17.250.000 16.228.000 -171.797 4.163.798 22.835.869 São Paulo SP 73 Iochpe-Maxion Bens de Capital e Eletroeletrônicos 16.947.869 13.688.367 404.172 4.292.807 15.195.455 Cruzeiro SP 74 CRBS Atacado e Varejo 16.282.588 13.319.814 483.038 3.145.381 7.345.943 Jaguariúna SP 75 Organizações Globo Participações e Mídia 15.938.396 14.931.725 1.210.047 14.851.102 28.319.608 Rio de Janeiro RJ 76 Comigo Cooperativas 15.695.869 10.306.811 1.127.237 4.156.999 6.716.264 Paraúna GO 77 Banco Votorantim Bancos 15.442.747 12.192.042 149.235 14.789.747 123.819.635 São Paulo SP 78 Anglo American Brasil Siderurgia, Mineração e Metalurgia 15.415.903 21.341.375 5.635.160 35.213.095 49.193.939 Belo Horizonte MG 79 Banco Itaucard Bancos 15.389.749 10.445.755 1.017 6.586.797 12.760.489 São Paulo SP 80 Novelis Siderurgia, Mineração e Metalurgia 15.212.896 12.989.156 — — — São Paulo SP 81 Gol Linhas Aéreas Transporte, Logística e Serviços Logísticos 15.198.724 7.433.384 -1.561.473 -21.358.815 16.970.285 São Paulo SP 82 Rede Energia Energia 15.119.769 15.344.648 2.036.123 5.512.016 25.256.054 Cataguases MG 83 Banrisul Bancos 14.963.554 9.998.267 842.242 9.520.306 113.659.790 Porto Alegre RS 84 Azul Linhas Aéreas Transporte, Logística e Serviços Logísticos 14.594.945 8.811.044 -722.367 -19.007.500 18.721.293 Barueri SP 85 Renault Bens de Capital e Eletroeletrônicos 14.300.865 11.450.413 423.251 3.884.135 9.210.388 São Paulo SP 86 Banco PAN Bancos 14.230.702 10.488.930 706.108 7.707.914 56.134.189 São Paulo SP 87 Coelba Energia 13.978.000 14.265.000 1.567 5.911.000 25.633.000 Salvador BA 88 Porto Seguro Seguros Seguradoras 13.783.926 10.608.060 674.800 5.588.607 17.890.105 São Paulo SP 89 Lojas Renner Moda e Vestuário 13.271.137 10.571.556 1.291.700 10.087.515 21.148.892 Porto Alegre RS 90 CSN Mineração Siderurgia, Mineração e Metalurgia 13.258.159 19.039.870 2.950.298 11.393.427 24.853.853 Congonhas MG 91 Light Energia 13.253.286 14.897.920 -5.672.203 2.844.757 24.106.103 Rio de Janeiro RJ 92 Dasa Saúde e Serviços de Saúde 13.100.000 10.418.674 -388.800 7.079.000 26.844.000 São Paulo SP 93 Drogarias São Paulo Pacheco Saúde e Serviços de Saúde 12.869.604 11.174.259 361.724 2.164.084 2.237.595 São Paulo SP 94 Furnas Energia 12.438.188 11.493.936 1.646.590 45.483.362 96.346.732 Rio de Janeiro RJ 95 CVC Viagens Transporte, Logística e Serviços Logísticos 12.216.000 825.866 -433.441 316.480 3.917.566 Santo André SP 96 NotreDame Intermédica Operadoras de Planos de Saúde 12.193.644 10.901.937 -236.784 6.362.828 14.359.172 São Paulo SP 97 Engelhart CTP Agronegócio 12.135.152 10.261.643 1.908 291.605 4.245.100 São Paulo SP 98 Copa Energia / Copagaz Energia 11.741.145 10.172.135 300.120 1.931.519 5.231.062 São Paulo SP 99 AgroGalaxy Participações Agronegócio 11.592.500 6.580.618 28.947 1.501.466 9.910.493 São Paulo SP 100 Engie Energia 11.565.101 12.540.673 2.663.079 8.440.172 38.186.752 Florianópolis SC 101 Citi Bancos 11.521.437 6.175.772 1.818.667 4.717.246 162.489.411 São Paulo SP 102 Pertos Participações Participações e Mídia 11.520.693 10.176.556 1.195.311 2.879.117 7.305.278 Rio de Janeiro RJ 103 Ananke Alumina Participações e Mídia 11.285.105 10.938.546 -1.527.499 3.645.863 11.708.499 Rio de Janeiro RJ 104 Localiza Transporte, Logística e Serviços Logísticos 11.227.247 8.769.380 1.841.207 20.570.605 44.526.631 Belo Horizonte MG 105 Randoncorp Bens de Capital e Eletroeletrônicos 11.152.417 9.057.457 471.719 3.821.266 12.882.347 Caxias do Sul RS 106 CBMM Siderurgia, Mineração e Metalurgia 10.953.751 11.431.710 4.521.423 2.152.349 16.398.833 São Paulo SP 107 Sotreq Bens de Capital e Eletroeletrônicos 10.874.419 9.986.102 1.171.651 2.104.433 6.468.554 Sumaré SP 108 Bradesco Vida e Previdência Seguradoras 10.822.153 9.536.010 9.536.010 302.451.718 3.190.726 Barueri SP 109 Repsol Sinopec Petróleo e Químico 10.806.621 8.519.973 3.392.722 12.680.839 24.770.238 Rio de Janeiro RJ 110 Whirlpool Bens de Capital e Eletroeletrônicos 10.798.149 11.380.278 418.696 2.181.353 8.080.814 São Paulo SP 111 Cielo Serviços Financeiros 10.693.000 11.685.440 1.569.500 21.122.000 110.231.000 Barueri SP 112 Transpetro Transporte, Logística e Serviços Logísticos 10.611.420 9.030.927 438.276 4.835.209 32.059.059 Rio de Janeiro RJ 113 Tokio Marine Seguradoras 10.593.489 7.534.839 570.071 3.916.279 17.189.374 São Paulo SP 114 Havan Atacado e Varejo 10.576.852 9.556.115 424.975 744.009 9.314.835 Brusque SC 115 Cocamar Cooperativas 10.322.888 9.083.032 614.630 2.308.694 8.646.425 Maringá PR 116 Camil Agronegócio 10.200.000 9.000.000 353.700 2.999.400 9.213.900 São Paulo SP 117 Tupy Siderurgia, Mineração e Metalurgia 10.178.416 7.082.535 502.221 3.034.360 10.243.258 Joinville SC 118 Movida Locação Transporte, Logística e Serviços Logísticos 10.164.900 4.600.000 804.700 7.596.900 21.365.900 São Paulo SP 119 Comexport Transporte, Logística e Serviços Logísticos 10.150.521 9.274.464 327.339 1.310.108 3.905.197 São Paulo SP 120 M. Dias Branco Alimentos e Bebidas 10.129.205 7.814.046 481.800 6.708.721 11.439.492 Eusébio CE 121 Cooxupé Cooperativas 10.105.125 6.707.432 233.143 1.925.603 7.692.219 Guaxupé MG 122 Celesc Distribuição Energia 10.082.841 11.087.657 540.562 2.883.176 11.628.067 Tubarão SC 123 Rumo Transporte, Logística e Serviços Logísticos 9.841.508 7.439.632 514.941 15.410.451 45.951.745 Curitiba PR 124 BSBios Energia 9.380.644 7.905.188 70.644 405.302 2.999.975 Passo Fundo RS 125 Banco Daycoval Bancos 9.301.070 6.569.516 1.102.927 5.759.221 69.704.926 São Paulo SP 126 Banco Bradesco Financiamentos Bancos 9.246.224 6.597.796 898.377 1.061.612 58.401.341 Rio de Janeiro RJ 127 Pague Menos Saúde e Serviços de Saúde 9.187.900 7.528.700 134.800 2.343.000 8.597.400 Fortaleza CE 128 B3 Serviços Financeiros 9.091.713 9.248.244 4.226.598 20.283.143 47.594.773 São Paulo SP 129 Drogaria São Paulo Saúde e Serviços de Saúde 9.073.956 7.811.357 248.727 1.112.238 4.871.910 São Paulo SP 130 Coopercitrus Cooperativas 9.028.322 7.719.834 157.677 1.691.689 7.725.608 Bebedouro SP 131 Sertrading Transporte, Logística e Serviços Logísticos 8.906.263 4.451.057 334.413 325.886 1.907.064 Vitória ES 132 CBA Siderurgia, Mineração e Metalurgia 8.825.000 8.423.180 957.246 5.323.477 12.274.705 São Paulo SP 133 Grupo Potencial Energia 8.782.759 9.882.612 398.347 881.189 1.417.165 Curitiba PR 134 CM Hospitalar Saúde e Serviços de Saúde 8.746.531 6.218.759 344.687 2.280.442 9.559.625 Ribeirão Preto SP 135 Caramuru Alimentos Agronegócio 8.626.376 7.592.251 348.744 1.818.039 8.647.423 Itumbiara GO 136 Mapfre Seguros Seguradoras 8.600.898 7.341.395 7.030 2.498.101 15.111.001 São Paulo SP 137 Coelce Energia 8.568.304 8.109.107 640.570 3.956.902 12.309.204 Fortaleza CE 138 Bradesco Auto Seguradoras 8.543.952 6.269.267 6.269.267 9.649.901 664.455 São Paulo SP 139 Equatorial PA Energia 8.513.222 8.119.519 1.556.399 2.890.074 12.790.538 Belém PA 140 Duratex Imobiliário e Construção Civil 8.486.650 8.170.241 771.082 5.691.564 15.624.811 São Paulo SP 141 Guararapes Confecções Moda e Vestuário 8.458.663 7.221.181 51.980 5.263.088 15.221.939 Natal RN 142 Transportadora Associada de Gás Transporte, Logística e Serviços Logísticos 8.426.000 7.071.000 2.237.000 8.716.000 33.413.000 Rio de Janeiro RJ 143 Cooperalfa Cooperativas 8.411.224 7.013.553 291.110 2.655.365 5.433.186 Chapecó SC 144 Elektro — Distribuidora de Energia Energia 8.388.000 8.117.000 986.000 2.865.000 9.926.000 Campinas SP 145 Riachuelo Atacado e Varejo 8.371.035 7.149.262 -66.291 5.155.273 14.206.665 São Paulo SP 146 Aperam Inox América do Sul Siderurgia, Mineração e Metalurgia 8.352.616 7.848.289 1.456.446 3.376.788 7.734.301 Belo Horizonte MG 147 Aegea Saneamento e Meio Ambiente 8.326.974 3.775.407 557.272 12.381.838 36.053.633 São Paulo SP 148 Allianz Seguros Seguradoras 8.322.712 6.879.663 -504.068 4.561.861 15.488.087 São Paulo SP 149 Integrada Agronegócio 8.221.423 5.879.838 226.767 1.058.254 4.464.170 Londrina PR 150 Belagrícola Agronegócio 8.174.735 4.377.557 99.102 967.564 1.925.904 Londrina PR 151 Companhia de Locação das Américas Transporte, Logística e Serviços Logísticos 8.111.381 6.513.489 303.499 5.967.003 20.114.794 Belo Horizonte MG 152 UPL Agronegócio 8.034.548 6.533.307 363.289 1.296.841 7.992.255 Ituverava SP 153 Eurofarma Farmacêutico e Beleza 8.006.280 7.067.827 1.001.047 3.927.523 10.239.872 Itapevi SP 154 Celpe Energia 7.931.000 8.498.000 157.000 1.543.000 13.187.000 Recife PE 155 Profarma Farmacêutico e Beleza 7.816.218 6.413.199 85.040 1.510.594 4.363.933 Rio de Janeiro RJ 156 Cibrafértil Agronegócio 7.789.008 4.762.884 108.059 439.735 3.547.713 Camaçari BA 157 Ampla Energia Energia 7.732.721 8.473.518 -92.387 5.234.890 16.936.317 Rio de Janeiro RJ 158 Piracanjuba Agronegócio 7.724.391 6.428.910 471.916 2.100.496 3.559.809 Goiânia GO 159 Cencosud Atacado e Varejo 7.702.777 7.405.262 466.967 2.159.835 6.831.112 Nossa Senhora

do Socorro SE 160 Royal FIC Energia 7.650.251 6.089.610 182.962 73.774 624.573 Campinas SP 161 VLI Transporte, Logística e Serviços Logísticos 7.645.144 6.467.090 -2.071.151 6.086.099 6.205.339 Belo Horizonte MG 162 CMPC Brasil Papel e Celulose 7.597.415 6.318.672 2.881.303 15.669.141 23.502.283 Guaíba RS 163 Hypera Farmacêutico e Beleza 7.546.355 5.937.373 1.696.697 10.655.443 23.755.636 São Paulo SP 164 Eldorado Brasil Papel e Celulose 7.538.110 6.054.774 3.534.268 8.024.738 14.679.510 São Paulo SP 165 Bianchini Agronegócio 7.535.531 8.568.928 226.897 1.279.114 3.664.935 Porto Alegre RS 166 FS Agronegócio 7.489.285 5.826.983 1.093.833 507.179 14.255.999 Lucas do Rio Verde MT 167 McDonald’s Alimentos e Bebidas 7.373.038 5.406.734 441.163 965.219 7.027.309 Barueri SP 168 SLC Agrícola Agronegócio 7.373.034 4.363.212 1.336.733 4.896.432 14.868.389 Porto Alegre RS 169 Unipar Carbocloro Petróleo e Químico 7.270.406 6.289.369 1.334.303 2.355.333 5.994.445 São Paulo SP 170 BP Bunge Bioenergia Energia 7.255.982 7.255.982 1.647.110 4.840.258 14.215.738 São Paulo SP 171 Oxiteno Petróleo e Químico 7.102.771 5.528.792 249.303 1.824.337 9.487.510 São Paulo SP 172 IRB Resseguros Seguradoras 7.060.498 7.991.890 -630.341 4.073.511 22.977.562 Rio de Janeiro RJ 173 Salobo Siderurgia, Mineração e Metalurgia 6.978.048 8.349.746 2.227.772 13.821.757 15.861.848 Marabá PA 174 Castrolanda Cooperativas 6.941.338 5.556.084 252.699 1.591.921 4.070.867 Castro PR 175 3Tentos Agronegócio 6.885.839 5.339.317 571.174 2.818.555 6.081.989 Santa Bárbara

