Petrobras (PETR4) salta 5% na bolsa com disparada do petróleo

A Petrobras (PETR4) salta quase 5% e lidera os ganhos do Ibovespa nesta terça-feira, 5. O otimismo com o papel vem na esteira dos ganhos do petróleo, que alcançou seu maior preço em 10 meses de olho na Arábia Saudita e na Rússia.

Petrobras ( PETR3 ) : + 4,97%

Petrobras (PETR4) : + 3,56%

A Arábia Saudita anunciou hoje mais cedo que pretende estender sua política voluntária de cortar a produção em 1 bilhão de barris diários pelos próximos três meses, até o final deste ano, de acordo com a agência de notícias estatal do país. Os primeiros cortes foram anunciados em junho deste ano, e entraram em vigor no mês seguinte.

O vice-primeiro-ministro da Rússia, Alexander Novak, anunciou na sequência que a política de redução das exportações do seu país de 300.000 barris por dia será prorrogada pelo mesmo período.

O petróleo tipo Brent, usado como referência para os papéis da Petrobras, avançou acima de US$ 90 por barril após a notícia, marca que não era alcançada desde novembro do ano passado.

Petróleo Brent : + 1,01%, a US$ 89,90

