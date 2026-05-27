Ela levou IA às obras e fez a receita da startup crescer 10 vezes em um ano

A IA começou a aparecer no atendimento das empresas em tarefas simples, como responder dúvidas, avisar sobre pedidos e organizar chamados. Na LandApp, startup de tecnologia para a logística da construção civil, esse uso já chegou às obras, aos caminhoneiros e aos clientes.

A atendente virtual Laís responde no WhatsApp, no site, no painel da empresa e no app dos motoristas.

Hoje, ela processa 74% dos atendimentos de forma automática e envia avisos sobre o andamento das obras sem a participação de uma pessoa.

Como a IA passou a responder clientes e caminhoneiros

A empresa foi criada pelos irmãos Mayara e Matheus Protti, para conectar construtoras, caminhoneiros e fornecedores em uma plataforma. O foco é rastrear o transporte de resíduos, materiais e cargas das obras.

A LandApp não tem frota própria. Os motoristas usam veículos próprios, de motos a caminhões basculantes e máquinas pesadas. A ideia veio em 2018, depois de uma conversa do pai dos fundadores com clientes da construção civil. Na época, construtoras tinham dificuldade para encontrar caminhões de terraplanagem.

“A gente jurava que já existia”, diz Mayara.

Hoje, a LandApp tem 1.800 caminhoneiros cadastrados, cerca de 40 clientes ativos e 27 funcionários. Em 2025, a empresa multiplicou por dez a receita, para 42 milhões de reais. Para 2026, a expectativa é expandir mais 50%.