do Sul RS 176 NTS Energia 6.777.519 5.765.779 3.075.057 -4.141.605 11.836.227 Rio de Janeiro RJ 177 Sem Farmacêutico e Beleza 6.770.708 5.713.898 2.009.935 4.070.878 7.034.741 Hortolândia SP 178 Banco Safra Bancos 6.753.246 6.668.141 2.205.662 18.355.536 265.523.260 São Paulo SP 179 Sicredi Cooperativas 6.737.512 5.461.590 5.911.378 30.266 263.509 Porto Alegre RS 180 MRV Imobiliário e Construção Civil 6.633.086 7.118.400 -149.335 6.574.308 22.601.329 Belo Horizonte MG 181 Rodoil Transporte, Logística e Serviços Logísticos 6.575.477 5.435.026 40.720 206.837 831.108 Caxias do Sul RS 182 PetroRio Petróleo e Químico 6.363.475 4.396.003 3.427.072 9.892.017 20.302.520 Rio de Janeiro RJ 183 Gazin Atacado e Varejo 6.340.353 5.747.884 778.641 3.655.286 7.695.292 Douradina PR 184 São Martinho Agronegócio 6.295.984 5.390.673 1.089.294 5.788.725 18.855.766 Pradópolis SP 185 Grupo SBF Atacado e Varejo 6.260.707 5.110.462 204.602 2.409.854 8.470.247 São Paulo SP 186 Raízen Mime Energia 6.226.433 3.789.932 138.501 274.111 680.508 Irani SC 187 C&A Moda e Vestuário 6.183.500 5.153.205 800 3.000.196 9.629.594 Barueri SP 188 Copasa Saneamento e Meio Ambiente 6.176.855 5.894.710 843.362 7.254.514 13.189.607 Belo Horizonte MG 189 Grupo Elfa Farmacêutico e Beleza 6.174.619 5.840.375 84.383 2.408.495 6.461.563 Cabedelo PB 190 Eneva Energia 6.128.603 5.124.441 375.774 13.736.018 41.713.969 Rio de Janeiro RJ 191 Banco BMG Bancos 6.096.727 4.670.366 226.151 3.939.448 47.011.872 São Paulo SP 192 EcoRodovias Transporte, Logística e Serviços Logísticos 6.061.329 4.651.761 241.401 2.518.680 18.108.909 São Paulo SP 193 JSL Transporte, Logística e Serviços Logísticos 6.022.405 4.295.978 194.182 1.412.613 8.242.132 São Paulo SP 194 Iharabras Agronegócio 6.017.397 4.114.487 1.109.063 3.253.320 7.410.485 Sorocaba SP 195 Albras Siderurgia, Mineração e Metalurgia 6.014.346 5.948.279 495.224 2.756.188 4.602.313 Barcarena PA 196 CTG Brasil Energia 5.962.000 6.057.000 2.278.000 12.137.000 30.196.000 São Paulo SP 197 O Boticário Farmacêutico e Beleza 5.943.454 6.229.025 -278.522 1.426.326 8.590.916 Curitiba PR 198 Liberty Seguros Seguradoras 5.915.687 4.288.743 138.609 1.619.176 7.460.984 São Paulo SP 199 Adufértil Agronegócio 5.814.996 3.598.232 -6.366 61.649 2.430.609 Jundiaí SP 200 Innova Petróleo e Químico 5.729.123 5.174.223 1.027.322 3.611.694 4.225.983 Barueri SP 201 Fertilizantes Heringer Agronegócio 5.675.134 4.291.368 -150.571 368.520 3.017.250 Viana ES 202 Sanepar Saneamento e Meio Ambiente 5.673.647 5.204.412 1.151.538 8.786.887 16.657.196 Curitiba PR 203 MRS Logística Transporte, Logística e Serviços Logísticos 5.592.118 4.427.400 874.176 5.513.634 14.531.453 Rio de Janeiro RJ 204 Banco XP Bancos 5.577.119 1.920.173 113.640 828.418 79.383.151 Rio de Janeiro RJ 205 WMA Participações Siderurgia, Mineração e Metalurgia 5.574.609 5.385.205 588.106 3.631.650 5.145.135 Fortaleza CE 206 Norte Energia Energia 5.565.305 4.836.435 -647.346 12.103.916 43.428.812 Brasília DF 207 VTRM Energia 5.515.706 2.624.114 2.678.614 15.253.078 32.282.893 São Paulo SP 208 Cocari Agronegócio 5.504.577 4.634.564 147.829 620.837 2.592.132 Mandaguari PR 209 Unimed BH Operadoras de Planos de Saúde 5.480.212 4.952.643 317.469 3.072.697 4.808.935 Belo Horizonte MG 210 ISA CTEEP Energia 5.450.570 5.534.129 2.319.791 16.536.481 32.243.550 São Paulo SP 211 Cyrela Imobiliário e Construção Civil 5.440.721 4.851.226 858.591 7.699.331 16.560.139 São Paulo SP 212 Itaú Seguros Seguradoras 5.430.402 4.281.487 1.333.828 2.807.676 9.496.958 São Paulo SP 213 Marcopolo Bens de Capital e Eletroeletrônicos 5.415.600 3.499.439 436.800 3.204.773 7.395.350 Caxias do Sul RS 214 Coca-Cola Alimentos e Bebidas 5.359.141 4.863.887 616.764 4.332.959 7.889.186 Fortaleza CE 215 Zurich Previdência Seguradoras 5.304.788 4.880.092 1.246.801 3.063.626 85.370.771 São Paulo SP 216 Sylvamo Papel e Celulose 5.278.680 4.440.000 608.880 3.498.480 5.825.640 Mogi Guaçu SP 217 Belgo Arames Siderurgia, Mineração e Metalurgia 5.256.907 5.442.591 723.550 2.066.691 2.755.998 Contagem MG 218 Allied Tecnologia Tecnologia e Telecomunicações 5.127.781 5.738.533 76.574 1.499.921 3.595.016 São Paulo SP 219 Sanofi Medley Farmacêutico e Beleza 5.109.320 4.725.481 949.511 2.153.093 5.148.188 Campinas SP 220 Zurich Minas Seguros Seguradoras 5.100.000 4.484.694 219.000 2.200.000 11.000.000 Belo Horizonte MG 221 Cogna Educação 5.092.202 4.778.057 -528.930 13.241.388 26.396.751 Belo Horizonte MG 222 Positivo Tecnologia Tecnologia e Telecomunicações 4.993.235 3.365.487 306.357 1.406.320 4.199.825 Curitiba PR 223 Aché Farmacêutico e Beleza 4.977.629 4.028.347 1.058.439 2.325.309 5.251.649 São Paulo SP 224 Vamos Locação de Caminhões Transporte, Logística e Serviços Logísticos 4.913.454 2.823.495 668.629 3.638.888 16.675.416 São Paulo SP 225 Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein Saúde e Serviços de Saúde 4.911.496 4.573.035 315.243 4.462.941 7.415.636 São Paulo SP 226 Unimed Participações Operadoras de Planos de Saúde 4.903.629 4.156.517 207.361 4.486.143 5.091.918 São Paulo SP 227 Comgás Energia 4.891.779 4.280.073 1.811.479 1.032.753 12.664.111 São Paulo SP 228 Grupo Soma Moda e Vestuário 4.870.500 2.791.678 335.200 7.404.900 10.638.000 Rio de Janeiro RJ 229 Equatorial Maranhão

Distribuidora de Energia Energia 4.842.716 5.389.645 648.145 3.450.251 8.412.859 Sao Luís MA 230 Banestes Bancos 4.737.872 2.178.032 345.796 1.992.179 36.831.645 Vitória ES 231 Pernambucanas Moda e Vestuário 4.737.224 4.028.508 140.314 1.775.440 9.887.670 São Paulo SP 232 Yduqs Educação 4.564.940 4.391.378 -58.244 2.946.247 9.049.207 Rio de Janeiro RJ 233 Azul Seguros Seguradoras 4.554.034 3.710.398 15.065 1.161.384 4.479.348 Rio de Janeiro RJ 234 Agrofel Agronegócio 4.507.698 4.617.760 131.165 423.927 2.079.049 Porto Alegre RS 235 BRK Ambiental Saneamento e Meio Ambiente 4.479.000 3.454.132 -130.000 3.429.058 15.757.154 São Paulo SP 236 Tambasa Moda e Vestuário 4.468.988 4.082.381 440.973 341.465 2.248.459 Contagem MG 237 Fleury Saúde e Serviços de Saúde 4.463.040 3.872.651 308.731 2.701.085 7.791.770 São Paulo SP 238 Lojas Cem Atacado e Varejo 4.419.544 4.142.333 1.028.796 4.550.371 6.644.109 Salto SP 239 Tereos Açúcar & Energia Agronegócio 4.416.000 4.433.000 -178 2.370 9.633 Olímpia SP 240 Multilaser Tecnologia e Telecomunicações 4.383.845 4.846.652 89.967 4.053.574 6.877.963 São Paulo SP 241 Redecard Serviços Financeiros 4.357.040 1.016.664 3.347.985 45.144.806 113.894.954 São Paulo SP 242 HDI Seguradoras 4.326.920 3.725.977 -32.589 1.326.221 5.190.246 São Paulo SP 243 Itaú Consignado Bancos 4.289.533 4.613.589 532.310 1.219.082 35.001.962 São Paulo SP 244 Pacheco Saúde e Serviços de Saúde 4.256.335 3.762.985 131.081 857.747 2.824.351 Rio de Janeiro RJ 245 Arezzo Moda e Vestuário 4.233.726 2.923.827 422.538 2.654.593 4.659.264 São Paulo SP 246 Intelbras Tecnologia e Telecomunicações 4.232.623 3.087.172 479.248 2.248.282 4.987.382 São José SC 247 Mahle Siderurgia, Mineração e Metalurgia 4.224.000 3.615.100 562.400 1.579.800 3.132.700 Queimados RJ 248 Banco Original Bancos 4.197.834 2.379.852 1.660.281 1.546.843 25.290.753 São Paulo SP 249 Copasul Cooperativas 4.190.270 3.155.049 184.590 774.786 2.966.263 Naviraí MS 250 Prudential do Brasil Seguradoras 4.188.727 3.464.423 251.385 3.044.077 17.470.592 Rio de Janeiro RJ 251 Alpargatas Moda e Vestuário 4.181.866 3.948.561 108.531 5.759.758 4.726.295 São Paulo SP 252 Banco ABC Bancos 4.181.066 4.142.378 800.234 5.207.403 57.408.844 Rio de Janeiro RJ 253 Oncoclínicas Saúde e Serviços de Saúde 4.088.252 2.702.066 113.800 2.632.456 8.219.779 São Paulo SP 254 Stone Pagamentos Serviços Financeiros 4.078.994 2.271.065 -223 1.263.860 34.791.390 São Paulo SP 255 Banco Volkswagen Bancos 4.053.380 2.735.774 301.155 3.373.812 37.208.207 São Paulo SP 256 Comerc Energia LP Energia 4.052.124 3.809.682 -26.981 3.440.620 13.651.658 São Paulo SP 257 Jacto Bens de Capital e Eletroeletrônicos 4.032.372 3.052.814 667.554 2.123.423 3.313.672 Pompeia SP 258 Empresa de Navegação Elcano Transporte, Logística e Serviços Logísticos 4.019.956 3.960.080 88.148 456.029 2.844.256 Rio de Janeiro RJ 259 Livelo Serviços Financeiros 4.014.838 2.868.386 846.119 801.509 5.250.322 Barueri SP 260 Roche Farmacêutico e Beleza 4.001.308 3.846.702 821.927 1.992.022 2.631.366 São Paulo SP 261 Agribrasil Agronegócio 3.993.829 2.184.137 118.480 214.874 1.065.000 São Paulo SP 262 Dimed Farmacêutico e Beleza 3.990.475 3.225.408 86.345 1.108.162 2.733.126 Porto Alegre RS 263 Sonda Supermercados Atacado e Varejo 3.970.621 3.473.938 295.119 1.019.252 2.189.658 São Bernardo

