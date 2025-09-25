Jornalismo e educação para o Brasil ir além

O hiato entre o dia 31 de dezembro do ano anterior e a data de fechamento da edição especial de MELHORES e MAIORES (16 de setembro, em 2025) poucas vezes reservou tantas emoções quanto agora. De janeiro para cá, Donald Trump assumiu a Presidência americana e chacoalhou o mundo com tarifas e todo tipo de declaração fora dos padrões diplomáticos. No Brasil, o ex-presidente Jair Bolsonaro foi condenado por tentativa de golpe de Estado, antecipando ainda mais o cenário eleitoral de 2026. O avanço da IA segue fabricando fortunas em velocidade inédita, como no dia em que Larry Ellison, fundador da Oracle, ficou 100 bilhões de dólares mais rico. As guerras de sempre, a ameaça de novas e uma intensa negociação por novos acordos comerciais também estão todos os dias nas manchetes dos jornais.

Nesse contexto de alta octanagem, a redação da EXAME tem a sempre complexa missão de celebrar as empresas que mais se destacaram no Brasil no ano anterior. Como todos os anos, é uma oportunidade de olhar pelo retrovisor e reconhecer quem fez bem o dever de casa para chegar fortalecido a este desafiante 2025. O ano que passou já sinalizava o desafio de equilibrar inflação com juros altos, combinação que segue dando as cartas de janeiro para cá. As empresas premiadas pela EXAME, após criteriosa análise do Ibmec, parceiro técnico de MELHORES E MAIORES, mostraram uma resiliência à toda prova. Fecharam o ano passado com receitas de 9,7 trilhões de reais, um avanço de 7,9% em relação ao ano anterior. O lucro líquido encolheu em 9,4%, mostrando como custou equilibrar crescimento e rentabilidade. Os bons números na atividade doméstica, como emprego, ajudaram setores como varejo, atacado e transporte. A boa onda continua em 2025. Exportadoras que sofreram com o câmbio em 2024, por sua vez, agora precisam lidar com o tarifaço.

O mercado brasileiro sempre foi marcado por desafios e oportunidades. E histórias como a da -Sabesp, a Empresa do Ano, mostram como a combinação de eficiência e ambição podem operar milagres. Privatizada em 2024, a companhia de saneamento de São Paulo turbinou resultados e valor de mercado. Virou exemplo para um Brasil que pode ainda mais.

Um dos gargalos do país está na formação de mão de obra. Esta edição de MELHORES E -MAIORES traz um caderno especial sobre o futuro da educação e sobre uma nova empreitada do Grupo EXAME. Trata-se da graduação em administração da Escola de Negócios Saint Paul, que já está captando alunos para a primeira turma, em 2026. Conteúdo de qualidade para transformar o ambiente de negócios brasileiro sempre foi a missão da EXAME. Com a renovada investida em educação, essa missão ganha um novo impulso.