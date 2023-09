MM 2023: JBS entra em um novo e promissor mercado

Para uma empresa do tamanho da JBS, equilibrar qualidade no balanço financeiro com crescimento é um desafio literalmente gigantesco. A dona de marcas como Friboi, Swift e Seara faturou 374 bilhões de reais em 2022, um crescimento de 6% em relação a 2021, e chegou a 16 bilhões de reais de lucro líquido.

No ano passado, a JBS alcançou um objetivo há muito buscado: o “full investment grade”, a nota de crédito que lhe permite acessar um seleto grupo de investidores e gestores de dívida. O marco veio com a melhora na nota da agência S&P — Fitch e Moody’s já haviam subido a nota da empresa em 2021. “O grau de investimento reduz o custo de capital para a empresa seguir crescendo”, diz Gilberto Tomazoni, CEO da JBS.

A expansão deve vir sobretudo de sementes plantadas em 2022, diz o executivo. Entre elas, a entrada no mercado de frutos do mar com a compra de uma produtora de salmão na Austrália. “Vamos fazer com aquicultura o que fizemos com frangos e suí­nos: buscar ser a maior do mundo”, diz Tomazoni. A JBS também ampliou os investimentos em alimentos plant-based, com uma aquisição na Espanha e um novo centro de inovação no Brasil com foco em biotecnologia.

Em paralelo aos investimentos em expansão, a JBS distribuiu 8 bilhões de reais em dividendos nos últimos dois anos. Esse equilíbrio entre curto e médio prazo seguirá norteando os próximos anos do gigante dos alimentos.