do Campo SP 264 Eletronuclear Energia 3.963.282 3.004.947 29.822 10.299.251 22.808.498 Paraty RJ 265 Sompo Seguros Seguradoras 3.960.927 3.282.450 82.344 1.067.487 5.851.114 São Paulo SP 266 Cateno Gestão Tecnologia e Telecomunicações 3.934.281 3.237.943 1.010.706 9.553.126 10.244.407 Barueri SP 267 Calçados Beira Rio Moda e Vestuário 3.896.542 2.679.034 494.789 2.447.388 3.343.706 Rio de Janeiro RJ 268 Aldo Solar Atacado e Varejo 3.892.041 2.732.522 498.656 669.698 2.104.884 Maringá PR 269 Unimed Seguros Saúde Operadoras de Planos de Saúde 3.880.254 3.234.830 160.541 1.263.283 2.066.134 São Paulo SP 270 Alupar Energia 3.833.700 5.234.208 918.466 6.958.063 8.085.651 São Paulo SP 271 Mataboi Alimentos Alimentos e Bebidas 3.803.426 3.012.049 249.688 736.720 1.430.533 Araguari MG 272 Totvs Tecnologia e Telecomunicações 3.792.932 2.977.312 523.301 4.584.849 10.616.193 São Paulo SP 273 Ambipar Saneamento e Meio Ambiente 3.789.791 1.916.332 108.745 1.299.550 9.882.911 São Paulo SP 274 União Química Farmacêutico e Beleza 3.753.080 3.331.799 367.411 1.722.563 4.630.930 São Paulo SP 275 Intercement Brasil Imobiliário e Construção Civil 3.728.387 3.152.677 64.713 797.494 5.060.411 São Paulo SP 276 Rio Paraná Energia Energia 3.707.209 4.006.933 1.930.170 10.746.437 20.520.556 São Paulo SP 277 Gestamp Bens de Capital e Eletroeletrônicos 3.677.141 2.176.092 144.439 866.852 3.032.517 São José dos Pinhais PR 278 Banco Mercantil do Brasil Bancos 3.671.020 2.606.505 200.571 1.319.541 14.848.428 Belo Horizonte MG 279 Burger King Alimentos e Bebidas 3.644.674 2.753.287 -55.800 1.485.188 4.130.953 Barueri SP 280 PB-Log Petróleo e Químico 3.642.941 4.217.471 1.161.781 454.035 1.180.730 Macaé RJ 281 Banco BNP Paribas Bancos 3.632.518 2.311.928 263.995 3.391.772 75.713.968 Rio de Janeiro RJ 282 Banco Carrefour Bancos 3.610.947 2.719.318 363.152 3.172.337 16.776.981 São Paulo SP 283 Inter Bancos 3.600.000 2.196.833 14.000 7.100.000 46.300.000 Belo Horizonte MG 284 Alubar Imobiliário e Construção Civil 3.597.184 3.468.010 134.339 315.261 2.135.702 Barcarena PA 285 ICL América do Sul Agronegócio 3.589.886 2.496.224 247.241 964.237 4.970.204 São Paulo SP 286 State Grid Energia 3.582.353 3.369.712 2.221.568 12.621.746 30.956.710 Rio de Janeiro RJ 287 Frigol Agronegócio 3.574.354 2.960.249 132.910 289.468 1.114.560 Lençóis Paulista SP 288 EDP Trading Energia 3.565.196 3.131.138 55.754 389.018 3.645.509 São Paulo SP 289 Ânima Educação 3.563.231 2.650.805 11.454 3.201.468 10.731.997 São Paulo SP 290 Supermercado Bahamas Atacado e Varejo 3.553.174 3.283.334 40.368 202.866 1.530.194 Juiz de Fora MG 291 Brejeiro Alimentos Alimentos e Bebidas 3.477.896 2.628.463 142.476 637.932 1.541.554 Orlândia SP 292 Gonçalves & Tortola Agronegócio 3.450.548 3.123.353 259.386 1.032.035 2.484.862 Maringá PR 293 VLI Multimodal Transporte, Logística e Serviços Logísticos 3.450.291 3.220.247 -2.087.291 5.963.865 14.103.393 Belo Horizonte MG 294 Esho Saúde e Serviços de Saúde 3.421.062 3.478.368 -289.707 4.728.127 5.769.870 Rio de Janeiro RJ 295 Iconic Petróleo e Químico 3.407.155 3.094.537 88.549 896.329 1.777.477 Rio de Janeiro RJ 296 CEG Rio Energia 3.399.222 3.127.227 174.134 534.362 1.529.774 Rio de Janeiro RJ 297 Brasoftware Informática Atacado e Varejo 3.398.587 2.757.821 147.348 158.247 982.316 São Paulo SP 298 CGT Eletrosul Energia 3.387.000 3.219.000 407.061 8.753 15.115 Candiota RS 299 Fundação ABC Saúde e Serviços de Saúde 3.352.368 3.392.656 34.687 -412.641 417.325 Santo André SP 300 Neoenergia Brasília Energia 3.345.000 3.798.000 796.000 2.689.000 5.550.000 Brasília DF 301 Facchini Bens de Capital e Eletroeletrônicos 3.268.032 2.918.248 436.356 1.422.701 2.722.184 Guarulhos SP 302 Banco Agibank Bancos 3.256.302 1.931.103 100.481 1.139.592 12.580.918 Campinas SP 303 Locamérica Transporte, Logística e Serviços Logísticos 3.235.090 3.638.011 -181.653 790.999 3.666.139 Rio de Janeiro RJ 304 Refinaria de Petróleo Riograndense Petróleo e Químico 3.215.988 2.092.786 76.450 110.040 803.495 Rio Grande RS 305 Atakarejo Atacado e Varejo 3.198.559 2.592.222 29.718 127.934 1.900.395 Salvador BA 306 Rádio e Televisão Record Participações e Mídia 3.189.189 2.904.663 547.928 79.804 7.754.504 São Paulo SP 307 Ferbasa Siderurgia, Mineração e Metalurgia 3.139.016 2.389.477 1.062.474 3.040.887 4.067.385 Pojuca BA 308 Porto Seguro — Seguro Saúde Operadoras de Planos de Saúde 3.131.864 2.109.455 88.223 1.001.713 1.896.439 São Paulo SP 309 Adecoagro Agronegócio 3.092.754 2.884.175 397.843 1.472.211 6.908.607 Angélica MS 310 Elétron Energy Energia 3.080.877 2.382.966 17.190 116.902 773.184 Recife PE 311 CNP Seguradoras 3.076.375 3.349.048 1.068.703 3.462.824 10.093.320 Brasília DF 312 Compesa Saneamento e Meio Ambiente 3.059.820 2.539.206 69.656 7.638.533 10.745.533 Recife PE 313 Saneago Saneamento e Meio Ambiente 3.049.341 2.553.340 401.636 3.677.183 7.176.346 Goiânia GO 314 Ferrovia Centro-Atlântica Transporte, Logística e Serviços Logísticos 3.048.611 2.886.693 -2.541.656 1.982.768 6.579.949 Belo Horizonte MG 315 Vigor Alimentos e Bebidas 3.043.891 2.674.544 -815.150 2.955.591 5.149.835 São Paulo SP 316 SSA Alimentos e Bebidas 3.037.837 2.659.815 276.654 495.341 2.363.170 Itaberaí GO 317 XP Vida Seguradoras 3.007.319 3.056.031 74.345 159.151 46.106.875 São Paulo SP 318 Serpro Tecnologia e Telecomunicações 3.000.630 2.788.237 559.709 2.017.464 4.811.920 Brasília DF 319 Chubb Seguradoras 2.992.112 2.571.486 319.968 2.242.015 9.134.721 São Paulo SP 320 Usina Coruripe Agronegócio 2.987.356 3.036.080 417.275 2.232.544 8.357.402 Coruripe AL 321 PetroReconcavo Petróleo e Químico 2.975.939 1.040.604 1.153.391 3.810.502 6.585.094 Mossoró RN 322 Nortox Agronegócio 2.954.131 2.058.258 468.799 1.619.184 3.083.687 Arapongas PR 323 Smart Fit Saúde e Serviços de Saúde 2.930.438 1.706.000 -86.051 4.208.115 12.049.550 São Paulo SP 324 Belenus Atacado e Varejo 2.929.482 1.670.990 154.766 458.515 2.283.798 Vinhedo SP 325 J.Macêdo Alimentos e Bebidas 2.913.974 2.365.296 317.857 659.324 1.749.223 Fortaleza CE 326 Vicunha Têxtil Moda e Vestuário 2.908.000 2.594.000 125.944 1.499.755 3.893.753 Maracanaú CE 327 Distribuidora Rio Branco de Petróleo Energia 2.907.971 2.355.657 33.746 46.763 139.910 Uberaba MG 328 TecBan Serviços Financeiros 2.904.776 2.755.269 45.508 936.635 2.886.710 São Paulo SP 329 Brainfarma Farmacêutico e Beleza 2.866.573 2.263.161 230.437 3.680.663 5.183.405 Goiânia GO 330 Athena Saúde Brasil Operadoras de Planos de Saúde 2.855.733 2.360.792 -173.808 1.617.001 2.727.461 São Paulo SP 331 Holambra Cooperativas 2.849.058 1.884.521 72.536 343.534 1.585.334 Paranapanema SP 332 AES Brasil Energia Energia 2.845.057 1.955.011 149.701 5.573.795 18.932.445 São Paulo SP 333 Petz Atacado e Varejo 2.834.533 2.097.525 50.590 1.840.572 3.647.129 Rio de Janeiro RJ 334 BD Gestão de Recursos Serviços Financeiros 2.824.878 2.632.499 1.868.655 1.385.469 3.832.684 Rio de Janeiro RJ 335 Rumo Malha Paulista Transporte, Logística e Serviços Logísticos 2.812.474 2.165.637 -482.369 3.856.902 14.366.936 São Paulo SP 336 Localiza Fleet Transporte, Logística e Serviços Logísticos 2.804.338 2.115.090 539.074 1.907.114 10.047.503 Belo Horizonte MG 337 Algar Tecnologia e Telecomunicações 2.798.904 2.588.407 51.443 1.640.399 7.297.088 Uberlândia MG 338 Icatu Seguradoras 2.792.260 2.334.328 285.131 1.812.902 52.248.981 Rio de Janeiro RJ 339 AES Brasil Energia 2.781.576 2.511.700 298 3.887.649 11.386.380 São Paulo SP 340 Banco Master Bancos 2.780.309 1.527.123 210.827 1.566.286 20.541.659 Rio de Janeiro RJ 341 Hospitais Integrados da Gávea Saúde e Serviços de Saúde 2.752.369 708.812 53.674 707.233 5.051.088 Rio de Janeiro RJ 342 Lojas Marisa Atacado e Varejo 2.749.921 2.518.386 -519.382 517.184 1.532.892 São Paulo SP 343 Vipal Borrachas Petróleo e Químico 2.740.710 2.280.986 178.472 439.735 2.234.500 Nova Prata RS 344 Rima Industrial Siderurgia, Mineração e Metalurgia 2.708.071 1.584.075 549.495 1.387.152 2.606.017 Bocaiúva MG 345 South32 Minerals Siderurgia, Mineração e Metalurgia 2.706.295 2.088.878 585.924 3.458.489 5.475.733 Rio de Janeiro RJ 346 Coop Cooperativas 2.654.856 2.505.761 39.785 607.618 1.391.720 Santo André SP 347 Minas Siderurgia, Mineração e Metalurgia 2.644.003 2.270.653 369.138 3.674.690 3.942.799 Belo Horizonte MG 348 Cerradinho Bioenergia Energia 2.622.623 1.663.790 513.615 1.128.168 3.862.738 São Paulo SP 349 Vix Logística Transporte, Logística e Serviços Logísticos 2.620.081 2.087.850 88.453 858.666 3.886.687 Vitória ES 350 Sinobras Siderurgia, Mineração e Metalurgia 2.614.289 2.409.367 630.086 2.632.005 3.484.805 Marabá PA 351 Copagri Agronegócio 2.597.278 1.075.045 24.595 93.040 789.556 Curitiba PR 352 Unimed Campinas Operadoras de Planos de Saúde 2.580.251 2.685.260 143.130 699.297 1.406.823 Campinas SP 353 Clamed Farmacêutico e Beleza 2.575.720 2.274.442 66.676 349.315 1.423.851 Joinville SC 354 Deten Química Petróleo e Químico 2.561.578 1.922.695 327.636 774.895 1.396.463 Camaçari BA 355 G10 Transportes Transporte, Logística e Serviços Logísticos 2.554.391 1.929.918 11.274 91.354 541.271 Maringá PR 356 Vulcabras Moda e Vestuário 2.536.936 1.867.176 469.930 1.711.834 2.520.756 São Paulo SP 357 Grendene Moda e Vestuário 2.512.700 2.342.546 568.027 4.364.132 1.462.550 Sobral CE 358 Eucatex Imobiliário e Construção Civil 2.510.647 2.449.439 257.491 2.012.797 3.683.261 São Paulo SP 359 Heinz Alimentos e Bebidas 2.490.219 1.526.793 -189.785 2.058.555 4.402.148 São Paulo SP 360 Barra Mansa Alimentos Alimentos e Bebidas 2.457.838 1.611.318 231.117 341.271 617.491 São Paulo SP 361 Colombo Agroindústria Agronegócio 2.434.233 2.006.261 251.593 1.629.543 5.553.326 Ariranha SP 362 Metal Group Siderurgia, Mineração e Metalurgia 2.431.121 2.243.026 46.753 164.241 544.996 Joinville SC 363 Fortbras Atacado e Varejo 2.423.400 2.018.335 46.158 537.153 2.066.268 São Paulo SP 364 Editora e Distribuidora Educacional Educação 2.422.877 1.950.082 196.067 2.490.237 5.840.210 Belo Horizonte MG 365 Construtora Tenda Imobiliário e Construção Civil 2.412.600 2.539.954 -555.713 717.612 4.128.354 São Paulo SP 366 CPTM Transporte, Logística e Serviços Logísticos 2.370.339 2.768.801 -432.767 10.070.235 12.317.641 São Paulo SP 367 Kalunga Atacado e Varejo 2.369.431 2.054.498 95.203 133.496 2.351.966 São Paulo SP 368 Libbs Farmacêutico e Beleza 2.342.386 2.172.390 294.208 1.848.801 2.900.312 São Paulo SP 369 GRU-Guarulhos Transporte, Logística e Serviços Logísticos 2.333.463 1.602.775 138.280 -3.046.396 15.208.761 Guarulhos SP 370 Panatlântica Siderurgia, Mineração e Metalurgia 2.331.132 2.668.221 55.692 840.373 1.899.575 Gravataí RS 371 Afya Educação 2.329.057 1.719.371 458.127 4.047.722 7.169.077 Nova Lima MG 372 Unimed Fortaleza Operadoras de Planos de Saúde 2.323.749 2.202.275 35.472 482.454 1.376.158 Fortaleza CE 373 Paraná Equipamentos Bens de Capital e Eletroeletrônicos 2.319.644 1.769.982 226.761 420.216 1.650.479 Curitiba PR 374 Even Imobiliário e Construção Civil 2.317.936 2.275.744 195.032 2.727.424 6.698.124 Rio de Janeiro RJ 375 Banco CNH Industrial Capital Bancos 2.317.019 1.424.333 324.869 1.962.732 20.664.765 Curitiba PR 376 Lojas Quero-Quero Atacado e Varejo 2.312.668 2.033.606 -18.703 536.822 3.031.361 Cachoeirinha RS 377 Bem Brasil Alimentos Alimentos e Bebidas 2.298.400 1.487.237 241.985 875.930 2.762.833 Araxá MG 378 Petronas Petróleo e Químico 2.268.751 1.900.754 75.528 534.219 1.332.573 Rio de Janeiro RJ 379 Rabobank Bancos 2.257.490 3.966.607 800.636 5.652.122 47.739.522 São Paulo SP 380 Cury Construtora Imobiliário e Construção Civil 2.257.294 1.738.295 348.440 877.748 2.798.431 Rio de Janeiro RJ 381 Cesp Energia 2.255.353 2.292.810 2.446.617 10.141.330 16.260.718 São Paulo SP 382 IMC Alimentos e Bebidas 2.240.696 1.743.471 72.669 1.130.789 2.954.544 São Paulo SP 383 Josapar Agronegócio 2.240.030 1.996.858 37.262 750.987 2.411.619 Porto Alegre RS 384 Elekeiroz Petróleo e Químico 2.232.379 2.169.131 226.073 296.647 973.801 Várzea Paulista SP 385 Alelo Serviços Financeiros 2.210.976 1.850.226 334.450 908.834 7.455.547 Barueri SP 386 Farmácias Nissei Farmacêutico e Beleza 2.207.011 1.860.022 12.389 32.743 1.209.106 Curitiba PR 387 Vitória Diesel Bens de Capital e Eletroeletrônicos 2.199.971 1.911.582 98.088 148.148 1.255.831 Paraty RJ 388 Portobello Imobiliário e Construção Civil 2.196.681 1.912.100 153.105 467.244 2.479.770 Tijucas SC 389 Camda Cooperativas 2.180.256 1.677.345 85.913 563.347 1.767.017 Adamantina SP 390 Enauta Energia Petróleo e Químico 2.175.363 1.804.939 383.375 4.109.821 8.276.064 Rio de Janeiro RJ 391 Metrô Transporte, Logística e Serviços Logísticos 2.164.379 1.545.013 -1.167.147 35.306.454 38.863.731 São Paulo SP 392 Direcional Engenharia Imobiliário e Construção Civil 2.162.616 1.776.380 208.800 1.494.888 6.534.608 Belo Horizonte MG 393 Stefanini Tecnologia e Telecomunicações 2.135.393 1.801.793 169.861 505.372 1.163.797 Barueri SP 394 Santher Papel e Celulose 2.133.605 1.739.297 18.196 488.957 2.161.920 Bragança Paulista SP 395 Tramontina Cutelaria Siderurgia, Mineração e Metalurgia 2.119.578 2.428.384 146.482 1.511.180 2.639.794 Carlos Barbosa RS 396 Hermes Pardini Saúde e Serviços de Saúde 2.098.683 1.985.798 173.012 984.025 2.553.981 Belo Horizonte MG 397 Dexxos Par Petróleo e Químico 2.098.108 1.774.394 179.915 698.017 1.307.748 Rio de Janeiro RJ 398 Schulz Compressores Bens de Capital e Eletroeletrônicos 2.093.038 1.705.670 269.981 1.114.869 2.370.322 Joinville SC 399 Iguá Saneamento Saneamento e Meio Ambiente 2.089.812 1.058.152 -587.169 3.151.610 11.772.347 São Paulo SP 400 Prodesp Tecnologia e Telecomunicações 2.046.572 1.348.600 218.008 826.631 2.302.150 Taboão da Serra SP 401 Fuga Couros Agronegócio 2.041.721 1.493.425 179.264 1.055.123 1.279.853 Marau RS 402 Hering Moda e Vestuário 2.039.368 1.599.011 158.439 1.900.726 2.729.669 Blumenau SC 403 Cruzeiro do Sul Educação 2.028.320 1.820.615 6.606 1.405.394 4.707.622 São Paulo SP 404 Petrocoque Petróleo e Químico 2.021.998 1.274.293 413.951 105.226 933.987 Cubatão SP 405 Merck Farmacêutico e Beleza 2.015.854 1.681.197 294.992 1.439.341 2.061.841 Rio de Janeiro RJ 406 Paranapanema Siderurgia, Mineração e Metalurgia 2.005.986 4.714.962 -1.212.027 -2.817.566 1.988.597 Santo André SP 407 Metalfrio Solutions Bens de Capital e Eletroeletrônicos 1.990.331 2.046.441 -194.950 -334.200 1.674.053 São Paulo SP 408 Omint Operadoras de Planos de Saúde 1.982.114 1.783.520 245.591 699.491 951.923 Rio de Janeiro RJ 409 Química Anastácio Petróleo e Químico 1.980.442 1.666.210 1.935.979 439.781 953.057 São Paulo SP 410 WLM Transporte, Logística e Serviços Logísticos 1.980.299 1.851.171 117.274 622.011 811.565 Rio de Janeiro RJ 411 Banco RCI Brasil Bancos 1.973.065 1.525.771 211.111 1.426.353 10.988.468 Curitiba PR 412 Qualicorp Operadoras de Planos de Saúde 1.951.400 2.096.500 198.000 1.356.594 4.512.028 São Paulo SP 413 Spic Brasil Energia Participações Energia 1.946.677 2.060.152 213.803 5.997.861 13.455.589 São Paulo SP 414 Cimed Farmacêutico e Beleza 1.937.603 1.486.325 223.601 564.470 2.324.850 São Paulo SP 415 A.R. Colombo Participações e Mídia 1.935.143 1.808.380 18.920 719.231 2.538.487 Farroupilha RS 416 Santos Brasil Transporte, Logística e Serviços Logísticos 1.931.841 1.534.229 429.450 2.092.883 4.348.678 São Paulo SP 417 Pamplona Alimentos e Bebidas 1.919.182 1.934.084 -47.240 621.525 1.381.818 Rio do Sul SC 418 Prosegur Participações Transporte, Logística e Serviços Logísticos 1.914.376 1.897.556 18.224 1.506.575 2.858.909 São Paulo SP 419 Getnet Serviços Financeiros 1.907.390 1.996.258 575.089 2.650.674 58.288.805 São Paulo SP 420 JHSF Imobiliário e Construção Civil 1.902.092 2.007.441 619.889 5.159.673 10.321.737 São Paulo SP 421 Banco Bocom BBM Bancos 1.900.304 862.971 220.632 1.010.106 22.567.531 Rio de Janeiro RJ 422 Ambar Energia 1.892.808 2.062.565 3.290 1.461.543 4.992.483 São Paulo SP 423 Esfera Serviços Financeiros 1.887.648 1.101.067 619.011 1.332.438 2.988.046 São Paulo SP 424 Valid Tecnologia e Telecomunicações 1.879.437 1.616.413 15.503 1.272.675 2.663.351 Rio de Janeiro RJ 425 Rio Paranapanema Participações Energia 1.878.939 1.923.609 234.785 2.017.160 4.205.486 São Paulo SP 426 Veracel Celulose Papel e Celulose 1.864.562 1.593.862 63.982 2.839.586 3.870.197 Eunápolis BA 427 Gees Agronegócio 1.859.540 1.270.719 385.107 771.065 1.813.777 Baixa Grande

