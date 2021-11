Os cinco pilares de uma empresa confiável

Para o universo corporativo, a digitalização trouxe benefícios inegáveis — e riscos de reputação na mesma proporção. O tráfego de dados funciona como um poderoso megafone, em que a comunicação da companhia é difundida em larga escala, com enormes possibilidades de expandir a base de clientes, alcançar novos parceiros e multiplicar receitas. Qualquer falha mínima na comunicação, uma só prática que seja em desalinho com o discurso, no entanto, pode ser o suficiente para a empresa em questão ser imediatamente cancelada. Todo um trabalho construído ao longo de anos pode desafinar na velocidade de um áudio acelerado de WhatsApp.

Em uma adaptação da clássica frase atribuída a Júlio César, não basta a uma empresa ser confiável — ela precisa parecer confiável. A transparência é hoje o princípio fundamental para a reputação de uma companhia, como atestam as big techs do Vale do Silício, às voltas com questionamentos sobre segurança de dados e privacidade dos usuários. “Em um mundo com tanta desconfiança, a confiança precisa ser o valor maior”, explica Dan Farber, vice-presidente sênior de comunicação da ­Salesforce. “Nada é mais importante do que ganhar a confiança de nossos funcionários, clientes, parceiros e das comunidades.”

Dan Farber e Fábio Costa, general manager da Salesforce Brasil, explicam nesta edição da EXAME CEO que você tem em mãos os cinco pilares que tornam uma empresa confiável: segurança em si, cuidado com o cliente, confiança nos funcionários, compromisso com a saúde dos colaboradores e sustentabilidade. São princípios que, em momentos sensíveis como as crises de saúde e da economia derivadas da pandemia de covid-19, ganham ainda mais relevância. Implementar essas iniciativas pode sair caro — mas uma mensagem distorcida pode custar mais caro ainda.