do Ribeiro PI 428 Vivara Atacado e Varejo 1.843.735 1.466.387 360.854 1.657.952 2.932.174 São Paulo SP 429 CBO Holding Transporte, Logística e Serviços Logísticos 1.828.366 1.410.454 70.810 1.678.806 6.607.275 Macaé RJ 430 Alibem Alimentos e Bebidas 1.825.959 1.919.019 6.968 628.906 2.005.771 Santa Rosa RS 431 Multiplan Imobiliário e Construção Civil 1.824.536 1.288.393 769.255 6.582.542 10.879.414 Rio de Janeiro RJ 432 Unimed Goiânia Operadoras de Planos de Saúde 1.820.174 1.929.625 -86.206 378.628 1.120.971 Goiânia GO 433 Kepler Weber Agronegócio 1.815.401 1.226.179 382.468 597.270 1.273.778 São Paulo SP 434 Minasligas Siderurgia, Mineração e Metalurgia 1.814.725 962.392 915.928 797.207 1.187.607 Pirapora MG 435 Romagnole Energia 1.812.359 1.245.101 239.296 627.818 1.472.078 Mandaguari PR 436 Odontoprev Operadoras de Planos de Saúde 1.809.030 1.842.000 452.171 1.184.159 1.970.289 Barueri SP 437 TBG Transporte, Logística e Serviços Logísticos 1.806.000 1.766.000 936.000 619.000 2.609.000 Hortolândia SP 438 Sequoia Logística e Transportes Transporte, Logística e Serviços Logísticos 1.804.323 1.520.357 -106.872 498.328 1.982.851 Embu das Artes SP 439 Flora Farmacêutico e Beleza 1.793.969 1.368.110 89.813 862.371 1.747.934 São Paulo SP 440 Rumo Malha Sul Transporte, Logística e Serviços Logísticos 1.789.655 1.605.045 -241.749 2.584.095 5.822.714 Bauru SP 441 Nitro Química Petróleo e Químico 1.786.468 1.707.917 329.722 343.762 2.012.673 São Paulo SP 442 CEEE-T Energia 1.784.277 1.238.110 905.788 1.764.824 4.620.324 Porto Alegre RS 443 Kingspan — Isoeste Construtivos Isotérmicos Siderurgia, Mineração e Metalurgia 1.781.835 1.563.008 206.982 624.496 1.078.340 Anápolis GO 444 Mili Papel e Celulose 1.779.861 1.259.149 129.716 852.499 1.240.249 Nova Odessa SP 445 Prosegur Transporte, Logística e Serviços Logísticos 1.772.637 1.793.266 8.901 1.345.910 2.604.073 Belo Horizonte MG 446 Boa Safra Agronegócio 1.771.465 1.044.336 175.292 959.605 1.449.473 Formosa GO 447 Hidrovias do Brasil Transporte, Logística e Serviços Logísticos 1.767.900 1.115.417 -8.163 1.330.805 6.363.529 São Paulo SP 448 Hospital Mater Dei Saúde e Serviços de Saúde 1.763.132 1.024.313 122.687 1.617.491 4.933.164 Belo Horizonte MG 449 Sofisa Bancos 1.760.327 978.678 162.767 1.019.541 12.463.707 São Paulo SP 450 Taurus Bens de Capital e Eletroeletrônicos 1.757.229 1.744.940 519.984 1.024.231 2.122.809 São Borja RS 451 Hipercard Bancos 1.754.729 1.208.081 459.480 2.988.565 15.343.048 Recife PE 452 Ouro Fino Química Agronegócio 1.746.296 1.436.321 100.020 808.517 2.630.758 Uberaba SP 453 Mongeral Seguradoras 1.729.444 1.388.582 144.016 741.859 3.351.480 Rio de Janeiro RJ 454 SG Transporte, Logística e Serviços Logísticos 1.725.745 940.836 42.348 6.077 129.831 Belo Horizonte MG 455 Dataprev Tecnologia e Telecomunicações 1.715.293 1.524.490 524.311 1.681.590 2.583.852 Brasília DF 456 Care Plus Medicina Assistencial Operadoras de Planos de Saúde 1.713.039 1.316.364 109.953 740.451 1.245.156 Barueri SP 457 Pastifício Selmi Alimentos e Bebidas 1.699.233 1.235.520 173.664 371.871 1.046.567 Sumaré SP 458 Bank of America Merrill Lynch — Banco Múltiplo Bancos 1.696.815 785.647 870.776 4.034.216 32.348.640 São Paulo SP 459 Copergás Energia 1.696.443 1.770.041 86.668 477.089 898.133 Recife PE 460 Mason Holdings Bens de Capital e Eletroeletrônicos 1.687.113 1.086.634 164.797 373.327 818.576 Belo Horizonte MG 461 Irani Papel e Celulose 1.686.666 1.605.834 378.210 1.125.085 3.515.338 Porto Alegre RS 462 Ser Educacional Educação 1.676.343 1.407.358 -222.148 1.237.531 3.392.077 Recife PE 463 Metropolitan Life Seguradoras 1.666.019 1.157.228 27.281 725.558 3.881.760 São Paulo SP 464 Austral Resseguradora Seguradoras 1.659.159 948.714 39.472 360.688 2.886.930 Rio de Janeiro RJ 465 NC Energia Energia 1.657.808 1.231.093 61.231 369.951 750.810 Rio de Janeiro RJ 466 Braspress Transportes Urgentes Transporte, Logística e Serviços Logísticos 1.647.488 1.298.611 86.098 579.446 955.405 Guarulhos SP 467 CTA Agronegócio 1.644.893 726.238 82.542 392.175 1.367.429 Venâncio Aires RS 468 CI&T Software Tecnologia e Telecomunicações 1.626.501 1.444.380 161.136 405.843 1.376.757 Campinas SP 469 Goldman Sachs do Brasil —

Banco Múltiplo Bancos 1.625.635 642.252 493.906 2.847.111 34.587.319 São Paulo SP 470 Uisa Agronegócio 1.623.857 1.002.511 183.650 -2.982.051 2.040.977 São Paulo SP 471 Guararapes Imobiliário e Construção Civil 1.601.648 1.602.720 163.762 1.704.515 3.455.714 Caçador SC 472 Romi Bens de Capital e Eletroeletrônicos 1.592.302 1.383.499 203.774 1.095.398 2.244.933 São Paulo SP 473 Fosnor Siderurgia, Mineração e Metalurgia 1.571.764 816.694 335.550 1.246.309 1.743.469 São Paulo SP 474 Grupo Maringá Siderurgia, Mineração e Metalurgia 1.565.742 1.594.549 310.512 1.107.318 2.263.748 São Paulo SP 475 Rochester Atacado e Varejo 1.539.713 1.335.282 158.201 334.362 69.528.358 São Paulo SP 476 Prime Energy Energia 1.531.857 2.428.248 33.869 110.294 976.117 São Paulo SP 477 Grupo Sinosserra Atacado e Varejo 1.507.304 1.221.754 29.256 197.517 555.705 Novo Hamburgo RS 478 Krona Tubos e Conexões Imobiliário e Construção Civil 1.506.992 1.517.013 39.355 353.270 1.163.389 Joinville SC 479 Ferrovia Norte-Sul (FNS) — VLI Transporte, Logística e Serviços Logísticos 1.503.763 1.096.580 511.643 3.038.663 4.494.098 São Luís MA 480 Lupo Moda e Vestuário 1.500.570 1.328.256 210.282 1.069.285 1.445.555 Araraquara SP 481 Tegra Imobiliário e Construção Civil 1.497.439 1.472.883 192.482 2.573.214 4.008.447 Rio de Janeiro RJ 482 Plano & Plano Imobiliário e Construção Civil 1.492.205 1.271.260 133.679 408.982 1.621.634 São Paulo SP 483 Banco Bradescard Bancos 1.487.553 1.841.266 236.370 428.764 15.194.157 Barueri SP 484 Rede D1000 Farmacêutico e Beleza 1.483.148 1.141.394 11.355 849.493 1.470.715 Rio de Janeiro RJ 485 Madero Alimentos e Bebidas 1.482.813 1.146.236 -146.792 252.660 2.464.715 Curitiba PR 486 Banco Toyota do Brasil Bancos 1.480.954 1.165.036 40.069 1.114.842 10.499.646 São Paulo SP 487 GDM Agronegócio 1.480.794 1.151.245 736.739 834.452 2.468.476 Cambé PR 488 Ovos Mantiqueira Alimentos e Bebidas 1.480.646 1.028.851 24.320 106.563 1.135.185 Itanhandu MG 489 Almaviva Telemarketing Tecnologia e Telecomunicações 1.480.397 1.192.960 128.735 755.978 1.268.054 São Paulo SP 490 Bemobi Tech Tecnologia e Telecomunicações 1.475.824 488.837 85.566 1.058.526 1.349.318 Rio de Janeiro RJ 491 Bombril Bens de Capital e Eletroeletrônicos 1.471.200 1.139.064 22.600 -155.672 864.393 São Bernardo

do Campo SP 492 Oswaldo Cruz Química Petróleo e Químico 1.459.804 1.067.525 115 229 610 Guarulhos SP 493 Nadir Figueiredo Bens de Capital e Eletroeletrônicos 1.459.580 1.022.311 93.787 341.535 1.793.010 Suzano SP 494 PBio Energia 1.455.390 1.358.500 -196.324 1.007.439 1.145.652 Rio de Janeiro RJ 495 Banco Pine Bancos 1.454.715 990.789 40.900 868.979 16.313.794 São Paulo SP 496 Usina Santa Isabel Energia 1.450.685 1.448.518 388.672 905.922 2.011.511 Novo Horizonte SP 497 Jalles Machado Agronegócio 1.449.973 1.085.455 387.907 1.366.729 4.249.872 Goianésia GO 498 BrMalls Imobiliário e Construção Civil 1.445.847 1.131.263 628.484 11.125.933 18.142.137 Rio de Janeiro RJ 499 Soufer Industrial Siderurgia, Mineração e Metalurgia 1.440.257 1.559.892 121.337 577.985 803.777 São João da

Boa Vista SP 500 Paraná Banco Bancos 1.434.300 1.294.563 118.600 1.237.500 9.155.900 Curitiba PR 501 Casan Saneamento e Meio Ambiente 1.409.964 1.217.771 91.990 1.860.911 4.343.394 Florianópolis SC 502 Blau Farmacêutica Farmacêutico e Beleza 1.406.909 1.366.407 360.492 1.817.934 2.499.048 Cotia SP 503 Sabin Medicina Diagnóstica Saúde e Serviços de Saúde 1.394.117 1.355.885 53.851 235.839 1.259.436 Brasília DF 504 Grupo Penha Papel e Celulose 1.393.528 1.340.225 234.344 642.816 993.431 São Paulo SP 505 Banco Volvo (Brasil) Bancos 1.386.744 773.738 243.735 2.176.638 13.911.322 Curitiba PR 506 Abimex Transporte, Logística e Serviços Logísticos 1.382.213 1.132.173 135.748 466.328 1.242.752 Jaraguá do Sul SC 507 Banco Cetelem Bancos 1.379.783 1.235.384 -580.017 770.602 8.155.360 Barueri SP 508 Too Seguros Seguradoras 1.379.680 1.044.023 217.996 680.390 3.029.456 São Paulo SP 509 Ouro Verde Transporte, Logística e Serviços Logísticos 1.375.200 917.215 102.135 1.002.276 4.962.278 Curitiba PR 510 Tegma Gestão Transporte, Logística e Serviços Logísticos 1.370.509 1.007.343 159.664 767.127 1.111.080 São Bernardo

do Campo SP 511 Grande Moinho Cearense Alimentos e Bebidas 1.369.533 1.238.444 136.987 898.355 1.082.806 Fortaleza CE 512 Rio Paranapanema Energia — CTG Energia 1.369.443 1.346.811 243.225 1.871.612 3.716.951 São Paulo SP 513 Banco GM Bancos 1.360.754 1.265.287 180.108 2.779.339 10.839.837 São Paulo SP 514 Trinity Energia Energia 1.355.998 1.259.046 12.133 61.258 470.729 São Paulo SP 515 Leite Jussara Alimentos e Bebidas 1.355.651 1.101.919 49.474 174.714 691.729 Patrocínio Paulista SP 516 Teleperformance CRM Tecnologia e Telecomunicações 1.354.614 1.317.887 30.017 234.088 923.770 São Paulo SP 517 Vulcabras CE Moda e Vestuário 1.349.322 988.876 473.818 1.796.710 2.278.494 Horizonte CE 518 Swiss Seguradoras 1.344.130 966.047 18.205 824.171 4.403.297 São Paulo SP 519 Nardini Agroindustrial Agronegócio 1.333.105 1.091.232 203.023 795.461 2.730.637 Vista Alegre do Alto SP 520 Sodexo Serviços Financeiros 1.313.397 1.105.237 327.081 1.962.834 5.672.610 Barueri SP 521 Porto Alegre Alimentos Alimentos e Bebidas 1.308.891 1.025.415 50.433 696.708 1.040.662 Ponte Nova MG 522 Fairfax Seguradoras 1.303.845 1.733.946 -150.353 937.820 4.969.032 São Paulo SP 523 GPC Química Petróleo e Químico 1.294.004 1.126.654 128.369 474.207 775.809 Araucária PR 524 U&M Imobiliário e Construção Civil 1.293.068 1.162.800 59.058 534.128 1.852.772 Rio de Janeiro RJ 525 China Brasil Tabacos Exportadora Agronegócio 1.291.453 963.312 139.134 220.431 1.740.166 Venâncio Aires RS 526 Laboratório Teuto Farmacêutico e Beleza 1.288.731 1.422.040 211.170 818.108 1.425.247 Anápolis GO 527 Generali Seguradoras 1.282.810 1.040.545 24.507 491.468 2.008.502 Rio de Janeiro RJ 528 Café Cacique Alimentos e Bebidas 1.276.280 1.056.552 27.252 456.777 1.468.379 Londrina PR 529 Banco John Deere Bancos 1.271.065 881.395 269.383 2.003.294 14.669.636 Indaiatuba SP 530 Transpanorama Transportes Transporte, Logística e Serviços Logísticos 1.268.672 770.063 51.280 256.045 767.138 Maringá PR 531 Somos Educação Educação 1.264.280 947.419 -48.214 4.654.168 7.545.080 São José dos Campos SP 532 LM Transportes Transporte, Logística e Serviços Logísticos 1.243.892 786.738 140.897 2.286.762 8.175.073 Salvador BA 533 Hospital Alemão Oswaldo Cruz Saúde e Serviços de Saúde 1.242.854 1.133.487 -77.926 630.692 1.352.556 São Paulo SP 534 Unimed Florianópolis Operadoras de Planos de Saúde 1.242.433 1.038.688 -4.049 342.191 896.569 Florianópolis SC 535 Segurpro Transporte, Logística e Serviços Logísticos 1.240.752 1.132.121 -35.983 121.917 728.336 São Paulo SP 536 Rio Grande Seguros Seguradoras 1.237.559 982.662 88.588 136.298 3.949.214 Porto Alegre RS 537 Austral Seguradora Seguradoras 1.231.393 1.102.367 38.547 218.291 2.343.172 Rio de Janeiro RJ 538 Protege Transporte, Logística e Serviços Logísticos 1.228.064 1.268.155 20.842 277.575 874.880 São Paulo SP 539 Rip Serviços Industriais Imobiliário e Construção Civil 1.223.329 1.032.863 83.810 262.777 627.072 Indaiatuba SP 540 Cimento Itambé Imobiliário e Construção Civil 1.221.845 944.650 198.309 997.203 1.280.319 Curitiba PR 541 Companhia Melhoramentos

Norte do Paraná Agronegócio 1.219.570 1.091.764 293.453 1.101.496 4.123.802 Jussara PR 542 Eixo SP Transporte, Logística e Serviços Logísticos 1.209.552 526.919 33.596 1.054.476 3.011.475 Itirapina SP 543 OceanPact Transporte, Logística e Serviços Logísticos 1.200.957 882.243 -92.975 763.659 2.274.211 Rio de Janeiro RJ 544 Aliança Energia Energia 1.193.847 1.095.636 281.409 2.038.989 4.347.217 Belo Horizonte MG 545 Dori Alimentos Alimentos e Bebidas 1.191.428 940.667 65.426 221.449 748.305 Marília SP 546 Krona Energia Energia 1.188.262 990.518 13.165 108.414 1.544.852 Recife PE 547 Granja Faria Alimentos e Bebidas 1.187.781 919.093 170.540 369.772 1.160.902 Lauro Müller SC 548 Eternit Imobiliário e Construção Civil 1.187.383 1.123.125 137.713 676.188 1.222.267 São Paulo SP 549 Starr Seguradoras 1.184.343 599.251 18.037 89.279 1.756.333 São Paulo SP 550 AIG Seguros Seguradoras 1.183.557 1.060.593 81.900 414.250 2.785.663 São Paulo SP 551 AEM Participações Participações e Mídia 1.181.767 1.592.713 1.179.814 13.263.634 13.516.845 São Paulo SP 552 BrasilAgro Agronegócio 1.168.137 662.952 520.100 2.216.048 3.345.263 São Paulo SP 553 FTD Educação 1.166.983 897.715 87.651 662.563 1.255.851 São Paulo SP 554 Cesp Comercializadora Energia 1.166.193 1.092.771 14.969 79.823 208.593 São Paulo SP 555 Petrobras Gás Energia 1.160.361 713.168 769.619 2.828.009 3.101.934 Rio de Janeiro RJ 556 Telemont Tecnologia e Telecomunicações 1.155.966 1.186.286 4.534 50.503 525.969 Belo Horizonte MG 557 Mapfre Resseguros Seguradoras 1.152.757 1.040.894 48.214 242.369 2.456.146 São Paulo SP 558 Locaweb Tecnologia e Telecomunicações 1.138.433 800.208 30.281 2.977.587 2.189.457 São Paulo SP 559 Construtora Barbosa Mello Imobiliário e Construção Civil 1.138.150 1.013.978 151.557 254.029 720.683 Belo Horizonte MG 560 Gafisa Imobiliário e Construção Civil 1.135.997 818.308 -83.174 1.772.905 5.486.673 Rio de Janeiro RJ 561 Qualicorp Saúde e Serviços de Saúde 1.135.099 1.257.277 285.535 938.927 1.679.981 São Paulo SP 562 Painco Indústria e Comércio Bens de Capital e Eletroeletrônicos 1.132.185 761.237 127.395 252.389 645.438 Barueri SP 563 Concessionária Rota Transporte, Logística e Serviços Logísticos 1.131.223 1.077.647 81.010 872.964 4.115.163 Itatiba SP 564 Anaconda Farinha de Trigo Alimentos e Bebidas 1.130.941 835.323 178.920 608.556 665.116 São Paulo SP 565 Terminal de Contingências de Paranaguá Transporte, Logística e Serviços Logísticos 1.129.480 961.552 298.052 660.660 3.306.826 Paranaguá PR 566 Grupo Bauminas Saneamento e Meio Ambiente 1.123.678 813.831 218.894 573.716 990.841 Rio de Janeiro RJ 567 TPI — Triunfo Serviços Financeiros 1.121.819 1.048.294 6.348 917.043 2.952.556 São Paulo SP 568 EZTec Imobiliário e Construção Civil 1.121.260 957.866 324.707 4.538.944 5.533.594 São Paulo SP 569 Sanasa Campinas Saneamento e Meio Ambiente 1.119.809 951.540 119.811 633.687 1.840.774 Campinas SP 570 Orquídea Alimentos Alimentos e Bebidas 1.119.126 851.054 81.318 292.778 596.889 Caxias do Sul RS 571 Allpark Transporte, Logística e Serviços Logísticos 1.112.959 834.931 -157.686 425.819 2.564.006 São Paulo SP 572 Flamengo Participações e Mídia 1.112.429 1.025.428 135.690 334.546 1.131.893 Rio de Janeiro RJ 573 Aliansce Sonae Imobiliário e Construção Civil 1.111.321 937.677 222.144 7.877.031 12.285.205 Rio de Janeiro RJ 574 Viação Piracicaba Transporte, Logística e Serviços Logísticos 1.108.217 747.002 80.765 313.591 1.587.382 Piracicaba SP 575 Cotrisel Cooperativas 1.096.275 1.336.915 8.101 125.715 696.432 São Sepé RS 576 Mills Estruturas e Serviços de Engenharia Transporte, Logística e Serviços Logísticos 1.092.097 738.118 216.453 1.239.377 2.588.440 Rio de Janeiro RJ 577 Zurich Seguros Seguradoras 1.086.744 1.130.060 248.636 171.081 1.079.031 São Paulo SP 578 Centro de Imagem Diagnósticos Saúde e Serviços de Saúde 1.085.009 1.136.572 219.243 981.917 2.615.454 São Paulo SP 579 Assurant Seguradoras 1.083.018 1.005.136 58.100 281.084 1.830.205 Barueri SP 580 CCS Tecnologia e Serviços Siderurgia, Mineração e Metalurgia 1.074.497 761.496 85.979 190.706 550.153 Limeira SP 581 Cristal Alimentos Alimentos e Bebidas 1.073.780 951.352 13.215 215.382 477.862 Aparecida de Goiânia GO 582 Rede Sol Energia 1.069.876 818.544 9.820 69.216 148.945 Ribeirão Preto SP 583 Sura Seguros Seguradoras 1.063.982 911.705 1.665 281.946 1.729.427 Campinas SP 584 HDI Global Seguradoras 1.060.405 950.857 101.247 136.683 1.591.662 São Paulo SP 585 Omni Banco Bancos 1.059.628 693.699 134.131 422.608 4.805.083 São Paulo SP 586 Neomille Agronegócio 1.058.064 592.180 231.041 488.690 1.680.197 Chapadão do Céu GO 587 Suhai Seguradora Seguradoras 1.055.614 544.359 28.659 116.447 1.270.884 São Paulo SP 588 Unidas Transporte, Logística e Serviços Logísticos 1.054.609 1.055.486 111.597 3.316.837 5.447.697 Belo Horizonte MG 589 Hélio Borenstein Imobiliário e Construção Civil 1.043.332 1.037.133 197.629 4.326.660 9.462.641 Mogi das Cruzes SP 590 Tramontina Multi Siderurgia, Mineração e Metalurgia 1.043.091 953.966 61.839 300.683 762.237 Carlos Barbosa RS 591 Ouro Fino Farmacêutico e Beleza 1.041.100 904.991 128.400 735.969 1.346.505 Cravinhos SP 592 Pottencial Seguradora Seguradoras 1.038.414 797.878 150.012 458.543 2.626.984 Belo Horizonte MG 593 Melnick Desenvolvimento Imobiliário Imobiliário e Construção Civil 1.029.568 771.819 84.378 1.295.213 2.301.121 Porto Alegre RS 594 Rivelli Agronegócio 1.027.434 842.158 38.261 322.233 778.216 Barbacena MG 595 Portonave Transporte, Logística e Serviços Logísticos 1.024.844 851.117 404.119 648.396 3.388.445 Navegantes SC 596 Log-In Transporte, Logística e Serviços Logísticos 1.020.748 791.088 406.702 875.614 2.469.670 Rio de Janeiro RJ 597 Mangels Bens de Capital e Eletroeletrônicos 1.017.186 862.974 258.724 7.225 799.808 Três Corações MG 598 Laboratórios B. Braun Saúde e Serviços de Saúde 1.017.115 936.086 29.731 651.466 1.131.674 São Gonçalo RJ 599 MVal Siderurgia, Mineração e Metalurgia 1.016.808 981.230 249.464 694.264 869.564 Valença RJ 600 Rumo Malha Central Transporte, Logística e Serviços Logísticos 1.014.788 381.016 -14.009 2.593.986 7.079.577 Anápolis GO 601 Cassems Operadoras de Planos de Saúde 999.405 847.349 18.322 226.526 646.380 Campo Grande MS 602 Iguatemi Shopping Imobiliário e Construção Civil 996.137 856.637 341.970 3.057.189 6.312.386 São Paulo SP 603 Tivit Tecnologia e Telecomunicações 990.505 1.143.258 49.076 115.638 2.617.939 São Paulo SP 604 White Solder Siderurgia, Mineração e Metalurgia 983.662 898.985 -17.427 69.305 782.001 Ribeirão Preto SP 605 Ibema Papel e Celulose 982.730 763.812 65.042 290.634 714.245 Curitiba PR 606 Ticket Soluções Serviços Financeiros 974.746 743.819 291.345 677.355 4.449.566 Campo Bom RS 607 Grazziotin Moda e Vestuário 972.760 854.942 119.071 832.361 1.171.754 Passo Fundo RS 608 Modal Bancos 970.579 579.927 28.488 1.252.918 7.505.740 Rio de Janeiro RJ 609 Afonso França Engenharia Imobiliário e Construção Civil 969.869 736.339 33.062 125.572 315.119 São Paulo SP 610 Stima Energia Energia 967.416 1.416.594 44.934 96.200 458.479 São Paulo SP 611 Rassini — NHK Bens de Capital e Eletroeletrônicos 963.220 676.797 38.700 96.627 376.615 Nova Iguaçu RJ 612 Armac Transporte, Logística e Serviços Logísticos 951.800 389.800 148.600 1.158.521 3.730.975 Barueri SP 613 Wiz Seguradoras 948.884 816.759 213.100 904.880 2.302.777 Brasília DF 614 Usina São Manoel Agronegócio 946.344 938.956 130.611 1.205.684 2.961.341 São Manuel SP 615 Banco Industrial do Brasil Bancos 938.988 656.541 92.755 691.568 6.197.091 São Paulo SP 616 Madem — Bobinas de Madeira Imobiliário e Construção Civil 928.699 679.890 138.620 417.079 825.659 Garibaldi RS 617 Katrium Indústrias Químicas Petróleo e Químico 925.405 621.869 90.113 182.981 842.021 Rio de Janeiro RJ 618 Banco HSBC Bancos 921.471 354.605 28.464 919.248 22.232.956 São Paulo SP 619 Cart Transporte, Logística e Serviços Logísticos 918.919 579.411 -72.108 1.576.730 3.165.566 Bauru SP 620 Privalia Atacado e Varejo 916.959 966.659 29.950 111.234 570.673 Extrema MG 621 CCR Metrô Bahia Transporte, Logística e Serviços Logísticos 913.854 940.901 7.365 1.896.375 5.810.006 Salvador BA 622 Helbor Imobiliário e Construção Civil 906.437 948.003 107.741 2.124.817 3.006.275 Mogi das Cruzes SP 623 Supera Farmacêutico e Beleza 890.854 678.553 134.592 95.363 347.028 São Paulo SP 624 Banco MUFG Bancos 889.912 660.829 80.762 1.403.559 30.867.339 São Paulo SP 625 Construtora Queiroz Galvão Imobiliário e Construção Civil 880.522 1.061.028 93.050 1.379.777 2.674.794 Rio de Janeiro RJ 626 Brametal Siderurgia, Mineração e Metalurgia 876.193 816.799 816.799 915.214 114.283 Linhares ES 627 Boa Vista Serviços Serviços Financeiros 872.293 751.282 297.750 2.199.224 2.698.596 Barueri SP 628 CCR Viasul Transporte, Logística e Serviços Logísticos 862.254 672.230 188.030 1.290.664 1.621.164 São Gonçalo RJ 629 Pacaembu Construtora Imobiliário e Construção Civil 859.900 602.727 24.200 388.815 735.591 Bauru SP 630 Ticket Serviços Serviços Financeiros 858.280 756.500 285.739 1.147.879 4.309.352 São Paulo SP 631 Banco Fidis Bancos 853.020 456.157 202.344 1.150.812 6.698.495 Nova Lima MG 632 Vittia Agronegócio 851.191 778.915 147.485 580.391 958.471 São Joaquim da Barra SP 633 Editora Globo Educação 849.538 782.664 43.079 302.055 783.947 Rio de Janeiro RJ 634 Plascar Bens de Capital e Eletroeletrônicos 848.190 612.684 -97.121 -408.567 725.491 Jundiaí SP 635 Pettenati Moda e Vestuário 844.013 758.098 67.507 414.166 815.840 Caxias do Sul RS 636 Minasmáquinas Bens de Capital e Eletroeletrônicos 840.283 723.953 44.545 237.290 553.106 Contagem MG 637 Eurobike Transporte, Logística e Serviços Logísticos 834.023 274.357 29.389 85.081 201.818 Ribeirão Preto SP 638 Entrevias Concessionária

de Rodovias Transporte, Logística e Serviços Logísticos 833.692 797.375 -47.839 89.570 2.971.319 Sertãozinho SP 639 Sansuy Petróleo e Químico 833.187 744.692 -332.609 -1.826.362 449.836 Embu das Artes SP 640 EMCCamp Imobiliário e Construção Civil 832.356 547.477 39.536 495.749 951.856 Belo Horizonte MG 641 Sooro Agronegócio 831.137 510.016 150.599 385.542 592.628 Marechal Cândido Rondon PR 642 Todeschini Imobiliário e Construção Civil 818.247 744.857 250.243 1.285.613 1.910.406 Bento Gonçalves RS 643 Shell Energia 817.847 681.396 16.913 42.763 691.896 São Paulo SP 644 Baldo Agronegócio 815.795 784.802 173.321 1.004.278 1.195.458 Encantado RS 645 Mapfre Vida Seguradoras 814.575 806.575 42.892 498.073 1.071.653 São Paulo SP 646 Unimed Campina Grande Operadoras de Planos de Saúde 814.403 826.147 24.096 241.489 510.032 Campina Grande PB 647 Tronox Pigmentos do Brasil Petróleo e Químico 802.822 958.231 68.355 808.891 1.056.857 Camaçari BA 648 Eletromidia Tecnologia e Telecomunicações 799.978 415.698 51.410 953.986 2.058.034 São Paulo SP 649 Moura Dubeux Engenharia Imobiliário e Construção Civil 799.526 619.643 105.057 1.178.026 2.819.254 Recife PE 650 Metisa Siderurgia, Mineração e Metalurgia 798.282 581.758 91.768 383.231 503.103 Timbó SC 651 MetrôRio Transporte, Logística e Serviços Logísticos 796.079 487.870 300.617 1.312.817 3.034.690 Rio de Janeiro RJ 652 Greenbrier Maxion Equipamentos e Serviços Ferroviários Transporte, Logística e Serviços Logísticos 789.804 811.684 50.730 115.593 512.760 Hortolândia SP 653 Paschoalotto Serviços Financeiros 782.562 655.276 -31.957 11.663 500.858 Bauru SP 654 CS Brasil Frotas Transporte, Logística e Serviços Logísticos 780.587 554.312 159.967 2.831.915 3.691.705 Mogi das Cruzes SP 655 Banco Mizuho do Brasil Bancos 780.489 460.398 123.376 934.044 15.299.867 São Paulo SP 656 Lojas Le Biscuit Atacado e Varejo 775.844 721.887 106.114 1.263.729 1.239.751 Feira de Santana BA 657 LuizaSeg Seguradoras 774.313 718.132 70.651 237.902 1.530.996 São Paulo SP 658 Unimed Seguradora Seguradoras 766.444 696.746 216.765 1.815.383 4.044.347 São Paulo SP 659 Tanac Agronegócio 765.468 672.550 35.412 222.915 980.635 Montenegro RS 660 Mundial Bens de Capital e Eletroeletrônicos 761.241 691.075 881.992 158.489 1.285.218 São Paulo SP 661 Trisul Imobiliário e Construção Civil 760.270 774.161 67.913 1.308.476 2.575.050 São Paulo SP 662 Mitre Realty Imobiliário e Construção Civil 758.626 573.996 37.220 1.004.033 2.061.151 São Paulo SP 663 Moinho do Nordeste Alimentos e Bebidas 756.332 517.315 31.069 91.701 321.641 Antônio Prado RS 664 BRQ Tecnologia e Telecomunicações 755.973 625.547 85.452 177.853 407.920 São Paulo SP 665 UBS BD Serviços Financeiros Bancos 755.571 831.840 44.471 1.468.854 2.189.156 São Paulo SP 666 Montecitrus Participações Atacado e Varejo 755.006 433.663 26.230 46.537 374.569 Monte Azul Paulista SP 667 Unimed Campo Grande Operadoras de Planos de Saúde 751.968 778.060 24.095 241.489 510.031 Campo Grande MS 668 Cia Müller Agronegócio 747.273 651.893 60.054 712.516 932.244 São Paulo SP 669 Deutsche Bank Bancos 746.429 424.197 256.141 2.477.199 17.512.424 São Paulo SP 670 Piramidal Petróleo e Químico 743.736 855.011 31.396 84.118 148.211 São Paulo SP 671 Sascar Bens de Capital e Eletroeletrônicos 740.516 667.615 49.292 1.171.131 2.374.381 Curitiba PR 672 Banco Hyundai Capital Brasil Bancos 738.771 438.163 69.440 437.616 4.811.912 São Paulo SP 673 Telmex do Brasil Tecnologia e Telecomunicações 734.348 686.347 77.007 2.343.262 2.603.867 São Paulo SP 674 Embraport Transporte, Logística e Serviços Logísticos 729.123 551.485 76.336 -1.803.237 1.471.009 Santos SP 675 Liderança Serviços Transporte, Logística e Serviços Logísticos 726.031 742.938 9.248 90.371 179.997 São José SC 676 Vulcabras BA Moda e Vestuário 724.130 517.111 120.544 536.316 628.036 Itapetinga BA 677 Toledo do Brasil Siderurgia, Mineração e Metalurgia 723.378 679.066 91.782 304.998 508.556 São Bernardo

do Campo SP 678 KSB Bens de Capital e Eletroeletrônicos 718.678 598.728 66.978 278.651 579.957 Várzea Paulista SP 679 Senior Tecnologia e Telecomunicações 718.188 582.475 134.670 336.470 557.415 Blumenau SC 680 Vale Energia Energia 716.520 602.635 -297.383 -874.954 210.127 Rio de Janeiro RJ 681 FG Empreendimentos Imobiliário e Construção Civil 715.299 408.350 255.488 1.068.216 2.116.618 Balneário Camboriú SC 682 Banco Honda Bancos 714.568 917.384 109.491 1.047.375 4.784.805 São Paulo SP 683 Desktop Tecnologia e Telecomunicações 710.765 348.926 54.992 951.869 2.520.858 Sumaré SP 684 Autopista Regis Transporte, Logística e Serviços Logísticos 708.939 645.506 -59.918 686.432 2.703.773 Registro SP 685 Tribanco Bancos 698.910 549.852 70.294 562.284 4.358.142 Uberlândia MG 686 Vidroporto Imobiliário e Construção Civil 693.603 609.946 88.807 526.985 1.583.379 Porto Ferreira SP 687 Vero Tecnologia e Telecomunicações 687.181 420.693 49.229 820.773 2.289.203 São Paulo SP 688 Grazziotin Participações e Mídia 682.351 613.658 117.343 834.581 1.174.178 Passo Fundo RS 689 Transportes Della Volpe Transporte, Logística e Serviços Logísticos 679.887 553.119 17.427 339.486 571.580 Sao Luís MA 690 Moinho Paulista Alimentos e Bebidas 679.877 482.670 17.307 160.987 314.584 Santos SP 691 Alfa Seguradora Seguradoras 673.905 481.039 -16.438 119.768 825.059 São Paulo SP 692 Grupo Safira Energia 671.499 999.284 22.094 89.877 583.433 Barueri SP 693 Supermercado Guanabara Atacado e Varejo 669.133 598.271 16.643 109.461 230.590 Rio Grande RS 694 Supermercados Archer Atacado e Varejo 667.524 573.656 65.287 334.617 430.042 Brusque SC 695 Ocrim Produtos Alimentícios Alimentos e Bebidas 663.308 605.981 -5.405 119.850 445.351 São Paulo SP 696 Swiss Seguradoras 654.392 585.622 -39.492 379.620 2.061.897 São Paulo SP 697 Multilog Brasil Transporte, Logística e Serviços Logísticos 653.135 409.296 129.772 220.799 831.091 Barueri SP 698 Cegas Energia 652.669 516.714 62.916 251.753 430.643 Fortaleza CE 699 Grupo Kallas Imobiliário e Construção Civil 652.603 488.959 46.749 798.210 1.646.817 São Paulo SP 700 Banco de Lage Landen Brasil Bancos 652.048 655.085 93.918 889.015 11.933.010 Porto Alegre RS 701 São Paulo Futebol Clube Participações e Mídia 650.841 465.327 37.493 -237.481 882.560 São Paulo SP 702 Scotiabank Bancos 649.636 808.893 396.059 3.142.289 16.924.821 São Paulo SP 703 Banco BS2 Bancos 647.952 404.956 52.832 653.912 5.289.500 Belo Horizonte MG 704 Bertolini Bens de Capital e Eletroeletrônicos 645.874 580.682 3.568 168.066 597.941 Bento Gonçalves RS 705 CP Kelco Petróleo e Químico 644.103 539.562 67.070 -117.024 1.423.628 Limeira SP 706 SulAmérica Seguradora de Saúde Operadoras de Planos de Saúde 640.234 626.107 -192.685 208.503 646.433 Rio de Janeiro RJ 707 CS Brasil Transporte, Logística e Serviços Logísticos 639.888 496.047 43.780 753.258 1.294.480 Rio de Janeiro RJ 708 Leitesol Agronegócio 639.801 465.383 48.779 130.315 239.584 Braganca Paulista SP 709 Tramontina Eletrik Siderurgia, Mineração e Metalurgia 639.037 550.045 44.960 330.573 621.826 Carlos Barbosa RS 710 Mobly Atacado e Varejo 637.059 721.391 -89.838 554.049 906.980 São Paulo SP 711 SulAmérica Seguradoras 634.596 556.024 51.397 721.403 11.497.235 Rio de Janeiro RJ 712 Fábrica Carioca de Catalisadores Petróleo e Químico 633.466 438.776 81.685 265.983 441.078 Rio de Janeiro RJ 713 Tramontina Garibaldi Siderurgia, Mineração e Metalurgia 630.016 622.227 42.881 366.472 564.456 Garibaldi RS 714 Kirton Bank Bancos 628.140 454.400 1.163.515 13.355.381 16.829.327 Osasco SP 715 AmstedMaxion — Fundidos Industriais Bens de Capital e Eletroeletrônicos 626.946 486.010 47.522 259.479 566.987 Cruzeiro SP 716 Orizon VR Saneamento e Meio Ambiente 626.224 435.516 -143.464 581.467 2.073.296 São Paulo SP 717 Hispamar Satélites Tecnologia e Telecomunicações 619.479 628.146 12.659 222.782 561.139 Rio de Janeiro RJ 718 Sinqia Tecnologia e Telecomunicações 616.472 352.596 17.556 650.306 1.555.313 São Paulo SP 719 Karsten Moda e Vestuário 612.582 549.677 -21.146 -155.100 602.326 Blumenau SC 720 HM Engenharia Imobiliário e Construção Civil 609.357 469.111 -20.246 423.356 1.171.100 Campinas SP 721 Peccin Alimentos e Bebidas 602.589 404.010 69.529 154.197 400.987 Cristal RS 722 Americanet Tecnologia e Telecomunicações 597.562 433.070 -25.254 326.544 2.061.063 Barueri SP 723 Cosmed Saúde e Serviços de Saúde 593.337 395.096 66.467 1.080.033 1.393.707 Barueri SP 724 Movida Transporte, Logística e Serviços Logísticos 591.365 5.332.623 556.406 2.768.683 26.248.880 São Paulo SP 725 Calçados Dakota Moda e Vestuário 583.789 343.537 119.185 662.000 953.491 Russas CE 726 Construtora JL Imobiliário e Construção Civil 582.006 494.155 72.567 500.193 1.642.880 Serra ES 727 Banco Rendimento Bancos 580.218 379.239 83.758 388.681 4.156.943 São Paulo SP 728 Cia Canoinhas Papel e Celulose 579.004 455.127 37.802 208.104 381.849 Canoinhas SC 729 Banco Sociéte Générale Brasil Bancos 573.415 1.598.312 85.830 1.654.859 20.769.322 São Paulo SP 730 NEO BPO Tecnologia e Telecomunicações 569.295 609.732 -40.423 104.948 366.684 Mogi das Cruzes SP 731 Banco Ourinvest Bancos 567.546 268.378 57.399 150.733 2.407.997 São Paulo SP 732 Track&Field Moda e Vestuário 567.426 434.592 96.460 328.328 579.859 Osasco SP 733 Borealis Brasil Petróleo e Químico 565.146 514.539 53.636 249.334 356.143 Alfredo Relo SP 734 Linck Máquinas Bens de Capital e Eletroeletrônicos 564.460 472.004 52.361 99.271 238.616 Eldorado do Sul RS 735 AGV Logística Transporte, Logística e Serviços Logísticos 561.228 484.209 53.483 308.351 702.412 Vinhedo SP 736 Lavvi Imobiliário e Construção Civil 555.327 609.270 130.908 1.256.057 1.928.664 São Paulo SP 737 Viação Águia Branca Transporte, Logística e Serviços Logísticos 552.504 289.556 -62.457 260.067 958.430 Cariacica ES 738 Brafer Construções Metálicas Siderurgia, Mineração e Metalurgia 549.258 451.604 60.867 341.044 596.655 Araucária PR 739 Grupo K1 Bens de Capital e Eletroeletrônicos 548.162 592.611 3.037 163.776 642.984 Tupandi RS 740 Rocha Terminais Transporte, Logística e Serviços Logísticos 546.974 441.788 153.042 1.006.971 1.870.099 São Francisco

do Sul SC 741 Porto Itapoá Transporte, Logística e Serviços Logísticos 546.338 490.255 161.717 519.790 1.431.823 Itapoá SC 742 Banco Voiter Bancos 545.726 229.726 -71.613 437.733 4.625.796 São Paulo SP 743 Ultrafertil Transporte, Logística e Serviços Logísticos 544.227 487.946 37.791 2.037.284 3.708.622 Cubatão SP 744 Banco Rodobens Bancos 543.762 351.016 92.235 676.392 4.388.910 São Paulo SP 745 Agrovale Agronegócio 543.753 529.415 67.325 519.701 1.007.592 Juazeiro BA 746 Losango Bancos 541.402 900.540 37.104 140.000 3.757.451 Rio de Janeiro RJ 747 SLC-Mit Agronegócio 540.001 476.990 43.672 235.277 834.860 São Desidério BA 748 CSU Cardsystem Tecnologia e Telecomunicações 537.168 514.049 73.572 381.846 607.219 Barueri SP 749 Banco Bradesco BBI Bancos 536.628 536.628 856.380 4.394.225 14.713.866 São Paulo SP 750 Neugebauer Chocolates Alimentos e Bebidas 534.308 392.332 143.059 441.651 642.292 Arroio do Meio RS 751 Beauvallet Brasil Alimentos e Bebidas 533.661 405.554 10.190 54.054 126.836 Inhumas GO 752 Banco Topázio Bancos 533.517 422.198 73.915 192.292 2.524.099 Porto Alegre RS 753 Emae Energia 532.685 483.712 68.015 1.124.182 1.990.685 São Paulo SP 754 Tramontina Sudeste Siderurgia, Mineração e Metalurgia 529.574 552.664 37.437 273.331 373.431 Barueri SP 755 Tramontina Farroupilha Siderurgia, Mineração e Metalurgia 527.437 525.889 9.352 372.360 752.700 Farroupilha RS 756 Junto Seguros Seguradoras 522.071 518.338 39.847 227.447 2.081.957 Curitiba PR 757 Medilar Saúde e Serviços de Saúde 519.714 536.747 27.647 82.425 232.391 Vera Cruz RS 758 Ciarama Máquinas Bens de Capital e Eletroeletrônicos 516.767 482.879 77.811 123.466 318.625 Ponta Porã MS 759 Moinho Globo Alimentos e Bebidas 511.880 384.518 47.198 194.811 260.991 Rio de Janeiro RJ 760 ClearSale Serviços Financeiros 509.641 457.514 -37.061 745.253 915.494 São Paulo SP 761 Banco Mercedes-Benz do Brasil Bancos 508.527 591.090 120.968 2.311.215 20.191.939 São Bernardo

do Campo SP 762 Yakult Alimentos e Bebidas 507.626 473.097 34.107 500.204 603.224 São Paulo SP 763 Banco Yamaha Motor do Brasil Bancos 499.745 442.587 15.801 395.540 2.268.514 Guarulhos SP 764 SMBC Bancos 497.414 720.512 137.223 2.114.317 9.533.514 São Paulo SP 765 Novacki Papel e Embalagens Papel e Celulose 494.789 578.051 33.882 89.307 601.685 São Paulo SP 766 Servinet Tecnologia e Telecomunicações 490.834 367.954 23.243 71.520 203.271 São Paulo SP 767 COI — Clínicas Oncológicas Integradas Saúde e Serviços de Saúde 490.028 360.187 -20.359 353.736 513.339 Rio de Janeiro RJ 768 Ocyan Transporte, Logística e Serviços Logísticos 488.437 13.554 -131.223 250.047 486.072 Rio de Janeiro RJ 769 Bozel Siderurgia, Mineração e Metalurgia 481.663 290.763 140.704 210.374 280.196 São João del Rei MG 770 Banco Bradesco Berj Bancos 480.659 724.216 134.383 426.142 8.187.696 Rio de Janeiro RJ 771 Neoenergia | Guanabara Energia 475.760 623.411 -9.611 657.615 1.679.541 Campinas SP 772 Verallia Imobiliário e Construção Civil 467.799 372.317 280.319 1.101.198 1.733.268 São Paulo SP 773 Cattalini Atacado e Varejo 459.115 412.783 205.057 310.266 581.269 Paranaguá PR 774 Noromix Concreto Imobiliário e Construção Civil 449.224 175.757 79.305 195.114 337.530 Barretos SP 775 CRAS Brasil Agronegócio 446.801 537.275 51.584 128.222 627.699 Petrópolis RJ 776 BSB Produtora de Equipamentos de Proteção Individual Bens de Capital e Eletroeletrônicos 446.680 371.318 146 109.664 405.563 São Paulo SP 777 NG Metalúrgica Siderurgia, Mineração e Metalurgia 444.332 296.410 75.451 219.768 406.813 Piracicaba SP 778 Portos do Paraná Transporte, Logística e Serviços Logísticos 434.009 409.286 313.199 839.965 1.425.355 Paranaguá PR 779 Berkley International do Brasil Seguros Seguradoras 431.576 383.994 16.845 160.909 1.115.532 São Paulo SP 780 Panatlântica Catarinense Siderurgia, Mineração e Metalurgia 427.519 445.535 51.202 207.234 312.388 Joinville SC 781 ACP Bioenergia Agronegócio 422.834 294.295 52.063 195.910 1.560.376 Ribeirão Preto SP 782 CTC Agronegócio 421.455 337.953 134.003 791.123 929.511 Piracicaba SP 783 Allianz Saúde Operadoras de Planos de Saúde 407.521 412.840 -70.855 155.857 347.410 São Paulo SP 784 Rodovias do Tietê Transporte, Logística e Serviços Logísticos 403.721 337.538 -164.762 -760.756 2.184.501 Salto SP 785 Pauta Distribuição Tecnologia e Telecomunicações 402.456 436.759 14.634 114.114 165.856 São José SC 786 American Life Seguros Seguradoras 400.450 311.276 6.831 46.739 531.215 São Paulo SP 787 Copapa Papel e Celulose 398.317 352.191 7.070 55.908 357.616 Santo Antônio

de Pádua RJ 788 Energisa Tocantins Transmissora de Energia Energia 397.242 542.123 54.268 723.757 1.312.822 Cataguases MG 789 Agora Telecom Tecnologia e Telecomunicações 394.720 343.236 28.745 28.745 416.945 Barueri SP 790 Gamaro Desenvolvimento Imobiliário Imobiliário e Construção Civil 392.374 489.737 121.724 895.214 1.217.175 São Paulo SP 791 Cedro Têxtil Moda e Vestuário 389.921 369.296 -62.263 34.932 187.383 Belo Horizonte MG 792 Distribuidora Curitiba Educação 387.394 226.729 5.888 58.685 205.617 Curitiba PR 793 Rôgga Empreendimentos Imobiliário e Construção Civil 384.054 294.493 48.644 110.651 619.943 Joinville SC 794 Tramontina TEEC Siderurgia, Mineração e Metalurgia 381.490 405.615 28.691 276.465 458.890 Carlos Barbosa RS 795 Ammo Varejo Atacado e Varejo 380.600 495.300 -86.600 170.150 495.423 São Paulo SP 796 MPD Imobiliário e Construção Civil 377.806 312.632 8.870 191.693 319.842 Barueri SP 797 Indústria Brasileira de Filmes Tecnologia e Telecomunicações 375.017 338.112 9.512 131.574 343.924 Duque de Caxias RJ 798 Ademicon Consórcio e Investimento Serviços Financeiros 372.962 411.965 149.397 99.571 377.469 Curitiba PR 799 Daycoval Leasing Bancos 372.763 209.643 82.499 672.958 2.816.235 Barueri SP 800 Osklen Moda e Vestuário 371.407 295.567 -35.546 31.398 363.318 Rio de Janeiro RJ 801 Méliuz Serviços Financeiros 368.107 263.486 -58.148 799.198 1.357.951 Belo Horizonte MG 802 Banco ABN Amro Bancos 367.210 185.405 41.720 611.464 2.409.905 São Paulo SP 803 Padtec Tecnologia e Telecomunicações 365.725 343.739 7.886 156.847 506.860 Campinas SP 804 Althaia Farmacêutico e Beleza 364.453 340.781 33.106 105.775 416.836 Atibaia SP 805 Banco Paccar Bancos 363.338 107.595 26.307 766.278 3.483.140 Ponta Grossa PR 806 Impacta Petróleo e Químico 360.982 372.186 6.972 116.247 262.600 Cajamar SP 807 Unimed Sul Capixaba Operadoras de Planos de Saúde 359.187 334.200 2.624 139.251 325.088 Cachoeiro do Itapemirim ES 808 WEG–Cestari Bens de Capital e Eletroeletrônicos 357.816 175.580 38.249 130.563 307.540 Monte Alto SP 809 Grupo Bahema Educação 357.122 266.668 -114.068 87.050 649.077 São Paulo SP 810 O Estado de S. Paulo Participações e Mídia 355.922 340.532 -32.120 -88.022 205.861 São Paulo SP 811 Família Salton Alimentos e Bebidas 355.725 312.816 25.318 281.443 502.461 Bento Gonçalves RS 812 BMG Seguros Seguradoras 355.174 203.353 9.783 69.062 1.177.298 São Paulo SP 813 Álcool Ferreira Agronegócio 351.389 443.800 20.151 73.877 159.957 Barueri SP 814 Technos Bens de Capital e Eletroeletrônicos 351.232 314.402 42.851 296.548 554.930 Rio de Janeiro RJ 815 Salton Alimentos e Bebidas 351.162 301.800 24.837 216.650 431.116 Bento Gonçalves RS 816 HTB Imobiliário e Construção Civil 351.036 555.678 5.033 106.215 259.120 São Paulo SP 817 Athletico Paranaense Participações e Mídia 349.121 256.037 34.321 736.109 1.176.391 Curitiba PR 818 Novo Banco Continental Bancos 344.789 264.857 -1.267 227.133 2.401.244 Porto Alegre RS 819 Neon Pagamentos Bancos 344.053 152.531 -1.893.897 937.499 4.146.839 São Paulo SP 820 Univali Educação 334.798 300.122 21.615 383.958 530.340 Tijucas SC 821 Metasa Siderurgia, Mineração e Metalurgia 334.759 244.380 3.171 95.835 379.584 Porto Alegre RS 822 Somov Bens de Capital e Eletroeletrônicos 334.474 227.709 13.272 135.052 268.970 São Paulo SP 823 Moageira Irati Alimentos e Bebidas 333.486 213.245 11.630 45.330 119.656 Irati PR 824 Ticket 4 Fun Tecnologia e Telecomunicações 328.491 31.314 -8.431 114.330 513.195 São Paulo SP 825 Tramontina Nordeste Siderurgia, Mineração e Metalurgia 325.202 300.185 7.624 92.667 149.915 Simões Filho BA 826 Granfino Alimentos e Bebidas 322.378 254.192 17.347 18.000 103.167 Nova Iguaçu RJ 827 CRS Brands Indústria e Comércio Alimentos e Bebidas 321.307 270.805 32.990 209.688 362.484 Jundiaí SP 828 Unitapajós Transporte, Logística e Serviços Logísticos 319.265 254.436 56.479 918.975 1.280.989 Barcarena PA 829 Banco Semear Bancos 317.690 182.286 12.611 119.358 1.207.005 Belo Horizonte MG 830 Mastrotto Brasil Agronegócio 313.136 352.670 1.161 349.591 370.962 Cachoeira BA 831 MetLife Planos Odontológicos Operadoras de Planos de Saúde 307.006 273.565 1.851 59.100 103.185 São Paulo SP 832 Chubb Resseguradora Seguradoras 306.828 275.662 8.916 145.144 1.221.124 São Paulo SP 833 Banco PSA Finance Brasil Bancos 304.928 184.271 25.615 260.792 2.445.425 São Paulo SP 834 Metalúrgica Mococa Siderurgia, Mineração e Metalurgia 303.440 302.960 19.075 245.354 270.009 Mococa SP 835 Paramount Têxteis Moda e Vestuário 302.679 238.323 27.546 152.527 286.323 São Paulo SP 836 Esfera Energia Energia 301.287 625.344 20.258 60.302 116.371 São Paulo SP 837 Banco Cargill Bancos 299.688 439.288 68.351 763.653 4.007.061 São Paulo SP 838 Green4t Energia 299.579 204.470 13.731 484.931 988.990 São Paulo SP 839 Mobitech Transporte, Logística e Serviços Logísticos 298.013 172.859 33.838 133.494 1.599.987 São Paulo SP 840 BR Properties Imobiliário e Construção Civil 297.523 326.330 326.330 4.721.464 1.523.240 São Paulo SP 841 Planova Planejamento e Construções Imobiliário e Construção Civil 295.328 295.569 29.126 176.332 545.519 Barueri SP 842 Aquarius Participações Participações e Mídia 295.193 255.541 67.388 127.617 192.496 Jundiaí SP 843 Grupo Companhia das Letras Educação 288.271 304.936 33.317 178.356 279.936 São Paulo SP 844 Granjas 4 Irmãos Agronegócio 288.049 215.328 26.679 397.544 397.544 Porto Alegre RS 845 Valeo Thermal Bus Bens de Capital e Eletroeletrônicos 286.384 204.252 17.127 119.316 196.483 Caxias do Sul RS 846 Chilli Beans Moda e Vestuário 284.652 230.285 34.921 69.414 310.344 Barueri SP 847 Matera Systems Informática Tecnologia e Telecomunicações 284.143 215.462 42.608 225.068 358.683 Campinas SP 848 Tramontina Sul Siderurgia, Mineração e Metalurgia 278.210 293.558 13.061 186.799 291.209 Carlos Barbosa RS 849 Total Bio Petróleo e Químico 276.696 139.636 30.939 89.749 509.653 Curitiba PR 850 Certisign Tecnologia e Telecomunicações 260.421 297.011 -24.600 97.356 166.855 São Paulo SP 851 Triunfo Transbrasiliana Transporte, Logística e Serviços Logísticos 259.769 205.263 9.356 291.658 686.022 Onda Verde SP 852 Agehab Imobiliário e Construção Civil 258.258 53.302 111.109 130.903 558.415 Goiânia GO 853 Teracom Telemática Tecnologia e Telecomunicações 256.999 267.599 33.854 235.854 330.745 Eldorado do Sul RS 854 Westwing Atacado e Varejo 256.800 307.809 -54.271 308.614 422.041 São Paulo SP 855 Bematech Tecnologia e Telecomunicações 251.992 225.233 48.631 2.261.943 2.606.072 São Paulo SP 856 Banco Paulista Bancos 250.419 115.913 7.268 186.533 1.983.925 São Paulo SP 857 Banco KEB Hana do Brasil Bancos 248.164 196.811 11.568 169.611 1.081.434 São Paulo SP 858 Unicasa Móveis Imobiliário e Construção Civil 245.678 220.643 32.947 188.732 279.263 Bento Gonçalves RS 859 Conhaque São João Da Barra Alimentos e Bebidas 244.268 90.524 2.144 66.407 111.600 São João da Barra RJ 860 Globo Pharma Farmacêutico e Beleza 243.044 132.859 -4.657 104.576 313.093 São José da Lapa MG 861 Compass Comercialização Energia 238.544 620.495 -30.294 363.368 932.718 São Paulo SP 862 Itochu Atacado e Varejo 232.069 208.483 18.866 60.942 118.907 São Paulo SP 863 Banco Alfa Bancos 231.348 159.857 1.448 121.930 2.538.783 São Paulo SP 864 Nutrisul Alimentos e Bebidas 228.364 192.450 6.299 36.075 93.686 São Lourenço

do Oeste SC 865 FTL Transporte, Logística e Serviços Logísticos 227.627 189.265 -36.382 176.613 614.479 São Luís MA 866 Nortec Química Petróleo e Químico 226.344 260.846 29.364 206.523 288.279 Duque de Caxias RJ 867 Quality Software Tecnologia e Telecomunicações 225.656 145.117 12.649 67.949 219.374 Rio De Janeiro RJ 868 Centro de Excelência Oncológica Saúde e Serviços de Saúde 221.062 183.808 60.140 203.558 381.144 Rio de Janeiro RJ 869 Oliveira Trust Serviços Financeiros 219.999 179.843 80.046 84.908 226.520 Rio de Janeiro RJ 870 Grupo Gonçalves Siderurgia, Mineração e Metalurgia 219.902 194.777 42.590 215.735 244.675 Barueri SP 871 Banco Genial Bancos 219.595 154.257 7.841 191.743 2.233.374 Rio de Janeiro RJ 872 Tecnobank Serviços Financeiros 219.163 182.566 95.175 17.737 69.981 São Paulo SP 873 Bluefit Academias Saúde e Serviços de Saúde 217.503 113.105 -3.578 86.121 641.640 Guarulhos SP 874 Log CP Imobiliário e Construção Civil 217.230 149.367 400.700 3.663.838 6.150.606 Belo Horizonte MG 875 GRPCom Participações e Mídia 215.967 218.285 68.814 45.643 100.263 Curitiba PR 876 Cartonifício Valinhos Papel e Celulose 212.599 254.703 44.218 128.485 174.467 Valinhos SP 877 Fazenda Santa Maria Agronegócio 207.947 162.103 36.027 74.802 88.402 Cerquilho SP 878 Suma Brasil Saneamento e Meio Ambiente 206.586 167.034 6.881 104.629 223.578 Belo Horizonte MG 879 RBS Participações Participações e Mídia 206.548 215.064 -8.334 259.599 459.589 Porto Alegre RS 880 Renova Energia Energia 206.403 93.812 777.120 910.962 2.814.419 São Paulo SP 881 Desenbahia Participações e Mídia 204.110 138.383 77.052 738.521 1.089.449 Salvador BA 882 Multihemo Serviços Médicos Saúde e Serviços de Saúde 202.314 137.616 32.063 364.581 956.766 Recife PE 883 Fospar Petróleo e Químico 202.080 203.829 -4.682 234.719 498.635 Paranaguá PR 884 Melhoramentos Papel e Celulose 200.966 144.172 1.512 825.895 1.418.108 São Paulo SP 885 RBS Zero Hora Editora Jornalística Participações e Mídia 196.387 193.532 16.222 221.348 301.514 Porto Alegre RS 886 Zatix Tecnologia e Telecomunicações 194.935 184.314 22.878 132.305 291.045 Barueri SP 887 Tramontina Planalto Siderurgia, Mineração e Metalurgia 194.150 188.864 6.176 40.974 119.898 Goiânia GO 888 Inpet Petróleo e Químico 192.846 183.883 13.915 37.261 81.406 Itu SP 889 Excelsior Alimentos Alimentos e Bebidas 192.037 175.281 -1.420 91.408 151.971 Santa Cruz do Sul RS 890 Metalkraft Bens de Capital e Eletroeletrônicos 191.215 180.813 15.584 34.286 142.256 Quatro Barras PR 891 Celesc Geração Energia 183.022 261.763 113.774 751.764 955.470 Florianópolis SC 892 Inmetrics Tecnologia e Telecomunicações 176.785 180.052 5.738 41.627 79.976 São Paulo SP 893 Brinquedos Estrela Bens de Capital e Eletroeletrônicos 176.374 179.064 -46.510 -507.524 278.178 São Paulo SP 894 Servgas Energia 172.604 143.067 803 -487 70.496 Guarulhos SP 895 Icatu Consultoria Seguradoras 171.786 232.668 146.027 14.425 302.307 Rio de Janeiro RJ 896 Irmãos Davoli Bens de Capital e Eletroeletrônicos 170.979 144.172 2.335 30.125 75.359 Mogi Mirim SP 897 Rayquímica Agronegócio 170.470 131.952 15.817 36.931 64.729 Goiânia GO 898 Grupo A Educação 169.004 145.709 -3.300 37.457 137.331 Porto Alegre RS 899 Itauseg Saúde Operadoras de Planos de Saúde 168.654 227.884 61.759 730.707 1.961.428 São Paulo SP 900 Miolo Alimentos e Bebidas 160.752 160.125 31.890 79.817 220.192 Bento Gonçalves RS 901 Artplan Comunicação Participações e Mídia 160.678 170.110 10.656 34.227 222.764 Rio de Janeiro RJ 902 Banco Investcred Unibanco Bancos 160.557 86.100 8.804 93.103 1.077.424 São Paulo SP 903 Bancoseguro Bancos 160.537 37.947 32.495 729.047 22.247.544 São Paulo SP 904 Ebam Siderurgia, Mineração e Metalurgia 160.360 112.094 36.052 100.629 233.235 Rio de Janeiro RJ 905 Banco Guanabara Bancos 159.887 88.475 27.978 196.931 1.151.831 Rio de Janeiro RJ 906 Focus Tecnologia de Plásticos Petróleo e Químico 159.718 177.092 17.569 36.184 57.433 São José dos Pinhais PR 907 Banco Ribeirão Preto Bancos 158.271 130.081 23.634 201.337 1.283.062 Ribeirão Preto SP 908 Agência Estado Participações e Mídia 157.072 138.097 17.651 66.449 145.900 São Paulo SP 909 General Shopping Imobiliário e Construção Civil 154.115 130.584 -86.772 -811.813 1.496.797 São Paulo SP 910 Intral Bens de Capital e Eletroeletrônicos 150.315 98.506 17.423 142.931 216.036 Caxias do Sul RS 911 Elea Digital Tecnologia e Telecomunicações 149.024 122.679 -9.020 198.232 792.196 Rio de Janeiro RJ 912 Itumbiara Transmissora de Energia Energia 148.392 189.718 104.590 604.439 835.041 Rio de Janeiro RJ 913 Banco BCV Bancos 148.199 54.898 80.480 1.368.408 1.484.677 São Paulo SP 914 Banco Crefisa Bancos 147.009 44.768 17.144 185.280 2.140.552 São Paulo SP 915 Itamaraty Alimentos e Bebidas 146.967 109.016 4.469 22.904 88.786 Rolândia PR 916 Unimed Saúde e Odonto Operadoras de Planos de Saúde 146.869 116.778 22.065 109.284 142.105 São Paulo SP 917 SulAmérica Odontológico Operadoras de Planos de Saúde 144.774 80.606 28.048 216.183 279.391 São Paulo SP 918 Neoenergia — Dourados Energia 144.055 196.704 48.438 387.425 1.161.118 Dourados MS 919 BCMD Participações Atacado e Varejo 142.383 134.697 12.595 62.829 227.384 São Paulo SP 920 Cereais Vale do Javaés Agronegócio 140.840 132.480 6.400 81.244 99.216 Formoso do Araguaia TO 921 Banco Caixa Geral — Brasil Bancos 140.242 57.080 -1.920 301.091 1.842.390 São Paulo SP 922 Dotz Serviços Financeiros 139.111 123.488 -95.195 -169.431 394.106 São Paulo SP 923 Enjoei Tecnologia e Telecomunicações 138.901 106.140 -66.515 380.850 430.696 São Paulo SP 924 Acqio Holding Participações Participações e Mídia 133.594 117.950 -103.405 94.194 474.860 São Paulo SP 925 Banco Itaú BBA Bancos 130.474 73.849 1.263.926 4.006.529 4.006.529 São Paulo SP 926 Primacredi Cooperativas 128.807 69.090 13.290 139.686 895.858 Primavera do Leste MT 927 Dagoberto Barcellos Siderurgia, Mineração e Metalurgia 126.926 103.867 -1.396 24.199 167.413 Caçapava do Sul RS 928 ICBC do Brasil — Banco Múltiplo Bancos 126.497 92.094 -3.061 163.922 2.094.878 São Paulo SP 929 MS Bank Bancos 126.050 144.394 -3.771 25.184 672.737 Curitiba PR 930 Banco B3 Bancos 123.057 51.913 52.325 180.804 1.359.645 São Paulo SP 931 Cinesystem Tecnologia e Telecomunicações 122.408 60.063 -6.966 -35.963 184.408 Maringá PR 932 TMK Construções e Engenharia Imobiliário e Construção Civil 115.957 93.180 -1.775 59.997 100.229 Praia Grande SP 933 WEG Amazônia Bens de Capital e Eletroeletrônicos 115.794 213.090 17.138 84.669 114.401 Manaus AM 934 Construtora Centenário Imobiliário e Construção Civil 112.198 145.245 -90.335 583.680 894.622 São Paulo SP 935 Lupatech Petróleo e Químico 110.390 93.553 54.866 187.706 573.102 Nova Odessa SP 936 Banco Tricury Bancos 109.858 64.805 32.827 265.587 747.960 São Paulo SP 937 Biomm Farmacêutico e Beleza 104.954 107.090 -92.559 159.109 405.093 Nova Lima MG 938 Hematologica — Clínica de Hematologia Saúde e Serviços de Saúde 103.582 88.754 8.557 20.546 60.576 Belo Horizonte MG 939 Brasildental Operadoras de Planos de Saúde 103.511 100.805 27.870 28.644 50.979 Barueri SP 940 Agroscrew Participações Societárias Participações e Mídia 102.472 69.136 102.460 271.522 271.522 Cachoeira do Sul RS 941 Bonfanti Bens de Capital e Eletroeletrônicos 101.143 90.759 23.109 36.745 128.327 Leme SP 942 Accesstage Tecnologia Tecnologia e Telecomunicações 101.021 94.969 6.051 37.718 63.982 São Paulo SP 943 Casa do Pão de Queijo Alimentos e Bebidas 94.717 65.454 -10.106 -79.644 82.112 São Paulo SP 944 Andriello Moda e Vestuário 92.377 43.223 5.473 36.738 58.478 São Paulo SP 945 Fabrimar Bens de Capital e Eletroeletrônicos 90.462 114.885 -7.456 120.729 164.951 Rio de Janeiro RJ 946 Rumo Malha Oeste Transporte, Logística e Serviços Logísticos 90.057 110.886 -317.394 -2.151.357 88.036 Bauru SP 947 Brasilata Trading Siderurgia, Mineração e Metalurgia 89.625 109.861 1.153 6.099 48.914 Jundiaí SP 948 Banco Cifra Bancos 88.643 32.724 48.418 822.124 868.471 São Paulo SP 949 Alsol Energias Renováveis Bens de Capital e Eletroeletrônicos 86.867 47.852 -13.257 578.334 1.557.186 Uberlândia MG 950 Saraiva Atacado e Varejo 86.582 88.883 119.305 -372.905 91.658 São Paulo SP 951 AquaRio Participações e Mídia 84.984 56.270 16.805 105.246 214.775 Rio de Janeiro RJ 952 Bold Energy Energia 83.286 23.289 3.109 526 29.992 Chapecó SC 953 Irsa Rolamentos — SKF Bens de Capital e Eletroeletrônicos 83.157 66.276 11.631 20.233 31.228 Santo André SP 954 AGP Negócios e Participações Participações e Mídia 80.704 259.210 80.716 170.448 232.434 Farroupilha RS 955 AMHA Saúde Operadoras de Planos de Saúde 78.956 111.697 107 24.581 39.748 Atibaia SP 956 SulAmérica Serviços de Saúde Operadoras de Planos de Saúde 78.046 78.643 17.085 983.663 1.551.411 São Paulo SP 957 Seguros Unimed Operadoras de Planos de Saúde 77.834 65.364 17.485 116.888 235.099 Rio de Janeiro RJ 958 Hub Pagamentos Bancos 76.289 101.207 -11.431 131.795 666.675 Barueri SP 959 Banco Arbi Bancos 75.772 39.398 -78 48.962 666.011 Rio de Janeiro RJ 960 Focus Sul Tecnologia de Termoplásticos Petróleo e Químico 75.019 81.003 9.610 29.530 46.383 Joinville SC 961 ZX Brasil Alimentos e Bebidas 74.581 71.248 85.318 63.223 250.136 Jaguariúna SP 962 Recrusul Petróleo e Químico 74.091 59.561 -12.699 -5.678 58.155 Sapucaia do Sul RS 963 Afluente T Energia 72.058 120.319 37.490 260.732 300.719 Rio de Janeiro RJ 964 Itaú Companhia Securitizadora

de Créditos Financeiros Seguradoras 63.817 521.993 81.651 379.697 382.100 São Paulo SP 965 BNY Mellon Banco Bancos 63.048 26.780 69.292 331.189 1.120.916 Rio de Janeiro RJ 966 Landco Agronegócio 61.575 37.825 51.097 598.976 611.388 Porto Alegre RS 967 Arena das Dunas Concessão e Eventos Tecnologia e Telecomunicações 60.555 66.455 -25.594 39.512 269.453 Natal RN 968 Mediservice Operadoras de Planos de Saúde 60.444 17.861 62.217 454.128 725.185 Barueri SP 969 Banco Andbank Bancos 52.937 46.614 -20.596 422.821 1.090.668 São Paulo SP 970 Mate Couro Agronegócio 52.685 44.495 2.500 22.782 36.949 Belo Horizonte MG 971 Newsupri Tecnologia e Telecomunicações 52.108 28.011 21.280 25.906 39.857 Recife PE 972 Raízen Biogás Energia 49.110 16.875 -8.246 30.079 235.363 Guariba SP 973 Pravaler Serviços Financeiros 46.559 40.649 -17.778 324.103 1.498.938 São Paulo SP 974 Rental Brasil Administração e Participação Imobiliário e Construção Civil 45.358 42.735 9.507 111.482 464.377 Belo Horizonte MG 975 Deutsche Sparkassen Leasing do Brasil Bancos 44.950 35.729 3.128 80.555 595.391 São Paulo SP 976 Banco KDB do Brasil Bancos 44.110 74.591 108.328 396.497 2.007.637 São Paulo SP 977 Neoenergia Energia 42.787 43.165 4.718 26.937 92.318 Rio de Janeiro RJ 978 Itambé Energética Energia 40.995 39.236 16.518 8.086 10.715 Curitiba PR 979 Redimix Imobiliário e Construção Civil 30.098 24.088 -8.042 -77.721 168.378 Rio de Janeiro RJ 980 Eletrobras Par Energia 26.271 26.740 27.150 220.020 261.668 Rio de Janeiro RJ 981 Banco VR Bancos 23.183 11.144 1.823 32.265 310.026 São Paulo SP 982 HYPR Tecnologia e Telecomunicações 23.116 9.743 10.886 5.930 8.408 São Paulo SP 983 Virgo Seguradoras 21.305 24.157 2.691 28.828 55.073 São Paulo SP 984 AAMN Investimentos Participações e Mídia 20.583 26.843 10.562 113.664 127.825 Indaiatuba SP 985 Fertilizantes — Bunge Agronegócio 18.947 17.301 90.803 397.308 825.204 São Paulo SP 986 Monark Bens de Capital e Eletroeletrônicos 18.515 17.637 26.249 203.449 233.551 Indaiatuba SP 987 Rominor Imobiliário e Construção Civil 16.542 5.729 15.672 32.776 34.197 Santa Bárbara d’Oeste SP 988 Cebrac — Centro Brasileiro de Cursos Educação 15.562 12.034 4.340 4.645 6.436 Londrina PR 989 BBVA Brasil Banco de Investimetnos Bancos 13.937 5.595 1.716 115.861 122.706 São Paulo SP 990 Alto Vale do Rio Negro Participações Participações e Mídia 12.260 70.300 11.066.377 30.718.251 30.718.551 São Paulo SP 991 Epamig Agronegócio 11.571 9.634 35.723 57.095 87.304 Belo Horizonte MG 992 Cabelauto Bens de Capital e Eletroeletrônicos 11.164 406.378 604 128.713 324.315 Itajubá MG 993 Opea Securitizadora Seguradoras 11.024 12.424 3.453 71.386 98.872 São Paulo SP 994 Banco Western Union Do Brasil Bancos 10.092 1.347 3.510 33.783 35.910 São Paulo SP 995 DTCom Tecnologia e Telecomunicações 9.769 9.576 272 40 11.568 Curitiba PR 996 Dona Coelha Moda e Vestuário 6.204 6.329 1.040 1.820 3.363 São Paulo SP 997 Agrex Patrimonial Agronegócio 5.976 5.320 5.911 70.292 71.061 Goiânia GO 998 Banco Porto Real de Investimentos Bancos 5.216 3.460 1.319 27.795 28.683 Porto Real RJ 999 UBS Brasil Banco de Investimentos Bancos 4.360 1.587 2.275 60.469 65.323 São Paulo SP 1.000 Maf Serviços Financeiros 3.389 418 -2.142 82.076 135.262 Rio de Janeiro RJ

(1) Valores em milhares de reais. Para a colocação das empresas foram considerados: resultados contábeis-financeiros (ROE – Retorno Sobre o Patrimônio Líquido, Roce – Retorno Sobre o Capital Empregado, ILS – Índice de Liquidez Seca, D/E – Alavancagem); crescimento de 2021 e 2022; ESG (sete indicadores ambientais, sete indicadores sociais e sete indicadores de governança). Mais detalhes podem ser conferidos no site mm.exame.com